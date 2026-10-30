У Мате Римаца угнали Bugatti Chiron, он бросился в погоню за вором на Porsche 911

Известный хорватский суперкаростроитель Мате Римац не растерялся, когда понял, что его Bugatti Chiron, припаркованный перед въездом в здание кампуса компании Rimac в Хорватии, был угнан и сам отправился преследовать вора.

Инцидент произошёл в среду, 28 октября. Мате Римац, основатель компании Rimac и гендиректор компании Bugatti Rimac, приехал на своём 1500-сильном Bugatti Chiron в кампус Rimac, расположенный в пригороде Загреба. Как позже рассказал сам Мате Римац в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), Хорватия — очень безопасная страна, и он привык оставлять ключи в машине, когда приезжает на работу. В том числе потому, что машины Римаца часто используют его коллеги, чтобы провести на них какие-нибудь тесты и исследования.

В среду, однако, Chiron Мате Римаца был угнан — стремительно удаляющуюся от кампуса машину заметил один из сотрудников и поднял тревогу. Быстро выяснилось, что это именно угон, а не тестовая поездка — это показал опрос коллег в специально созданном оперативном чате. Мате Римац вызвал полицию, а сам отправился в погоню за вором на другом своём автомобиле — Porsche 911, у которого, к счастью, был полностью заправлен бак.

Когда Мате Римац выехал из кампуса на Porsche 911, у вора на Bugatti Chiron был примерно час форы, он двигался в сторону Словении, затем направился в Австрию. На Bugatti Chiron было установлено телеметрическое оборудование, поэтому Римац и его команда знали местоположение машины и ряд её технических параметров, включая уровень топлива. В Австрии угонщику пришлось заправиться, при этом он не заплатил за бензин. В конце концов угонщика задержала австрийская полиция.

Мате Римац

В австрийском полицейском участке Мате Римац встретился с вором, им оказался 36-летний гражданин Хорватии. Он не был профессиональным угонщиком и не состоял в преступных организациях. В кампус Rimac он пришёл с целью найти работу, но, увидев дорогой суперкар с ключом внутри, не удержался и совершил импульсивную кражу. Воришка объяснил свой поступок тем, что у него проблемы в семье, что он переживает личный кризис и вообще запутался в жизни. Внятного плана у угонщика не было: по его словам, он направился в Германию — просто, чтобы сбежать от накопившихся проблем, а что делать с дорогой машиной, он не знал.

Мате Римац проявил сочувствие к угонщику, не хотел, чтобы его наказывали и даже собирался отвезти его домой в Хорватию, но поскольку в дело уже вмешалась полиция, то дело об угоне всё же было возбуждено, теперь угонщика ждёт суд.

Bugatti Chiron вернулся к Мате Римацу почти целым и невредимым — угонщик лишь где-то поцарапал выступающий спойлер переднего бампера, его придётся заменить. Мате Римац пообещал больше не оставлять ключи в машине и посоветовал своим подписчикам и клиентам делать то же самое клиентам — мол, не искушайте судьбу, носите ключи от машины с собой.

