Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3

Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была красивой, удобной, не капризничала и не заставляла жалеть о покупке. Сегодня мы посмотрим на Hongqi HS3 глазами Евгении – обаятельной девушки, для которой важны не только цифры в прайс-листе, но и ощущение «своей» машины.

Когда внешность обращает на себя внимание

История владения Hongqi HS3 началась восемь месяцев назад с довольно прагматичного выбора. Евгения долго искала машину, смотрела в сторону вторичного рынка и склонялась к европейским моделям – как более привычным и понятным. Но в какой-то момент в уравнение вмешались сразу несколько факторов: выгодные условия от дилера, беспроцентный кредит, дополнительные опции и, конечно, внешность автомобиля.

Иногда решение о покупке созревает не в голове, а где-то между калькулятором и сердцем – и это как раз тот случай. HS3 привлёк будущую хозяйку прежде всего тем, что он не выглядит как очередной безликий кроссовер. Наоборот, у него есть лицо. Причём довольно выразительное. Передняя часть с агрессивной решёткой радиатора, интересная светотехника, двухцветная окраска кузова с контрастной крышей – всё это работает на образ автомобиля, который не пытается раствориться в потоке.

У Хончи, надо признать, неплохо получается: на машину обращают внимание, порой даже спрашивают марку и модель, отмечает Евгения. В Москве, где новых автомобилей больше, чем свободных мест у подъезда, такой эффект – уже достижение. Хозяйка кроссовера подчёркивает, что ей нравится, каким получился HS3 – с оттенком европейской школы, с более дорогой внешностью, чем ожидаешь от китайского автомобиля.

Ну и отдельная история – сам бренд, ведь важным аргументом для покупки стала репутация марки. Это не юный стартап на колёсах, коим сейчас несть числа, а компания с биографией, которая выпускает машины для руководства Китая. Такой факт добавляет автомобилю веса – к счастью, не в килограммах, а в восприятии. «Когда бренд не вчера выбрался из маркетингового тумана, доверять ему психологически проще», – считает Евгения. Что ж, с этим трудно спорить.

А вот о том, что к облику машины приложил руку экс-дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор, владелица узнала уже позже. Нельзя сказать, что это могло стать решающим аргументом для покупки, отмечает она, однако в ретроспективе такой факт усиливает ощущение, что над обликом HS3 работали вдумчиво, а не по принципу «и так сойдёт».

Впрочем, если машина нравится с первого взгляда, дополнительные имена в биографии – лишь приятный бонус, а не причина заплатить больше. Реакция окружающих тоже оказалась показательной. Друзья и знакомые похвалили Евгению за выбор автомобиля, назвали машину красивой, а кое-кто даже начал сам к ней присматриваться – взамен своих Volkswagen и Peugeot. Кстати, героиня нашего материала до Хончи ездила на Audi A3 и A4, а также Volvo XC70.

Приятный запах нового автомобиля

Первое, что запомнилось Евгении в интерьере HS3 – общее настроение. Белый салон в сочетании с синими и контрастными деталями выглядит не просто эффектно, а свежо. И, что важно, не скатывается в китч. Есть ощущение света, простора и той самой дизайнерской уверенности, когда интерьер не боится быть заметным. «Машина даже спустя почти год вызывает радость каждый раз, когда к ней подходишь», – уверяет хозяйка.

Запах в салоне тоже приятно удивил. Многие покупатели китайских автомобилей до сих пор осторожно относятся к этому пункту, но у Хончи всё иначе: здесь сохраняется дорогой аромат новой машины, и это не раздражающий химический фейерверк, а вполне приятное ощущение. С точки зрения качества претензий тоже нет. Кожа наппа, пластик, подгонка элементов – всё воспринимается на хорошем уровне.

Да, глянцевые поверхности собирают отпечатки пальцев, потому что физику пока не могут отменить даже китайцы с их бюджетами и возможностями. Но это уже вопрос привычки и ухода, а не претензия к качеству. В остальном интерьер выглядит добротно и даже немного щегольски – словно автомобиль понимает, что у него есть премиальные амбиции, и не стесняется их демонстрировать. Сиденья – ещё один сильный аргумент. Они удобные, с хорошим профилем и достаточным запасом регулировок.

В них не приходится устраиваться полчаса, как в некоторых машинах, где сиденье будто обижено на человека и не желает с ним сотрудничать. Подогрев и вентиляция работают быстро и корректно, панорамная крыша добавляет интерьеру света и воздуха, а большой экран мультимедийной системы делает салон визуально современнее, подчёркивает Евгения. Да, он глянцевый и любит отпечатки, но сейчас это почти обязательная плата за хайтек.

