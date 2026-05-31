Для истинных самураев и жителей Дальнего Востока: чем интересны автомобили японского такси

В мире существует не так уж много стран, автомобильная промышленность которых выпускала легковые автомобили, изначально не предназначенные для продажи частным лицам. И речь в данном случае идёт не о советском универсале ГАЗ-22 , который не продавался частникам из-за острой нехватки универсалов для госструктур, а о машинах, которые были разработаны не для эксплуатации рядовыми гражданами, а для ежедневной нелёгкой работы.

Узкопрофильный Nissan Crew

Есть такая категория автомобилей, которые отправляются на работу каждый день, без выходных, праздников и в любое время года. Это машины такси и полиции, поэтому и требования к ним предъявляются немного не такие, как к прочим легковым автомобилям. Главных требований фактически три: надёжность, ремонтопригодность и недорогое обслуживание. Так как тираж подобных автомобилей всегда был и будет относительно небольшим, то обычно их не разрабатывают с чистого листа, а строят на уже существующих платформах других моделей с большой долей унификации узлов и агрегатов. Конечно, встречаются исключения, как, например, американский таксомотор Checker Marathon, но во всём остальном мире автомобили такси являются близкими родственниками уже существующих моделей.

Не стал исключением и широко распространённый в Японии таксомотор Nissan Crew, выпуск которого начался летом 1993 года. В основу машины легла платформа от заднеприводного седана Nissan Cedric Y31, от него же были позаимствованы некоторые детали, как, впрочем, и от другого ближайшего родственника – Nissan Laurel. Вместе с тем кузов был полностью оригинальным и отличался сдвинутой на 5 см вперед центральной стойкой. Такое необычное решение позволило сделать широкой заднюю левую дверь, что облегчало посадку и высадку пассажиров. То есть, Nissan Crew изначально разрабатывался для работы в качестве таксомотора. Задняя левая дверь была снабжена электроприводом, а высота машины – опять-таки для удобства пассажиров – составляла 1,46 м, что было на 8 см больше, чем у одноплатформенного Nissan Cedric. При том что Nissan Crew был компактнее: длина – 4,59 м, ширина – 1,69 м, колёсная база – 2,66 м.

В стандартной комплектации Nissan Crew оснащался двухлитровым 82-сильным двигателем, работавшим на сжиженном газе, четырёхступенчатой механической коробкой передач и стальными штампованными колёсными дисками, а салон был отделан недорогими материалами. Более дорогие версии могли оснащаться двухлитровой бензиновой «шестёркой» мощностью 130 л.с. или 2,8-литровым 94-сильным дизелем. Также был доступен пятиступенчатый автомат. Через несколько лет после начала выпуска моторы были модернизированы, и мощность базового бензинового выросла с 82 до 85 л.с., а дизель стал выдавать 100 л.с.

Когда начался выпуск Nissan Crew, продавать машину частным лицам не планировалось. Автомобили предназначались операторам такси, полиции и автошколам, однако японские автомобилисты заинтересовались Nissan Crew, а раз есть спрос, то его надо удовлетворять. И в 1994 году был начат выпуск «гражданской» модификации Nissan Crew Saloon, продолжавшийся до 2002 года. Несмотря на далеко не самый современный дизайн и достаточно средние характеристики и оснащение, многим японцам этот автомобиль понравился своими фантастическими даже по японским меркам надёжностью и неприхотливостью.

А ещё на Nissan Crew положила глаз японская фирма Mitsuoka, которая прославилась тем, что переделывает современные машины в ретромобили – то есть, придаёт им черты автомобилей прошлых лет. Вот и Nissan Crew превратился в Mitsuoka Galue, напоминая не то Jaguar, не то Daimler начала 60-х годов прошлого века.

