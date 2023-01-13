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Nissan GT-R: второй рестайлинг вместо нового поколения

13.01.2023 384 0 1

В рамках автосалона в Токио состоялась премьера в очередной раз обновлённого Nissan GT-R поколения R35. Технических изменений почти нет, доработана аэродинамика, а передок теперь оформлен в духе предшественника — Skyline GT-R поколения R34.

Nissan GT-R поколения R35 выпускается с 2007 года, мелкие технические и косметические обновки модель получала чуть ли не ежегодно, первый полномасштабный рестайлинг случился в 2016-м, после него стали ходить слухи о возможных вариантах преемника — от plug-in гибридного до полностью электрического. Последние инсайды от 2021 года сообщали, что спорткар поколения R36 будет результатом глубокой модернизации R35, сопряжённой с лёгкой гибридизацией силовой установки, но и этого пока не случилось: сегодня в Токио представлен Nissan GT-R 2024 модельного года с комплексно освежённой внешностью.

Nissan GT-R Premium
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Nissan GT-R Premium
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Nissan GT-R Premium
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Nissan GT-R Premium
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Nissan GT-R Premium
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Nissan GT-R Premium
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Базовый спорткар 2024 модельного года проще всего идентифицировать по передку, с верхней решётки которого исчезла фирменная ниссановская V-образная накладка, при этом сама решётка стала уже и шире, приобретя сходство с таковой у Nissan Skyline GT-R поколения R34. Грани капота смягчились, бока переднего бампера стали более округлыми. У кормы изменились форма площадки для номерного знака и увеличилась площадь решётки между выхлопными патрубками. Разработчики уверяют, что аэродинамический обвес GT-R теперь даёт бόльшую прижимную нагрузку, но не приводят конкретных цифр, шума и вибраций при езде стало меньше, коэффициент аэродинамического сопротивления сх не изменился — 0,26.

Nissan GT-R T-spec

Продвинутая версия T-spec отличается от базового GT-R более широкими передними крыльями, ретроспективный окраской, особыми настройками шасси и более мощными карбон-керамическим тормозами от топ-версии Nismo.

Топовый GT-R Nismo по традиции имеет собственный, наиболее эффективный по части прижимной нагрузки аэродинамический обвес. Машина 2024 модельного года получила полностью переработанный передок, увеличенное на 10% антикрыло на корме на более изящных, чем прежде, стойках и более агрессивно оформленный задний бампер с переработанным диффузором.

Nissan GT-R Nismo
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Nissan GT-R Nismo
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Nissan GT-R Nismo
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Nissan GT-R Nismo
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Nissan GT-R Nismo
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Nissan GT-R Nismo
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3,8-литровый бензиновый битурбомотор V6 по прежнему выдаёт максимальные 570 л.с. и 637 Нм, коробка передач — установленный на заднем мосту 6-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями), система полного привода с двумя карданными валами никак не изменилась. В подвеске установлены электронно регулируемые амортизаторы Bilstein.

У GT-R Nismo отдача двигателя чуть повыше — 600 л.с. и 652 Нм, а в трансмиссию в рамках обновления добавлен передний самоблокирующийся дифференциал, позволяющий, как утверждается, более точно контролировать поведение автомобиля. Задний самоблок, разумеется, сохранён.

Nissan GT-R Nismo
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Nissan GT-R Nismo
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Nissan GT-R Nismo
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Nissan GT-R Nismo
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Nissan GT-R Nismo
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Принципиальных изменений в салоне нет, но GT-R Nismo получил новые, более изящные на вид ковшеобразные углепластиковые кресла Recaro.

Обновлённый Nissan GT-R появится в продаже ближайшей весной, версию GT-R Nismo придётся подождать до лета.

Nissan GT-R Nismo
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Nissan GT-R Nismo
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Nissan GT-R Nismo
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Nissan GT-R Nismo
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Nissan GT-R Nismo
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Nissan GT-R Nismo
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По поводу следующего поколения GT-R никакой внятной информации по-прежнему нет — видимо, компании Nissan пока не до него, тем более что в модельной гамме есть новый спорткар Nissan Z, гораздо более доступный, более массовый и прибыльный, чем GT-R. Руководство Nissan сейчас сильно занято отношениями внутри альянса с Renault и Mitsubishi, стороны никак не могут урегулировать разногласия, возникшие после скандального ареста Карлоса Гона в ноябре 2018 года.

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