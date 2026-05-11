Уже не смешно: почему европейские автомобили превратились в китайские

Однако прошедший в конце апреля Пекинский автосалон во всей красе продемонстрировал одну неприятную вещь: китайцы внезапно перестали быть будущим. Они стали настоящим. Причём настолько, что теперь уже европейцы выглядят как догоняющие.
Самое смешное – многие этого даже не заметили. Люди всё ещё мысленно живут в эпохе, где Mercedes-Benz или BMW – это строгий немецкий инженер с седыми висками и в очках, а любой китайский автомобиль – непонятный стартап на колёсах. Хотя сегодня садишься в новый европейский премиум – и тебя встречает гигантский экран на всю панель, светодиодная анимация уровня игрового ПК и меню, в котором подогрев кресел спрятан глубже, чем настройки приватности в Windows.
И тут возникает неловкая пауза. Потому что ещё каких-то пару лет назад именно за это все дружно высмеивали китайцев.
Вообще, современный автопром сегодня напоминает ситуацию в школе, когда весь класс сначала издевается над странным парнем в кислотной куртке, а через два года сам начинает так одеваться. Китайцы первыми поняли страшную вещь: большинству людей уже не нужен автомобиль в классическом смысле. Им нужен гаджет. Большой, дорогой, светящийся девайс с вентиляцией кресел и голосовым помощником, который умеет включать массаж спины фразой «мне грустно».
И пока европейцы продолжали продавать пресловутую инженерную школу, китайцы продавали вау-эффект. Это как TikTok против инструкции по эксплуатации токарного станка. А потом выяснилось, что вау-эффект продаётся гораздо лучше.
Поэтому сегодня даже старые автомобильные аристократы начинают нервно примерять китайский стиль. Новый Mercedes-Benz GLC со светящейся мордой выглядит как продукт люксового стартапа из Шэньчжэня. BMW превращает интерьер 7 Series в безумный цифровой лаунж из молодёжного тюнинг-ателье. Ирония в том, что сами китайцы в это время начинают потихоньку двигаться обратно – в сторону разумной сдержанности и нормального человеческого интерфейса.
Потому что болезнь гигантских экранов и выдвижных дверных ручек уже зашла слишком далеко. Современный автомобильный интерьер стал напоминать магазин электроники, который забыли закрыть на ночь. Подсветка мигает всеми цветами радуги, а экранов столько, будто в машине нужно стримить прохождение Cyberpunk 2077.
И вот здесь происходит главный культурный переворот. Раньше китайские машины копировали европейские. Теперь европейцы всё чаще копируют китайское представление о том, как должен выглядеть автомобиль будущего. Просто они отличаются логотипом, за который можно попросить вдвое больше денег.
Так что шутка про «китайские планшеты на колёсах» больше не работает. Проблема в том, что теперь таким стал вообще весь мировой автопром.
Более того, всё больше автомобилей европейских марок строится на китайских либо на разработанных совместно с китайцами платформах.
Китайский рынок огромен и, если ты претендуешь на глобальность, то без успеха на китайском рынке тебе будет тяжело. Но главный фактор китайского успеха - цена! И можно сколько угодно рассказывать про планшеты и автопилоты, но скажите честно - вы бы купили пресловутый Фольксваген с немодной "устаревшей" эргономикой с кнопками/крутилками или новый китайский авто, если бы они стоили плюс-минус одинаково? Или может какую-то Тойоту или вдруг Альфу Ромео? Разработка современной платформы стоит очень дорого, а если учесть цены на всякие батареи и прочее электрохозяйство в Китае, то неудивительно, что многие автоконцерны строят свои авто на базе местных производителей. Сколько десятков миллиардов пришлось списывать из-за провалов электроавто Стеллантису, Хонде и прочим? Капиталисты сами продали китайцам верёвку, на которой они их и повесят.
P.s. Когда китайцы сделают (точнее сделают европейцы на китайские деньги) свой Логан и будут продавать его тысяч за 5 долларов/евро, вот тогда все запоют фальцетом. Тот же "Черви Тигра" ))) в Китае стоит меньше 10000$ и скоро внутренняя конкуренция в Китае выдавит все эти Черри, Джили и прочие Дуньфэны во внешний мир, если война всё не похоронит...
Признаться, мне нравится Renault Grand Koleos.
Весь пркол в том, что дизайн современных китайских машин сделали европейские дизайнеры. Так что фразу китайский дизайн надо брать в ковычки. А учитывая то что китайцы строят заводы-гиганты совместно с европейцами (как пример GAC), то выходит, что китайские машины вообще не настолько уж и китайские. И для тех же европейских машин комплектующие делаются в китае. Давно уже всё перемешано. Покупаешь европейца, а он оказывается китайцем.
Пофантазирую немного. Представим планёрку ТОП-менеджеров на каком-нибудь Европейском автозаводе. Все обсуждают стратегии роста, смотрят презентации. И вот, очередь дошла до анализа конкурентов и все смотрят на взрывную динамику роста продаж китайского авторынка в целом и китайских автобрендов в частности. После чего, начинают чесать репу и задаваться вопросом: "а что нам сделать, чтобы был такой же рост продаж ?". И тут же, возникает логичный ответ: "нужно делать, как Китайцы". Вековые традиции, узнаваемый облик, выверенная эргономика ? Убираем на дальнюю полку. Даёшь огромные экраны, причудливые подсветки, конъюнктивиты с монобровями, выдвижные ручки, а главное, декоративная решётка спереди должна быть ещё бооооольшеее !
"Чего сидим ? Погнали действовать !!!!"