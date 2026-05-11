Мнение без фильтров ×
  • Уже не смешно: почему европейские автомобили превратились в китайские

Уже не смешно: почему европейские автомобили превратились в китайские

11.05.2026 443 5 1
Уже не смешно: почему европейские автомобили превратились в китайские

Ещё совсем недавно шутить над китайскими автомобилями было так же естественно, как ругать погоду в ноябре. Легко, забавно и всегда найдётся компания единомышленников. Кто-то смеялся над странными названиями, кто-то – над дизайном, будто нарисованным нейросетью после трёх банок энергетика, а кто-то строил презрительные гримасы при виде очередного салона с подсветкой в стиле киберпанк.

Однако прошедший в конце апреля Пекинский автосалон во всей красе продемонстрировал одну неприятную вещь: китайцы внезапно перестали быть будущим. Они стали настоящим. Причём настолько, что теперь уже европейцы выглядят как догоняющие.

Самое смешное – многие этого даже не заметили. Люди всё ещё мысленно живут в эпохе, где Mercedes-Benz или BMW – это строгий немецкий инженер с седыми висками и в очках, а любой китайский автомобиль – непонятный стартап на колёсах. Хотя сегодня садишься в новый европейский премиум – и тебя встречает гигантский экран на всю панель, светодиодная анимация уровня игрового ПК и меню, в котором подогрев кресел спрятан глубже, чем настройки приватности в Windows.

И тут возникает неловкая пауза. Потому что ещё каких-то пару лет назад именно за это все дружно высмеивали китайцев.

Вообще, современный автопром сегодня напоминает ситуацию в школе, когда весь класс сначала издевается над странным парнем в кислотной куртке, а через два года сам начинает так одеваться. Китайцы первыми поняли страшную вещь: большинству людей уже не нужен автомобиль в классическом смысле. Им нужен гаджет. Большой, дорогой, светящийся девайс с вентиляцией кресел и голосовым помощником, который умеет включать массаж спины фразой «мне грустно».

И пока европейцы продолжали продавать пресловутую инженерную школу, китайцы продавали вау-эффект. Это как TikTok против инструкции по эксплуатации токарного станка. А потом выяснилось, что вау-эффект продаётся гораздо лучше.

Поэтому сегодня даже старые автомобильные аристократы начинают нервно примерять китайский стиль. Новый Mercedes-Benz GLC со светящейся мордой выглядит как продукт люксового стартапа из Шэньчжэня. BMW превращает интерьер 7 Series в безумный цифровой лаунж из молодёжного тюнинг-ателье. Ирония в том, что сами китайцы в это время начинают потихоньку двигаться обратно – в сторону разумной сдержанности и нормального человеческого интерфейса.

Потому что болезнь гигантских экранов и выдвижных дверных ручек уже зашла слишком далеко. Современный автомобильный интерьер стал напоминать магазин электроники, который забыли закрыть на ночь. Подсветка мигает всеми цветами радуги, а экранов столько, будто в машине нужно стримить прохождение Cyberpunk 2077. 

И вот здесь происходит главный культурный переворот. Раньше китайские машины копировали европейские. Теперь европейцы всё чаще копируют китайское представление о том, как должен выглядеть автомобиль будущего. Просто они отличаются логотипом, за который можно попросить вдвое больше денег.

Так что шутка про «китайские планшеты на колёсах» больше не работает. Проблема в том, что теперь таким стал вообще весь мировой автопром.

Китай новинки Пекинский автосалон Мнение без фильтров Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC BMW BMW 7 серия

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
5 комментариев
11.05.2026 16:05
Ярослав

Более того, всё больше автомобилей европейских марок строится на китайских либо на разработанных совместно с китайцами платформах.

