Компания Hongqi презентовала в Москве флагманский седан Guoya – тот самый автомобиль, который ждали под индексом L1. Теперь модель прописалась в линейке Golden Sunflower, то есть в той части фирменной табели о рангах, где скромность, похоже, выдавали по остаточному принципу.

Выставка достижений

Для Хончи это не просто большой представительский седан, а демонстрация того, как китайский люкс учится не оправдываться, а вещать с высокого кресла. Guoya выглядит уже не как «мы тоже можем», а как «да, мы вообще-то уже здесь». Автомобиль не совсем новый – мы уже видели его и на Шанхайском автосалоне в прошлом году, и на Пекинской выставке минувшей весной. Спереди у Guoya – огромная вертикальная решётка, округлые фары в стиле ретро и выдвижная эмблема в виде крыльев орла. Ну и куда же без фирменного «гребня» с красной подсветкой на капоте.

Примечательно, что эмблема наклонена под углом 23,5° – точь-в-точь как земная ось, которая направлена северным концом на Полярную звезду. Разумеется, это сделано неспроста – по замыслу Hongqi, в этом зашифровано стремление Китая к познанию Вселенной, а Полярная звезда считается в Поднебесной символом верховной власти. Оформление фронтальной части связывают с пропорциями ворот Тайхэ в Запретном городе, но если обойтись без любимого китайцами символизма, то кажется, что дизайнеры просто сказали: «Нет, это смотрится несерьёзно, добавьте ещё хрома».

А вот сзади Guoya смотрится не так вызывающе: там спокойные формы и элегантные фонари с тонкой графикой. Машина очень длинная и довольно низкая: 5353 мм в длину, 1998 мм в ширину и 1511 мм в высоту при колёсной базе 3260 мм. В зависимости от версии доступны 19- или 20-дюймовые колёса, а профиль с двухцветной окраской и дисками в стиле Bentley Mulsanne выглядит так, будто седан не едет по дороге, а медленно, но с достоинством плывёт мимо земных проблем.

Всё и сразу

Интерьер радует приятными материалами: мягкой кожей, деревянным шпоном и алюминием. Руль с олдскульной дугой клаксона украшен эмблемой Golden Sunflower, а в целом салон Guoya напоминает дорогую шкатулку, которую открыли не для того, чтобы любоваться, а чтобы убедить вас не задавать лишних вопросов о классе автомобиля. 14,2-дюймовый сенсорный экран оснащён электроприводом и может при необходимости прятаться в переднюю панель – правда, не полностью, а лишь на треть, как в Voyah Free.

Перчаточный ящик открывается нажатием неприметной кнопки на центральном тоннеле, в которую встроен сканер отпечатка пальца. В памяти можно хранить три отпечатка. А что это торчит из центрального подлокотника? Пепельница? Монетница? Чаша для кальяна? Нет – это… ложемент для ключа. Ну не в кармане же хранить ключ от такого автомобиля, в самом деле. Под центральным дисплеем есть клавиши управления климатом, все двери снабжены электроприводом и открываются-закрываются нажатием кнопки.

Панель приборов, насколько можно это понять на заглушенном автомобиле, не настраивается и не предлагает вариантов дизайна с классическими шкалами, что для представительского седана с уклоном в ретро немного странно. Но всё главное в Guoya, разумеется, сосредоточено на заднем ряду. Здесь не пассажир живёт в машине, а машина терпеливо подстраивается под пассажира, как вышколенный дворецкий. Кресла с массажем, вентиляцией и подогревом, оттоманка справа и собственные дисплеи в спинках передних кресел – есть всё, даже 7-дюймовый планшет, в котором сосредоточены основные настройки.

В подлокотнике спрятаны два складных столика – довольно увесистых и прочных. Аудиосистема настроена совместно с China National Traditional Orchestra, но в рамках презентации оценить это не удалось. В общем, Hongqi явно не экономила на ощущениях – только на праве назвать это просто автомобилем без обширного культурного предисловия. Ну а про такие мелочи, как панорамная крыша или зеркала в потолке, и говорить не стоит. Даже ремни безопасности сзади оснащены выдвижными «лапками», чтобы пассажир ненароком не вывихнул запястье, потянувшись за пряжкой.

Мощно и дорого

Под капотом могут быть два мотора на выбор: у версии «Элеганс» это 3,0-литровый V6 CA6GV30TD мощностью 380 л.с. с битурбонаддувом, исполнение «Империал» щеголяет 4,0-литровым V8 CA8GV40TD мощностью 476 л.с. – тоже с парой турбин в развале блока. Младшая версия обещает разгоняться до сотни за 5,5 секунды, старшая – за 4,5. Оба ДВС работают в тандеме с 8-ступенчатым автоматом 8HP80 от ZF, в корпус которого встроен электромотор. Привод – полный, подвеска – пневматическая. В общем, уже не просто лимузин, а тяжёлый дипломатический аргумент с очень хорошей реакцией.

В фирменных материалах Hongqi пишет, что Guoya воплощает философию тихой роскоши, и это, пожалуй, самый забавный момент во всей истории автомобиля. Потому что тихой роскошью здесь и не пахнет – разве что очень дорогим парфюмом с нотками лакированного дерева, полированного хрома и амбициями государственного масштаба. Этот седан вообще не умеет быть тихим. Он огромный. У него решётка размером с фасад театра, а на капоте – красный гребень, который светится с таким видом, будто сейчас начнётся инаугурация.

Это совершенно не тот автомобиль, который приезжает незаметно. Не случайно у Хончи исторически получается делать машины, которые выглядят так, будто способны перекрыть половину центра города одним фактом своего присутствия. И Guoya эту традицию продолжает с удовольствием человека, который заказал золотые запонки не потому, что любит роскошь, а потому что серебро показалось недостаточно торжественным.

И да, раскошелиться тоже придётся по полной программе: комплектация «Элеганс» с V6 и трёхместным задним диваном обойдётся в 27 700 000 рублей, а «Империал» с V8 и раздельными креслами – в 31 700 000 рублей. Но Golden Sunflower будет редкой пташкой на российских дорогах не только поэтому – объём выпуска Guoya очень мал, а квоты довольно жёсткие, причём, похоже, скорее из имиджевых соображений. И тут хотелось бы написать, как обычно, что скоро мы опробуем новинку в деле, но… нет. Не в этот раз. Выдавать автомобиль на тесты не планируется – мол, штучный товар. Остаётся только созерцать и воображать, как седан смотрелся бы во дворе обычной «панельки» где-нибудь в Химках.