Отдельно владелица отмечает тишину в салоне. Здесь действительно спокойно: тройные уплотнители дверей и шумоизоляция обеспечивают тот самый комфортный фон, который особенно ценишь в городе, где и так достаточно лишнего шума. Плюс есть система очистки воздуха, ионизация и рециркуляция. Не самая романтичная опция на бумаге, зато очень приятная в жизни, особенно когда вокруг город, пробки и вечный запах большого мегаполиса.

Семейная машина – не компромисс

Hongqi HS3 не только старается быть красивым и приятным для водителя, но и вполне честно относится к задним пассажирам. По словам владелицы, сзади комфортно, места для ног достаточно, а высокий подросток на втором ряду чувствует себя вполне уютно. Это важный момент, потому что семейные поездки быстро превращают «просторный салон» из рекламной фразы в жизненную необходимость. Здесь с этим всё в порядке – автомобиль спокойно вмещает четверых и никто не ощущает себя лишним.

Багажник и объёмный салон здесь идут в тандеме, а не в режиме взаимного исключения. Для поездок на дачу, когда внезапно требуется увезти что-то очень нужное, такой подход особенно ценен. Функция бесконтактного открывания багажника тоже оказывается полезной в реальной жизни, а не только в списке оснащения. Когда руки заняты, она внезапно перестаёт быть просто опцией и становится тем самым маленьким удобством, которое потом трудно не замечать. Правда, иногда эта штука всё же не срабатывает.

Мощность с запасом и уверенность зимой

Евгения купила HS3 с 2,0-литровым двигателем и полным приводом, полагаясь на логику: нужна была машина, которая уверенно чувствует себя и в городе, и на загородной трассе, и зимой, когда дорога легко превращается в набор испытаний с коварными сугробами. И в этом смысле HS3 не подводит. Разгон у него хороший, динамика достаточная, а главное – автомобиль не кажется нервным. Он скорее уверенный, собранный и понятный.

На скорости машина ведёт себя стабильно, в поворотах сохраняет предсказуемость, а коробка переключает передачи плавно и без лишней дерготни. Кроссовер не требует от водителя спортивной квалификации, но при необходимости умеет ехать бодро. Полный привод минувшей зимой с её снегомагеддоном оказался очень даже полезен – был эпизод, когда машина застряла во дворе, но в итоге спокойно выбралась и поехала дальше. Никакой драмы, просто обычная зимняя история. Подвеска на плохой дороге тоже не вызывает раздражения: не плывёт, как диван, не передаёт жёстких ударов. Баланс вполне удачный.

Интеллектуальный набор ассистентов тоже проявил себя неплохо. Удержание в полосе работает убедительно, хотя иногда электроника слишком настойчиво возвращает машину обратно, если нужно просто объехать колею или неровность в полосе. Камеры кругового обзора и другие электронные помощники тоже воспринимаются как полезные, хотя Евгения, как и многие уверенные водители, всё же больше доверяет зеркалам и своему опыту, чем обзору с экрана. Система автоматической парковки, к слову, тоже не стала для неё чем-то обязательным: она предпочитает управлять процессом самостоятельно.

Обойдёмся без предрассудков

Hongqi HS3 не просто старается быть красивым и хорошо оснащённым – он ещё и создаёт ощущение автомобиля, о безопасности которого думали не в последний момент. Владелица отмечает, что сотрудник дилера подробно рассказывал про силовую схему кузова, высокопрочные стали и общий уровень пассивной безопасности. Это не стало решающим фактором покупки, но как часть общей картины – сыграло свою роль. В конце концов, хороший автомобиль должен не только нравиться, но и внушать спокойствие.

За время эксплуатации серьёзных сюрпризов не возникло. Скрипов, люфтов, раздражающих звуков так и не появилось, качество сборки по-прежнему воспринимается как достойное. Зимой кроссовер ведёт себя нормально, прогревается без мучений, сохраняет тепло в салоне, в городе не доставляет неудобств, расход топлива выглядит средним и не обращает на себя внимания.

Получается, что перед нами автомобиль, который умеет не мешать жить. Уже за это можно поставить Хончи плюс, а в нынешних реалиях – даже два. Главное же изменение произошло в отношении к китайским автомобилям в целом. Хотя Евгения изначально относилась к ним скорее положительно и без лишних предрассудков, HS3 только укрепил это впечатление. Стереотип о том, что китайский премиум – это что-то невозможное, с сентября прошлого года не подтвердился ни разу.

Машина оказалась гармоничной, считает хозяйка: внешне интересной, внутри комфортной, на ходу уверенной и по-своему цельной. Не набором опций ради галочки, а автомобилем, который действительно умеет дарить ощущение удачной покупки. Кроссовер не пытается эпатировать громкими лозунгами – он просто каждый день напоминает своей владелице, что выбор был правильным. А это, как ни крути, гораздо убедительнее любых рекламных обещаний и маркетинговых лозунгов. Особенно когда спустя почти год ты всё ещё с удовольствием смотришь на свою машину и, как признаётся Евгения, просто радуешься тому, что она у тебя есть.