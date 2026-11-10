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  • Polestar Formula 2030: акулоподобный хэтчбек показал новый стиль шведской марки

Polestar Formula 2030: акулоподобный хэтчбек показал новый стиль шведской марки

10.11.2026 501 0 0
Polestar Formula 2030: акулоподобный хэтчбек показал новый стиль шведской марки

Шведская электромобильная компания Polestar, принадлежащая китайскому холдингу Geely, полностью рассекретила концепт Polestar Formula 2030. Он демонстрирует новый фирменный стиль Polestar, разработанный под руководством шеф-дизайнера Филиппа Рёмерса.

В 2025 году Филипп Рёмерс сменил Максимилиана Миссони на посту шеф-дизайнера Polestar. Прежде Рёмерс работал в компании Audi. В том же 2025 году у Polestar появился новый гендиректор — Михаэль Лошеллер. Он поставил Рёмерсу задачу сохранить узнаваемый стиль Polestar, но при этом попросил визуально подчеркнуть высокую мощность будущих моделей Polestar и их спортивный характер. В сентябре нынешнего года компания Polestar опубликовала тизер программного концепта Formula 2030, а сегодня состоялась полноценная премьера.

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Концепт Polestar Formula 2030 не предвещает какую-то конкретную будущую серийную модель, но многие элементы его дизайна мы точно увидим в новых моделях Polestar — например, в лифтбеке Polestar 2 второго поколения и в кроссовере Polestar 7, они ожидаются в 2027 и 2028 годах соответственно.

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Polestar Formula 2030 — это приземистый пятидверный хэтчбек, его габаритная длина составляет 4680 мм, ширина — 2021 мм, высота — 1350 мм, колёсная база — 2780 мм. В пресс-релизе сказано, что по габаритам Polestar Formula 2030 находится где-то между вышеупомянутыми будущими моделями Polestar 2 и Polestar 7. Силовая установка у Polestar Formula 2030 электрическая и достаточно мощная, но её характеристики не приводятся.

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Передок Polestar Formula 2030 имеет акулоподобный профиль. Сходство с морским хищником подчёркивает новый фирменный белый цвет Nitrogen, меняющий оттенки в зависимости от освещения. Верхние секции фирменных фар Dual Blade интегрированы в крыло, «парящее» над центральной выемкой крышки переднего багажника. Сильно выпяченная губа нижнего спойлера в переднем бампере визуально усилена двумя плавниками-держателями по центру. Единственный центральный дворник на лобовом стекле подчёркивает генетическую связь Polestar Formula 2030 с гоночными автомобилями.

Задние боковые двери открываются в противоположную передним сторону, центральных стоек в кузове нет. Панорамная стеклянная крыша плавно перетекает в куполообразное стекло багажной двери, над которым «парит» элегантная дуга спойлера с двумя плавниками-держателями по центру, рифмующимися с аналогичными деталями на передке. Багажная дверь поднимается вверх вместе с задними крыльями, обнажая ложементы для внешних резервуаров спортивных амортизаторов Öhlins. Аналогичные резервуары можно увидеть под крышкой переднего багажника. Округлая корма с узкими задними фонарями напоминает таковую у родстера BMW Z8 конца 1990-х, снизу её обрамляет массивная дуга с интегрированным в неё задним диффузором. Довершают образ окрашенные в цвет кузова массивные 22-дюймовые колеса с центральной гайкой крепления.

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Салон у Polestar Formula 2030 четырёхместный, отделанный экологически чистыми материалами, полученными в том числе из различного вторсырья. Передняя панель плавно перетекает в дверные карты и центральную консоль, образуя своеобразные защитные периметры вокруг передних седоков. Над сплюснутым штурвалом установлен панорамный 20-дюймовый приборный экран. 12,2-дюймовый мультимедийный экран может менять своё положение в зависимости от выбранного ездового режима — Performance (спортивный), Normal (нормальный) и Autonomous (автопилот). В режиме автопилота мультимедийный экран занимает максимально вертикальное положение, а руль и сиденье водителя отдаляются друг от друга. Физические кнопки и клавиши есть как на руле, так и на центральной консоли, причём их назначение на центральной консоли можно настраивать. На будущих серийных моделях Polestar физических органов управления будет больше, чем на тех моделях, что производятся сейчас, — это шаг навстречу пожеланиям клиентов, уставших от сенсорной эргономики.

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Под прозрачным полом основного багажника Polestar Formula 2030 ремнями закреплены две фирменные багажные сумки. Передний багажник разделён на две секции продольным ложементом с огнетушителем, а справа и слева от него ремнями закреплены два гоночных шлема.

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В целом интересных идей у Polestar Formula 2030 довольно много — будем надеяться, что многие из них доберутся до серийных моделей Polestar, что называется, без купюр и будут радовать как функционалом, так и эстетикой.

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