11.05.2026 17:22
Vasissualy Pupkinzon

Китайский рынок огромен и, если ты претендуешь на глобальность, то без успеха на китайском рынке тебе будет тяжело. Но главный фактор китайского успеха - цена! И можно сколько угодно рассказывать про планшеты и автопилоты, но скажите честно - вы бы купили пресловутый Фольксваген с немодной "устаревшей" эргономикой с кнопками/крутилками или новый китайский авто, если бы они стоили плюс-минус одинаково? Или может какую-то Тойоту или вдруг Альфу Ромео? Разработка современной платформы стоит очень дорого, а если учесть цены на всякие батареи и прочее электрохозяйство в Китае, то неудивительно, что многие автоконцерны строят свои авто на базе местных производителей. Сколько десятков миллиардов пришлось списывать из-за провалов электроавто Стеллантису, Хонде и прочим? Капиталисты сами продали китайцам верёвку, на которой они их и повесят.
P.s. Когда китайцы сделают (точнее сделают европейцы на китайские деньги) свой Логан и будут продавать его тысяч за 5 долларов/евро, вот тогда все запоют фальцетом. Тот же "Черви Тигра" ))) в Китае стоит меньше 10000$ и скоро внутренняя конкуренция в Китае выдавит все эти Черри, Джили и прочие Дуньфэны во внешний мир, если война всё не похоронит...

1
11.05.2026 18:15
Ярослав

Признаться, мне нравится Renault Grand Koleos.

12.05.2026 07:51
Crazy Driver

Весь пркол в том, что дизайн современных китайских машин сделали европейские дизайнеры. Так что фразу китайский дизайн надо брать в ковычки. А учитывая то что китайцы строят заводы-гиганты совместно с европейцами (как пример GAC), то выходит, что китайские машины вообще не настолько уж и китайские. И для тех же европейских машин комплектующие делаются в китае. Давно уже всё перемешано. Покупаешь европейца, а он оказывается китайцем.

12.05.2026 08:06
seriberiezhka

Пофантазирую немного. Представим планёрку ТОП-менеджеров на каком-нибудь Европейском автозаводе. Все обсуждают стратегии роста, смотрят презентации. И вот, очередь дошла до анализа конкурентов и все смотрят на взрывную динамику роста продаж китайского авторынка в целом и китайских автобрендов в частности. После чего, начинают чесать репу и задаваться вопросом: "а что нам сделать, чтобы был такой же рост продаж ?". И тут же, возникает логичный ответ: "нужно делать, как Китайцы". Вековые традиции, узнаваемый облик, выверенная эргономика ? Убираем на дальнюю полку. Даёшь огромные экраны, причудливые подсветки, конъюнктивиты с монобровями, выдвижные ручки, а главное, декоративная решётка спереди должна быть ещё бооооольшеее !
"Чего сидим ? Погнали действовать !!!!"

Новые статьи

Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Chery Tiggo 8 Pro Max Люди разные, и потребности у них разные. Но если у человека большая семья, то ему нужен большой вместительный автомобиль. При этом желательно, чтобы он не был запредельно дорогим. Одним из в... 1669 0 0 10.05.2026
Статьи / Тесты Для военных и бизнесменов: тест на знание истории и особенностей Mercedes-Benz G-Klasse В автомобильном пантеоне культовых, легендарных и знаковых автомобилей немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-класса занимает почетное место, являясь великолепным образчиком максимально функци... 576 2 0 09.05.2026
Статьи / Авто с пробегом Kia Soul II с пробегом: хорошие простые моторы, вечная ходовая часть и неидеальные роботы В первой части материала о Kia Soul второго поколения мы рассказали о слабых местах кузова, салона и проблемах в электрике этого автомобиля. На первый взгляд, ничего страшного нет: небольша... 1618 5 0 06.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 32589 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11337 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 8725 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
6 Хачироку с привкусом Subaru: опыт владения Toyota GR86
6 Прочь с дороги, Xiaomi! Новый рекорд Нюрбургринга от Porsche Taycan Tu...
5 Kia Soul II с пробегом: хорошие простые моторы, вечная ходовая часть и...
Новые комментарии
Change privacy settings