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  • Nissan Skyline Nismo: долгожданная топ-версия постаревшего японского седана

Nissan Skyline Nismo: долгожданная топ-версия постаревшего японского седана

08.08.2023 131 1 0

Компания Nissan на излёте карьеры седана Skyline поколения V37 представила его наиболее спортивную версию от подразделения Nismo — будет выпущено только 1000 экземпляров и только для японского рынка.

Актуальный Nissan Skyline за пределами Японии известен как Infiniti Q50, в этом году модели стукнуло 10 лет с начала производства, но наследника пока нет, а потому компания Nissan вынуждена поддерживать интерес к Скайлайну V37 различными спецверсиями, наиболее крутой из которых, разумеется, стала Nismo.

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Двигатель у Skyline Nismo такой же, как у представленного на прошлой неделе купе Nissan Z Nismo, — 3,0-литровый V6 серии VR30DDTT с двумя турбокомпрессорами, но у седана он настроен чуть иначе, чем у купе, максимальная отдача составляет 420 л.с. при 6400 об/мин и 550 Нм при 2800-4400 об/мин. В паре с этим мотором работает 7-ступенчатый «автомат» с перенастроенными специалистами Nismo режимами переключений Sport и Sport+, привод — только задний.

Шасси полностью перенастроено, установлены более жёсткие стабилизаторы поперечной устойчивости, ширина задних шин увеличена на 20 мм. Шины Dunlop SP Sport Maxx GT 600 оптимизированы специально для этой модели и установлены на ажурные, лёгкие и при этом очень прочные колёса Enkei, размерность передних покрышек — 245/40 R 19, задних — 265/35 R 19. Тормоза получили более износостойкие колодки, перенастроена ABS. Для вклейки лобового и заднего стёкол кузова используется особо прочный клей, как у Nissan GT-R Nismo, что немного повышает жёсткость кузова.

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Для кузова, кроме того, разработан новый аэродинамический обвес с фирменными красными вставками Nismo, он увеличивает прижимную нагрузку на высоких скоростях. Идентифицировать Skyline Nismo проще всего по уникальному переднему бамперу с новыми противотуманками и более эффективными, чем у других версий, воздуховодами для охлаждения двигателя. Расширены пороги, крышка багажника обзавелась спойлером.

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Интерьерные особенности Skyline Nismo — это руль с красной меткой центрального положения. размеченный до 280 км/ч спидометр, тахометр с красной подложкой шкалы, алюминиевые накладки на педалях, красная прострочка в отделке и установленная перед селектором АКП табличка с порядковым номером машины из общего тиража. За доплату предлагаются облегчённые спортивные передние ковши Recaro с интегральными подголовниками и комбинированной контрастной обивкой, фиксированное заднее сиденье особого дизайна и углепластиковый декор.

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100 экземпляров Skyline Nismo из 1000 будут изготовлены в комплеткации Nismo Limited, посвящённой 60-летнему юбилею гоночного седана Prince Skyline GT (заводской индекс S54A-1), она отличается двигателем ручной сборки с именем мастера-сборщика на табличке, матовыми колёсами бронзового цвета, декоративными полосами на кузове и эксклюзивными шильдиками.

Минимальная цена Nissan Skyline Nismo составляет 7 880 400 иен (5,38 млн рублей в переводе по текущему курсу), за Skyline Nismo Limited придётся выложить 9 479 800 иен (6,47 млн рублей), причём право купить Skyline Nismo Limited ещё нужно выиграть в лотерею, оставив заявку на японском потребительском сайте Nissan.

седан Япония спортивные авто новинки Nissan Nissan Skyline

 

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1 комментарий
08.08.2023 14:39
Валерий

Один из последних оставшихся на конвейере классических заднеприводных японских седанов.

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