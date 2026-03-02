Эстетика салона автомобиля: мода свернула не туда?

От редакции: мы всегда рады, когда наши публикации находят отклик у читателей. Но в этот раз всё получилось намного серьёзнее, и отклик получила целая рубрика. Да ещё какой отклик! Один из наших уважаемых читателей и постоянных комментаторов под ником Seriberiezhka решил поделиться с нами (и вами) своим мнением без фильтров. Оно показалось нам интересным, поэтому с удовольствием его публикуем практически «без купюр». И если вам есть, что сказать, то не стесняйтесь делиться своим мнением с окружающими и смело пишите нам на почту . Иметь собственное мнение – это прекрасно!

Всем привет! Решил поднять интересную тему, а именно – дизайн салона в автомобилях. Чаще всего, когда кто-то заводит риторику о том, что «раньше трава была зеленее», грустные воздыхания мы слышим обычно об объёмных атмосферных моторах и классических коробках передач, которые вытесняются «турбополторашками» на роботе или вариаторе. Лично я же хочу остановиться именно на эстетике интерьера, так как считаю, что хоть она и уступает по значимости технической начинке, тем не менее является чуть более важным показателем, чем, к примеру, дизайн экстерьера, поскольку салон автомобиля – это место, где водитель проводит больше всего времени.

На размышления меня натолкнуло то, что довольно часто стал замечать, как люди называют красивыми приборные панели современных китайских (и не только) автомобилей. А именно – такие вещи, как засилье огромных планшетов (которыми заменяют и приборную панель, и климат, и мультимедиа), сенсоров, черного, глянцевого, серебристого пластика и подсветок. Что ещё примечательнее, довольно большое количество людей устанавливают в свои автомобили эти самые планшеты (типа Teyes) и подсветочки дополнительно, искренне считая их красивыми. Можно убедиться в этом, полистав блоги любых популярных автомобилей 2000-х и начала 2010-х годов.

Я не буду сильно останавливаться на вопросах удобства и безопасности, так как спорить тут можно очень долго. Я именно про эстетику. Кто-то может подумать, что я «нафталиновый дед-консерватор», но нет, я не против прогресса. Поясню позицию более подробно.



Во-первых, в современном автомобиле, конечно, должна быть мультимедиа с сенсорным экраном, но хорошо, когда она аккуратно интегрирована в интерьер, являясь его частью, а не выглядит инородным планшетом, купленном на сайте товаров из Китая, ещё и выпирающим вверх, вперёд и ещё куда-либо.

Во-вторых, запихать в меню, например, настройки эквалайзера либо автоматической блокировки центрального замка – это нормально. Но вот все опции, которыми водитель регулярно пользуется на ходу, должны быть аналоговыми (на кнопках/крутилках). Например, управление музыкой, климатом и подогревами, круизом, светом фар, камерами и другими помощниками и ассистентами.



В-третьих, вставки «под дерево» или «под хром» и аналоговые часы выглядят гораздо приятнее, чем черный глянец, «карбон» и «серебряшки». Далее – подсветки всего и вся. Большой проблемы в них не вижу, но всё-таки гораздо лучше, когда подсветок в меру, они не выглядят аляповато и опять же сочетаются со всем остальным интерьером.



Ну и, наконец, самое крутое – разнообразие цветов. Не чёрное с чёрным, а серое с бежевым, чёрное с коричневым и так далее.



Увы, судя по всему, «золотая эпоха» классных и удобных салонов осталась в конце 2000-х – начале 2010-х годов. Впрочем, я понимаю, почему производители ныне заменяют кнопки, крутилки, аналоговые приборные панели экранами, а деревянные и металлические вставки (пускай даже псевдо) – различными сортами черного/серебристого пластика, сдобренного подсветкой. Это более выгодно экономически. Но вот называть всё это красотой у меня язык не повернётся. Хотя о вкусах и не спорят.