Skyline является одной из самых старых моделей в нынешней гамме Nissan, так как первое поколение встало на конвейер ещё в 1957 году. Нынешняя генерация седана с заводским индексом V37 дебютировала в 2014 году, а на российском рынке этот седан известен под именем Infiniti Q50 первого и единственного пока поколения. Производство последнего было завершено в 2024 году, японская же версия Nissan Skyline и по сей день остаётся на конвейере, а самые свежие обновки она получила осенью прошлого года.

Сейчас японская компания готовит полностью новое поколение Skyline, и недавно были опубликованы первые тизеры седана. На одном из них частично видна передняя часть с узкими фарами, снабжёнными парой изогнутых вертикальных полосок габаритных огней с каждой стороны, и узкой щелью радиаторной решётки между ними (либо её имитацией). На других тизерах наиболее ярким элементов являются сдвоенные круглые фонари, которые в виде ходовых огней присутствуют и на нынешнем седане, а также являются отсылкой к моделям GT-R. Скорее всего, на новом поколении они станут отдельным элементом, встроенными в чёрную декоративную накладку на крышке багажника. Также видно, что новый Skyline получит более спокойную пластику боковин с единой горизонтальной поясной линией, другую форму бокового остекления и традиционные дверные ручки под «естественный хват».

Подтверждённой информации о технических особенностях нового Nissan Skyline практически нет. Ожидается, что он сохранит заднеприводную платформу, а под капотом расположится битурбированный двигатель V6 3.0 в паре с механической коробкой передач. Нынешний седан оснащён аналогичным мотором, в топовой версии Nismo он развивает 420 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Коробка передач — 7-ступенчатый «автомат», привод исключительно задний.

Премьера новинки ожидается ближе к следующему году. Она будет предназначена для домашнего японского рынка, для других же рынков, скорее всего, будет сделана версия под именем Infiniti Q50. Между тем, на прошлой неделе стало известно о возможном возвращении Nissan Primera.