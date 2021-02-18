Новый Nissan GT-R окажется эволюцией старого и проживёт недолго

Нынешний Nissan GT-R поколения R35 выпускается с 2007 года и последние лет пять ходят самые противоречивые слухи о его возможном преемнике. Судя по последним данным, следующее поколение R36 в плане конструкции недалеко уйдёт от своего предшественника: по сути, старую машину превратят в мягкий гибрид.

Культовому японскому спорткару Nissan GT-R прочили превращение в электромобиль или мощный розеточный гибрид, но такие метаморфозы если и будут, то точно не в следующем поколении модели, о чём сообщает журнал Bestcarweb, регулярно публикующий любопытные инсайды о грядущих новинках японского рынка.

По данным издания, смена поколений GT-R состоится в конце 2022 года и будет обусловлена не столько моральным возрастом спорткара поколения R35 и снижением на него спроса, сколько ужесточением экологических норм в Японии. Они же ограничат жизненный цикл поколения R36: выпуск продлится до конца 2024 года, после чего будет либо новое поколение либо перерыв до лучших времён. Впрочем, за пределами Японии (например, в США) R36 может просуществовать и дольше.

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Итак, следующий GT-R окажется эволюцией нынешнего: сохранятся платформа, уникальная компоновка с двумя карданными валами и 3,8-литровый двигатель V6 (заводской индекс VR38DETT), но к последнему прикрутят гибридную надстройку в виде стартер-генератора, который будет связан проводами с небольшой 48-вольтовой литий-ионной батареей. Эта нехитрая добавка, ставшая уже совершенно обычным делом для премиальных машин в Европе, позволит сделать GT-R немного экономичнее, тише, и возможно даже слегка динамичнее, если сравнивать с регулярной базовой версией R35, у которой мотор V6 сейчас выдаёт максимальные 570 л.с. и 637 Нм.



Nissan GT-R50

Будет ли у нового Nissan GT-R версия Nismo, пока неизвестно. На R35 Nismo двигатель форсирован до 600 л.с. и 652 Нм. В 2018 году свет увидела лимитированная версия GT-R50 (выпущено 50 шт.) с уникальным кузовом от Italdesign, которую многие тогда приняли за полностью новый GT-R. На самом деле в техническом плане это всё тот же R35, но двигатель на GT-R50 дополнительно форсирован до 720 л.с. и 780 Нм. По данным Bestcarweb, именно такой двигатель будет у прощальной серии R35 из 20 машин, которую представят накануне выхода R36. Ценник при этом обещают гуманный: если за Nissan GT-R50 производитель просил миллион евро, что R35 Final Edition будет примерно втрое дешевле.



Nissan GT-R поколения R36, рендер Bestcarweb

Как будет выглядеть спорткар поколения R36, пока можно только догадываться — спекулятивных рендеров на эту тему в Сети предостаточно, но вариант от Bestcarweb кажется нам наиболее реалистичным, так как сделан на базе старого кузова, то есть R35. Реальный R36, скорее всего, также окажется глубоким рестайлингом R35.



Nissan GT-R поколения R36, рендер Bestcarweb

Добавим, что российский рынок Nissan GT-R полностью покинул в 2019 году, когда дилеры реализовали последние 19 экземпляров. В докризисном 2014 году GT-R разошёлся в нашей стране тиражом 126 шт. Шансов на возвращение GT-R в Россию в нынешних экономико-политических реалиях нет.