К концу нулевых спрос на Nissan Crew начал падать, да и поддерживать производство машины на устаревшей платформе становилось всё накладнее. Тем более что Nissan Crew никогда не выпускался в больших количествах: в лучшие годы с конвейера сходило менее трёхсот машин в месяц. Поэтому в августе 2009 года Crew был отправлен на пенсию. Всего за 16 лет производства было изготовлено 52 000 седанов.



Ответ Toyota

Японский автопроизводитель №1, Toyota Motor Corporation, хоть и привык продавать машины миллионами штук, всё же решил обратить внимание на сегмент так называемых корпоративных седанов. И в 1995 году представил прямого конкурента Nissan Crew – Toyota Comfort. Габаритные размеры Toyota Comfort практически полностью совпадали с размерами конкурента: длина – 4,59 м, ширина – 1,69 м, колёсная база – 2,68 м, а вот высота составляла 1,52 м, что было на шесть сантиметров больше, чем у Nissan Crew. Все, кому довелось поездить на Toyota Comfort в качестве пассажира, неизменно хвалили просторный салон, но японцам этого показалось мало, и они выпустили ещё и длиннобазную версию машины. Колёсная база такой Toyota Crown Comfort была увеличена на 10 см.

Машина была построена на платформе седана Toyota Mark II, имела несущий кузов с подрамниками, переднюю подвеску McPherson и задний мост с пружинной подвеской. До 2008 года машина оснащалась как бензиновыми двигателями мощностью от 123 до 141 л.с., так и дизелями на 90-96 л.с. Также предлагались версии с двигателями на сжиженном газе мощностью 78-111 л.с. Но с 2008 года моторная гамма была решительно оптимизирована, и Toyota Comfort стала оснащаться безальтернативным двухлитровым 113-сильным двигателем, способным работать на бензине и газе, и четырёхступенчатой АКП.

В базовой комплектации (в модификации для автошкол) Toyota Comfort была оснащена достаточно скромно: 14-дюймовые стальные диски, отделка салона винилом, механические стеклоподъёмники. Версии подороже оснащались центральным замком, электрическими стеклоподъёмниками, климат-контролем, но так как машина продавалась также и частникам, то за доплату можно было заказать кожаный салон, сидения с электроприводом, вставки «под дерево», мультимедийную систему с навигацией и прочие опции.

Если Nissan Crew эксплуатировался исключительно в Японии, то Toyota Comfort очень полюбили таксисты из Гонконга, Сингапура и Индонезии. Машина имела неплохой экспортный потенциал, да и вообще количество выпущенных Toyota Comfort в разы превзошло тираж Nissan Crew. Во-первых, автомобиль выпускался с 1995 по 2018 год, то есть на семь лет дольше, чем Nissan Crew, а во-вторых, Toyota Comfort и Toyota Crown Comfort снискали репутацию «неубиваемых» машин благодаря особенностям своей конструкции. Известны случаи, когда некоторые экземпляры имели пробег в полмиллиона километров и больше, и ничего, кроме масла и расходников, в них не менялось. Этот факт наверняка подтвердят жители Приморского края, куда было ввезено немало Toyota Comfort и Toyota Crown Comfort. Многие автомобили сменили японскую регистрацию на российскую и будут ещё не одно десятилетие колесить по российским дорогам.

А вот в самой Японии им на смену пришёл весьма любопытный преемник, также разработанный и выпускающийся Toyota Motor Corporation.



Нарушая традиции

Несмотря на то, что в Японии местные автопроизводители выпускают огромное количество легковых моделей, японское правительство решило, что автомобили, работающие в такси, должны изначально разрабатываться именно как таксомоторы. А в качестве образца для подражания был выбран знаменитый лондонский кэб – Austin FX4.

В 2013 году на Токийском автосалоне был представлен концептуальный таксомотор Toyota JPN Taxi, в облике которого легко угадывались черты британского идейного предка. После ряда согласований с министерством транспорта Японии и внесении некоторых изменений в октябре 2017 году Toyota JPN Taxi встал на конвейер. Через три года должна была пройти Токийская Олимпиада и паралимпиада, и японское правительство хотело, чтобы гости и участники передвигались на новых сверхсовременных таксомоторах, в которых изначально была заложена возможность перевозить людей в инвалидных колясках.

