Polestar Formula 2030: акулоподобный хэтчбек показал новый стиль шведской марки

В 2025 году Филипп Рёмерс сменил Максимилиана Миссони на посту шеф-дизайнера Polestar. Прежде Рёмерс работал в компании Audi. В том же 2025 году у Polestar появился новый гендиректор — Михаэль Лошеллер. Он поставил Рёмерсу задачу сохранить узнаваемый стиль Polestar, но при этом попросил визуально подчеркнуть высокую мощность будущих моделей Polestar и их спортивный характер. В сентябре нынешнего года компания Polestar опубликовала тизер программного концепта Formula 2030, а сегодня состоялась полноценная премьера.

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Концепт Polestar Formula 2030 не предвещает какую-то конкретную будущую серийную модель, но многие элементы его дизайна мы точно увидим в новых моделях Polestar — например, в лифтбеке Polestar 2 второго поколения и в кроссовере Polestar 7, они ожидаются в 2027 и 2028 годах соответственно.

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Polestar Formula 2030 — это приземистый пятидверный хэтчбек, его габаритная длина составляет 4680 мм, ширина — 2021 мм, высота — 1350 мм, колёсная база — 2780 мм. В пресс-релизе сказано, что по габаритам Polestar Formula 2030 находится где-то между вышеупомянутыми будущими моделями Polestar 2 и Polestar 7. Силовая установка у Polestar Formula 2030 электрическая и достаточно мощная, но её характеристики не приводятся.

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Передок Polestar Formula 2030 имеет акулоподобный профиль. Сходство с морским хищником подчёркивает новый фирменный белый цвет Nitrogen, меняющий оттенки в зависимости от освещения. Верхние секции фирменных фар Dual Blade интегрированы в крыло, «парящее» над центральной выемкой крышки переднего багажника. Сильно выпяченная губа нижнего спойлера в переднем бампере визуально усилена двумя плавниками-держателями по центру. Единственный центральный дворник на лобовом стекле подчёркивает генетическую связь Polestar Formula 2030 с гоночными автомобилями.

Задние боковые двери открываются в противоположную передним сторону, центральных стоек в кузове нет. Панорамная стеклянная крыша плавно перетекает в куполообразное стекло багажной двери, над которым «парит» элегантная дуга спойлера с двумя плавниками-держателями по центру, рифмующимися с аналогичными деталями на передке. Багажная дверь поднимается вверх вместе с задними крыльями, обнажая ложементы для внешних резервуаров спортивных амортизаторов Öhlins. Аналогичные резервуары можно увидеть под крышкой переднего багажника. Округлая корма с узкими задними фонарями напоминает таковую у родстера BMW Z8 конца 1990-х, снизу её обрамляет массивная дуга с интегрированным в неё задним диффузором. Довершают образ окрашенные в цвет кузова массивные 22-дюймовые колеса с центральной гайкой крепления.

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Салон у Polestar Formula 2030 четырёхместный, отделанный экологически чистыми материалами, полученными в том числе из различного вторсырья. Передняя панель плавно перетекает в дверные карты и центральную консоль, образуя своеобразные защитные периметры вокруг передних седоков. Над сплюснутым штурвалом установлен панорамный 20-дюймовый приборный экран. 12,2-дюймовый мультимедийный экран может менять своё положение в зависимости от выбранного ездового режима — Performance (спортивный), Normal (нормальный) и Autonomous (автопилот). В режиме автопилота мультимедийный экран занимает максимально вертикальное положение, а руль и сиденье водителя отдаляются друг от друга. Физические кнопки и клавиши есть как на руле, так и на центральной консоли, причём их назначение на центральной консоли можно настраивать. На будущих серийных моделях Polestar физических органов управления будет больше, чем на тех моделях, что производятся сейчас, — это шаг навстречу пожеланиям клиентов, уставших от сенсорной эргономики.

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Под прозрачным полом основного багажника Polestar Formula 2030 ремнями закреплены две фирменные багажные сумки. Передний багажник разделён на две секции продольным ложементом с огнетушителем, а справа и слева от него ремнями закреплены два гоночных шлема.

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В целом интересных идей у Polestar Formula 2030 довольно много — будем надеяться, что многие из них доберутся до серийных моделей Polestar, что называется, без купюр и будут радовать как функционалом, так и эстетикой.