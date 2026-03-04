Gislaved представил новые шины ActiveControl. И не простые, а туринговые. Эта модель, по утверждению производителя, вдохновлена героями былых времен и предназначена для любителей активного времяпровождения на колесах. Поэтому для журналистского теста мы отправились в Сибирь: дорога из Красноярска в Абакан и его окрестности подходит для проверки таких шин идеально. Что удалось там узнать о шинах, мы сейчас и расскажем.

Gislaved ActiveControl – премьера летнего сезона 2026 года. При создании этой шины в НТЦ «Интайр» вдохновлялись шиной Bridgestone Alenza 001. Но только вдохновлялись, а не копировали. Туринговая шина Gislaved – это вообще не Alenza и не ее клон, что видно даже невооруженным глазом по рисунку протектора. Но есть и другие отличия, о которых мы расскажем чуть ниже. А пока давайте пройдемся по основным моментам.

Федот, да не тот

Итак, Gislaved ActiveControl по задумке производителя – это туринговая шина. Она создана не для гонок, а для комфортного и уверенного передвижения из точки А в точку В. Преимущественно – на дальние расстояния. Но поскольку в модельной линейке бренда уже есть туринговая шина Gislaved PremiumControl, новинке решили добавить немного спортивного характера, сделав ее тоже туринговой шиной, но немного другой.

По словам представителей компании, ActiveControl – это ответ на рыночные изменения. Мол, современный туринг уже не такой, как раньше, когда деревья были большими, а девушки – красивыми. Машины стали крупнее, разгоны динамичнее, двигатели мощнее. Но, прибавив газа и позволяя себе на дороге гораздо больше, чем несколько лет назад, автомобилисты хотят так же уверенно управлять своими машинами, сохраняя имеющиеся привычки и навыки. Поэтому туринговая шина для современных автомобилей должна не только быть комфортной, но и обладать достаточной выносливостью для энергичного вождения и частого маневрирования.

Этот концептуальный посыл определил основные направления разработки Gislaved PremiumControl, ориентированные на достижение подобающих уровня комфорта, управляемости, надежности и ходимости. Для этого в конструкции шины был применен целый ряд технических решений.

Новый протектор

То, что Gislaved ActiveControl – даже близко не Bridgestone Alenza 001, можно сразу понять, как я уже сказал, просто сравнив рисунки протекторов. Они абсолютно разные. Чего нет у разработанной десятилетие назад Alenza, но есть у ActiveControl? В первую очередь – скругленные блоки протектора. Благодаря им давление фокусируется не на центральной части, а как бы смещается вбок. Это позволяет ему равномерно распределяться по всему пятну контакта, что благотворно влияет на характеристики шины во всем диапазоне режимов движения. При этом за счет наклона стенок канавок уменьшается поперечная деформация блоков протектора и улучшается управляемость автомобиля.

Скошенная форма блоков протектора позволяет формировать более плоское пятно контакта даже в поворотах. А курсовая устойчивость обеспечивается за счет комбинации 2D- и 3D-ламелей, которые делают работу протектора стабильной и в продольном, и в поперечном направлениях. Это положительно сказывается на курсовой устойчивости как при разгоне и торможении, так и во время движения с постоянной скоростью.

Резиновая смесь и технологии производства

Оптимизация компонентной базы на производственных площадках в Калуге и Ульяновске началась еще до того, как ушли построившие их бренды. Поэтому сейчас Cordiant работает на том же санкционно независимом сырье, имея возможность его обновлять и расширять номенклатуру материалов. Так что недостатка в импортных каучуках, позволяющих обеспечивать достойные характеристики, Gislaved не испытывает.

Но одних только каучуков мало. Например, в состав протектора шины входит высокодисперсный кремнекислотный наполнитель, который обеспечивает управляемость на мокрой дороге.

Во время теста я заметил, что на влажных покрытиях Gislaved ActiveControl ведет себя действительно очень стойко. Шина очень неохотно поддавалась моим провокациям с аквапланированием. Но поддавалась. Понятно, что чудес на свете не бывает и законы физики для всех едины, однако автомобиль терял контроль лишь в самых пиковых случаях. Впрочем, я немного забежал вперед. Вернемся к технологиям.

Шины ActiveControl производятся на заводе в Ульяновске, который обладает рядом собственных технологий, отсутствующих на других площадках. Одна из таких технологий заключается в том, что во время обрезинивания шины каркас натягивается сильнее обычного для его более плотного прилегания. Этим обеспечивается очень хорошая прочность самой шины как на ударные, так и на регулярные циклические нагрузки. А поскольку Gislaved ActiveControl – шина туринговая, нагрузки она испытывает нешуточные, и прочность для нее лишней не бывает. Кстати, если вы помните, это была одна из фирменных технологий бывшего владельца ульяновского предприятия, которая позволяла его в целом неплохие, но не выдающиеся шины вывести в первые ряды. Они всегда отличались прочностью и за счет этой технологии уверенно конкурировали с продукцией «большой пятерки».