Забегая вперёд, стоит сказать, что из всех машин, разработанных именно как таксомоторы, таких как Checker Marathon, Austin FX4 и Nissan Crew, Toyota JPN Taxi оказалась самой неоднозначной. А многие японские таксисты высказывались гораздо резче. И причина кроется в том, что, разрабатывая этот автомобиль, инженеры Toyota как раз мнение таксистов либо совсем не учли, либо к нему не особо прислушивались. В любом случае уже сейчас ясно, что Toyota JPN Taxi вряд ли будет также любима таксистами, как Toyota Comfort. Потому что автомобиль получился сложным, снабжённым гибридной силовой установкой, под завязку набитым электроникой, да ещё и дорогим. Таксомоторы первых лет выпуска стоили 3,5 миллиона йен или 32 тысячи долларов. При этом Toyota заявила, что этот проект для неё является убыточным, так как большой серией машина выпускаться не будет.

Пришлось японскому правительству оказывать помощь субсидиями как фирме-производителю, так и таксопаркам. Правительство Токио также выплачивало «экологические» субсидии, но положения дел это не меняло – Toyota JPN Taxi оказался одним из самых дорогих таксомоторов за всю историю.

В основе машины лежала платформа компактвэна Toyota Sienta, но всё остальное у Toyota JPN Taxi было оригинальным. Кузов имел задние сдвижные двери с электроприводом и широкий проём, позволявший при сложенных задних сидениях разместить пассажира в инвалидной коляске. Правда, японским таксистам сразу же не понравилась процедура установки лежащего под задними сидениями пандуса, и после шквала критики Toyota вынуждена была внести ряд изменений в конструкцию. Поругивали машину и за не самый вместительный багажник.

Длина автомобиля – 4,40 м, ширина – 1,69 м, колёсная база – 2,75 м, высота – 1,75 м. Машина оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из полуторалитрового 74-сильного двигателя, работающего на сжиженном газе, и 61-сильного электромотора. Крутящий момент через вариатор Р510 eCVT передаётся на передние колёса. Паспортный расход топлива – 5,2 литра на сотню пробега.

Таксомотор оснащён комплексом активных систем помощи водителю Toyota Safety Sense, позволяющим предотвращать столкновения с помощью экстренного торможения, следящим за дорожной разметкой, знаками и слепыми зонами и с активным круиз-контролем. Кроме того, машина в топовой комплектации оснащается климатической установкой с режимом обеззараживания воздуха.

Как видно из всего перечисленного, если все прежние японские таксомоторы были достаточно скромно оснащёнными автомобилями, а их главными плюсами являлись фантастическая выносливость и простота обслуживания, то Toyota JPN Taxi исповедует совсем другую философию. Это автомобиль дорогой, технически сложный и оснащённый гибридной силовой установкой, которая вряд ли осилит пробег не то что в миллион, а хотя бы в полмиллиона километров. Да и то если сильно повезёт. Получается, что единственные плюсы этого таксомотора – экономичность и просторный салон. Хватит ли этих плюсов, чтобы стать культовым автомобилем? Как говорится, время покажет.

Впрочем, несмотря на сложность конструкции и высокую цену, интерес к машине проявили в Гонконге и Таиланде. Поставляемые туда таксомоторы называются Toyota Comfort Hybrid и Toyota Thai Taxi соответственно. В самой Японии замещение таксомоторов Toyota Comfort идёт достаточно быстрыми темпами: почти за десять лет с начала серийного производства доля Toyota JPN Taxi в японских таксопарках приблизилась к 80% – главным образом благодаря усилиям властей и их субсидиям. Можно не сомневаться, что через несколько лет Toyota JPN Taxi станет единственным японским таксомотором, окончательно отправив на пенсию своих предшественников.