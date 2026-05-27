С летними шинами у нас обычно – как с обещаниями пойти в зал с понедельника: весной все хотят что-нибудь комфортное и безопасное, а через неделю уже носятся по трассе так, будто опаздывают в аэропорт. И вот для таких случаев Gislaved как раз выпустил ActiveControl – новую туринговую шину с лёгким спортивным уклоном. С виду это нормальная дорожная резина для тех, кто ездит много, быстро и не только по идеальному асфальту из рекламных буклетов. Но как насчёт реальных условий?

Спокойно и мягко

Я переобулся в ActiveControl ещё в двадцатых числах марта – в тот самый период, когда утром во дворе может хрустеть лёд, гулять с собакой днём выходишь уже без куртки, а вечером снова хочется включить подогрев руля. Просто не люблю тянуть с шиномонтажом и ездить на зимней резине до последнего. Тем более что это, пожалуй, лучший тест для любой летней шины: не экстремальный полигон, не стерильная презентация, а обычная жизнь с её погодными психозами.

Сама шина устроена интересно. В Gislaved вдохновлялись Bridgestone Alenza 001, но копированием тут не пахнет. У ActiveControl совершенно другой рисунок протектора, скруглённые блоки, наклонные стенки канавок, комбинация 2D- и 3D-ламелей и довольно жёсткая конструкция каркаса. Понимаю, звучит как набор терминов из презентации для инвесторов, но на дороге это работает вполне убедительно. Даже после вполне себе неплохих Pirelli P Zero.

В городе Гиславед понравился отсутствием лишней суеты. Нет ощущения, что резина постоянно пытается либо укусить асфальт, либо наоборот – уйти в философское скольжение. Машина едет собранно, спокойно, предсказуемо, спокойнее реагирует на колею. Резина довольно мягкая – на разбитом московском асфальте ActiveControl не превращает подвеску в ударную установку трэш-метал группы. Но чудес, конечно, не бывает: если асфальт растаял вместе со снегом, шина тут ничего не исправит.

Уверенно и громко

Шум? Вот тут без откровений. На хорошем покрытии всё тихо и цивилизованно, но попробуй его найди – на зернистом асфальте появляется характерный летний гул. Гиславед шумит сильнее, чем Пирелли, но это ещё не тот случай, когда после поездки хочется записаться к врачу. На магистральных скоростях шум становится ещё более заметным, но, во-первых, аэродинамика кроссовера в этот момент тоже начинает петь свою песню, а во-вторых – законы физики не в силах отменить даже маркетологи.

Вообще, показалось, что за городом ActiveControl раскрывается лучше всего. Особенно на быстрых трассах вроде М4 «Дон», по которой я совершил марш-бросок в 1000 километров туда и обратно. Шина уверенно держит прямую: машина не плавает, не требует микроподруливаний и не заставляет вцепиться в руль, словно это единственный свободный поручень в вагоне метро. На высокой скорости появляется ощущение плотности и собранности, будто автомобиль слегка подтянул мышцы пресса перед автобаном. Впрочем, в поворотах ехать тоже приятно.

ActiveControl не провоцирует на безумства, но позволяет ехать быстро и при этом понимать, что происходит под колёсами. У неё нет стерильной искусственности некоторых псевдоспортивных шин, которые держатся до последнего, а потом внезапно устраивают тебе мастер-класс по боковому скольжению. Здесь всё честно: предел сцепления чувствуется заранее. Безопасность прежде всего, тем более когда едешь на Volvo.

Мокро и безопасно

Понравилось и поведение шин в дождь – в начале апреля меня несколько раз заставали в дороге сильные ливни. В глубоких лужах на высокой скорости ActiveControl, конечно, не отменяют аквапланирования, но держатся очень достойно. Автомобиль не начинает нервно рыскать, руль остаётся информативным, а резкое торможение на мокром асфальте, когда кто-то вдруг вылезает в левый ряд для обгона фуры, не заставляет вспоминать молитвы.

С погодой мне вообще повезло – в конце апреля пришло резкое похолодание со снегом и утренними заморозками. Зато стало понятно, насколько удачной получилась резиновая смесь. Многие летние шины в такую погоду дубеют так, будто их всю ночь держали в морозилке рядом с пельменями. ActiveControl сохраняют адекватность даже при околонулевой температуре – понятно, что чудес от шин ждать не надо, но ощущения езды на пластиковых колёсах не возникало. В отличие от китайских шин на тестовом автомобиле.

Поставил и забыл

Спустя три недели температура улетела к +38 градусам на солнце, если верить термометру в Вольво. Безумие! Но обошлось без сюрпризов. Гиславед не поплыл, не стал ватным и не начал размазываться по асфальту, как мороженое, забытое ребёнком на капоте. На скоростной трассе в жару ActiveControl остаётся таким же плотным и понятным. В итоге новая модель Gislaved оставляет ощущение не хайтека, а нормального инженерного продукта без цирковых спецэффектов.

Шина не пытается каждую секунду убеждать тебя в своей спортивности, не требует идеально гладкого асфальта и не впадает в депрессию при первой же луже или температурных качелях. ActiveControl просто делает свою работу так, что о шинах перестаёшь думать вообще. А это, если честно, именно то, что нужно. Потому что для меня хорошая резина – это когда вспоминаешь о ней только во время сезонной переобувки.