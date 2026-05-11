Уже не смешно: почему европейские автомобили превратились в китайские

Ещё совсем недавно шутить над китайскими автомобилями было так же естественно, как ругать погоду в ноябре. Легко, забавно и всегда найдётся компания единомышленников. Кто-то смеялся над странными названиями, кто-то – над дизайном, будто нарисованным нейросетью после трёх банок энергетика, а кто-то строил презрительные гримасы при виде очередного салона с подсветкой в стиле киберпанк.

Однако прошедший в конце апреля Пекинский автосалон во всей красе продемонстрировал одну неприятную вещь: китайцы внезапно перестали быть будущим. Они стали настоящим. Причём настолько, что теперь уже европейцы выглядят как догоняющие.

Самое смешное – многие этого даже не заметили. Люди всё ещё мысленно живут в эпохе, где Mercedes-Benz или BMW – это строгий немецкий инженер с седыми висками и в очках, а любой китайский автомобиль – непонятный стартап на колёсах. Хотя сегодня садишься в новый европейский премиум – и тебя встречает гигантский экран на всю панель, светодиодная анимация уровня игрового ПК и меню, в котором подогрев кресел спрятан глубже, чем настройки приватности в Windows.

И тут возникает неловкая пауза. Потому что ещё каких-то пару лет назад именно за это все дружно высмеивали китайцев.

Вообще, современный автопром сегодня напоминает ситуацию в школе, когда весь класс сначала издевается над странным парнем в кислотной куртке, а через два года сам начинает так одеваться. Китайцы первыми поняли страшную вещь: большинству людей уже не нужен автомобиль в классическом смысле. Им нужен гаджет. Большой, дорогой, светящийся девайс с вентиляцией кресел и голосовым помощником, который умеет включать массаж спины фразой «мне грустно».

И пока европейцы продолжали продавать пресловутую инженерную школу, китайцы продавали вау-эффект. Это как TikTok против инструкции по эксплуатации токарного станка. А потом выяснилось, что вау-эффект продаётся гораздо лучше.

Поэтому сегодня даже старые автомобильные аристократы начинают нервно примерять китайский стиль. Новый Mercedes-Benz GLC со светящейся мордой выглядит как продукт люксового стартапа из Шэньчжэня. BMW превращает интерьер 7 Series в безумный цифровой лаунж из молодёжного тюнинг-ателье. Ирония в том, что сами китайцы в это время начинают потихоньку двигаться обратно – в сторону разумной сдержанности и нормального человеческого интерфейса.

Потому что болезнь гигантских экранов и выдвижных дверных ручек уже зашла слишком далеко. Современный автомобильный интерьер стал напоминать магазин электроники, который забыли закрыть на ночь. Подсветка мигает всеми цветами радуги, а экранов столько, будто в машине нужно стримить прохождение Cyberpunk 2077.

И вот здесь происходит главный культурный переворот. Раньше китайские машины копировали европейские. Теперь европейцы всё чаще копируют китайское представление о том, как должен выглядеть автомобиль будущего. Просто они отличаются логотипом, за который можно попросить вдвое больше денег.

Так что шутка про «китайские планшеты на колёсах» больше не работает. Проблема в том, что теперь таким стал вообще весь мировой автопром.