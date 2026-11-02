Polestar 2 первого поколения снят с производства, преемник появится в ближайшие месяцы

Электрический кросс-лифтбек Polestar 2 первого поколения досрочно уходит с рынка, чтобы уступить место более технически совершенному и потенциально более успешному преемнику, разработка которого велась в ускоренном режиме.

Polestar 2 первого поколения дебютировал в 2019 году, в его основе лежит разработанная компанией Volvo модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), производство было налажено на заводе Volvo в китайском Луцяо.

Выход Polestar 2 на рынок был отягощён отзывными кампаниями из-за ряда выявленных дефектов. Впоследствии модель пережила несколько циклов технических и косметических обновлений, последнее такое обновление случилось в апреле 2025 года.

Polestar 2 первого поколения

Polestar 2 второго поколения был официально анонсирован в начале 2025 года — тогда предполагалось, что он увидит свет лишь ближе к концу текущего десятилетия, но затем новый гендиректор Polestar Михаэль Лошеллер решил ускорить разработку этой новинки.

Сегодня британский журнал Autocar сообщил, что производство Polestar 2 первого поколения прекращено. Общий тираж модели составил порядка 200 000 экземпляров, точная цифра пока неизвестна. Новый Polestar 2, по данным британских коллег, выйдет на рынок в первые месяцы 2027 года. Производиться новый Polestar 2 будет в Китае, но пока неизвестно, где именно. Также неизвестно, на какой платформе построена новая модель.

Polestar 2 первого поколения

Зато известно, что кузов лифтбек сохранится, однако пропорции станут более спортивными и выразительными. Новый Polestar 2, вероятно, позаимствует некоторые черты у ещё не представленного программного концепта Polestar Formula 2030, который должен продемонстрировать обновлённый фирменный стиль шведской марки, разработанный под руководством нового шеф-дизайнера Филиппа Рёмерса.

Добавим, что за первые три квартала 2026 года компания Polestar реализовала в мире 44 790 автомобилей, что на 0,6% больше, чем в январе-сентябре 2025 года.

Polestar 2 первого поколения

В прошлом году компания Polestar де-фактор ушла с китайского рынка на фоне очень слабого спроса, хотя официально об этом до сих пор не объявила. В этом году компания Polestar столкнулась с запретом на продажу своих новых машин в США. Главным и по сути единственным крупным рынком для Polestar теперь является Европа. Не исключено, что новый Polestar 2 спустя какое-то время после премьеры получит европейскую прописку, чтобы обойти повышенные пошлины ЕС на электромобили китайского производства.

В 2028 году Polestar выведет на рынок компактный кроссовер Polestar 7, его производство будет изначально налажено на новом заводе Volvo в словацком городе Кошице.

Представленный в сентябре этого года кросс-универсал Polestar 4 SUV был разработан специально для Европы, его выпускает завод Renault в южнокорейском Пусане.