Активно по Сибири

Во время теста нам очень повезло с погодой: были и солнечные дни, когда из автомобиля выжимается максимум, и дождливые, когда шинам становилось намного труднее удержать машину на дороге. Да и автомобили организаторы теста подобрали весьма достойные: BMW Х5 и Х3, еще не слишком заезженные до такого состояния, чтобы потерять обратную связь с резиной, но и не идеально новые, чтобы прощать шинам все их недостатки. При этом машинки отличаются резвым характером и заточены под весьма энергичное вождение – тот самый туринг, который еще не спорт, но уже не пенсия. А это как раз то, что нам и требуется.

Сначала мы отправились из Хакасии в Красноярский край, где происходили основные действия нашего спектакля. Испытания шли по нарастающей. Сразу после старта участники теста знакомились с машинами и шинами, понимали, кто на что способен. Не гнали, вслушиваясь в звуковое сопровождение поездки. Конечно же, врожденная шумность летних шин давала о себе знать, что особенно заметно на проблемных покрытиях, когда-то бывших асфальтовым полотном. Однако до поражающего уши дискомфорта дело не доходило. Gislaved ActiveControl держал себя в рамках приличия и сильно повышать голос для общения в салоне не заставлял. Только уже на довольно больших скоростях, уводящих стрелку спидометра во вторую половину циферблата, слушать музыку на привычной громкости становилось сложновато. Но это, в общем-то, закономерно, и предъявлять тут претензии было бы неоправданно.

К тому же шумность – это все-таки не самая основная характеристика шины. Ее способность держать дорогу куда важнее. А тут примененные производителем технические решения оказались вполне рабочими. Раз за разом входя в примерно одинаковые по крутизне повороты, я ловил себя на ощущении, что практически достиг максимума динамики. Еще немного и, наверное, даже BMW начнет срываться с траектории. Но в каждом следующем вираже я немного повышал скорость, а шина удерживала машину на дороге.

Естественно, эти опыты продолжались до разумных пределов, измеряемых известной пословицей «глаза боятся, а руки делают». Я успокоился где-то в районе 138 км/ч, хотя шины уверенно вели себя не только на сухом, но и на мокром асфальте. И даже на совершенно непредсказуемом гравии, который и в засушливую погоду довольно скользкий. Тем не менее и на нем момент отрыва я улавливал только на высоких скоростях, на которых в обычной жизни вряд ли кто-то будет проходить такие повороты. Конечно, в этом заслуга и автомобилей с их четко работающим полным приводом, но не будем преуменьшать заслуги Gislaved ActiveControl. Эти шины помогли не только быстро найти общий язык с моим BMW, но и всячески поддерживать с ним диалог в течение всего непростого пути.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Подтвердила шина и свою прочность. Ездили мы часто не по асфальту, а по тому, что от него осталось, и преодолевать острые углы приходилось постоянно. Само собой, на высокой скорости и удары иногда получались далеко не слабые. Но внимательный осмотр по окончании заездов никаких последствий не выявил ни на шинах, ни на дисках. Так что вы, скорее, убьете детали подвесок, чем эти шины. Хотя до такого, конечно же, лучше не доводить, внимательнее выбирать дорогу и соблюдать скоростной режим.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Что почем?

Производитель позиционирует Gislaved ActiveControl как премиальный продукт, поэтому и стоимость шин соответствующая. Но, по словам представителей компании, она останется в пределах разумного для этого сегмента. Разница с Gislaved PremiumControl составит порядка 3%, с основными конкурентами – около 15%. При этом идеологически близкий PremiumControl постепенно будет замещаться новинкой и в итоге уйдет полностью, освободив место новому флагману.

Здесь надо учитывать еще и такой аспект: у Gislaved PremiumControl очень узкая размерная линейка, насчитывающая всего 13 типоразмеров и ориентированная главным образом на седаны и хэтчбеки с 15- и 16-дюймовыми колесами. В этом плане модель эта тупиковая. А у Gislaved ActiveControl типоразмеров сразу 44, от 16 до 20 дюймов. К тому же некоторые шины имеют так называемую усиленную защиту обода – «полочку», предохраняющую диск от повреждения. В основном она полагается более низкопрофильным шинам, для которых особенно актуальна.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

С помощью Gislaved ActiveControl холдинг будет постепенно решать свою основную задачу – производить собственный продукт без отсылок к бывшим владельцам заводов и выпускавшимся на них моделям. Планируется, что к 2027 году у бренда Gislaved сформируется полностью оригинальная линейка локальной разработки без заимствований у ушедших брендов.