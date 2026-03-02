Эстетика салона автомобиля: мода свернула не туда?

Всем привет! Решил поднять интересную тему, а именно – дизайн салона в автомобилях. Чаще всего, когда кто-то заводит риторику о том, что «раньше трава была зеленее», грустные воздыхания мы слышим обычно об объёмных атмосферных моторах и классических коробках передач, которые вытесняются «турбополторашками» на роботе или вариаторе. Лично я же хочу остановиться именно на эстетике интерьера, так как считаю, что хоть она и уступает по значимости технической начинке, тем не менее является чуть более важным показателем, чем, к примеру, дизайн экстерьера, поскольку салон автомобиля – это место, где водитель проводит больше всего времени.
На размышления меня натолкнуло то, что довольно часто стал замечать, как люди называют красивыми приборные панели современных китайских (и не только) автомобилей. А именно – такие вещи, как засилье огромных планшетов (которыми заменяют и приборную панель, и климат, и мультимедиа), сенсоров, черного, глянцевого, серебристого пластика и подсветок. Что ещё примечательнее, довольно большое количество людей устанавливают в свои автомобили эти самые планшеты (типа Teyes) и подсветочки дополнительно, искренне считая их красивыми. Можно убедиться в этом, полистав блоги любых популярных автомобилей 2000-х и начала 2010-х годов.
Я не буду сильно останавливаться на вопросах удобства и безопасности, так как спорить тут можно очень долго. Я именно про эстетику. Кто-то может подумать, что я «нафталиновый дед-консерватор», но нет, я не против прогресса. Поясню позицию более подробно.
Во-первых, в современном автомобиле, конечно, должна быть мультимедиа с сенсорным экраном, но хорошо, когда она аккуратно интегрирована в интерьер, являясь его частью, а не выглядит инородным планшетом, купленном на сайте товаров из Китая, ещё и выпирающим вверх, вперёд и ещё куда-либо.
Во-вторых, запихать в меню, например, настройки эквалайзера либо автоматической блокировки центрального замка – это нормально. Но вот все опции, которыми водитель регулярно пользуется на ходу, должны быть аналоговыми (на кнопках/крутилках). Например, управление музыкой, климатом и подогревами, круизом, светом фар, камерами и другими помощниками и ассистентами.
В-третьих, вставки «под дерево» или «под хром» и аналоговые часы выглядят гораздо приятнее, чем черный глянец, «карбон» и «серебряшки». Далее – подсветки всего и вся. Большой проблемы в них не вижу, но всё-таки гораздо лучше, когда подсветок в меру, они не выглядят аляповато и опять же сочетаются со всем остальным интерьером.
Ну и, наконец, самое крутое – разнообразие цветов. Не чёрное с чёрным, а серое с бежевым, чёрное с коричневым и так далее.
Увы, судя по всему, «золотая эпоха» классных и удобных салонов осталась в конце 2000-х – начале 2010-х годов. Впрочем, я понимаю, почему производители ныне заменяют кнопки, крутилки, аналоговые приборные панели экранами, а деревянные и металлические вставки (пускай даже псевдо) – различными сортами черного/серебристого пластика, сдобренного подсветкой. Это более выгодно экономически. Но вот называть всё это красотой у меня язык не повернётся. Хотя о вкусах и не спорят.
Люди в целом перестали разбираться в автомобилях. А уж когда с ними начинаешь говорить о какой-то эстетике - в лучшем случае крутят пальцем у виска.
А с кем машины обсуждать? С покупателями китайцев, в пользу которых сделали выбор, потому что оно новое на гарантии.
Или с вынужденно купившими старую европейскую/японскую иномарку лишь потому, что на нового китайца не заработали, а новый европеец/яп уже даже в мечтах недоступен.
Им эти все высокие материи не интересны. Для них автомобиль - сугубо функциональный инструмент. Не осуждаю. Но нам с такими не по пути.
Было бы классно привести примеры, что считается хорошо, что плохо. Что "в меру", а что - "не в меру".
Полностью согласен с многими тезисами автора, однако без конкретики мнение можно прочитать как "за всё хорошее и против всего плохого".
К тому же, нужно ещё делать поправку на вкусы - нормально, что части аудитории нравится засилье экранов, современный дизайн BMW. Ненормально, что это пытаются навязать всем. Ну и поправку на стоимость - скорее всего, сделать качественный износостойкий интерьер с разнообразием материалов дешёвым не получится, а многие как раз выбирают кошельком.
Приветствую ! Можете найти оригинал статьи на DRIVE2, по моему нику. Там как раз приводил примеры в картинках.
"Вкус" - понятие достаточно субъективное, я бы даже сказал эфемерное. Но я склонен думать, что у большинства современных автомобилистов вкуса попросту нет. Народ потребляет то, что им продают, только и всего. Собственно, камрад Andrey Marukhin Last Marsianin, в комментарии выше написал примерно то же самое, но другими словами:
Переломный момент случился после 2010-го, когда начали массово ставить сенсорные дисплеи и увеличивать их диагональ, а механические приборки заменять электронными. Но ещё оставались вполне адекватные решения.
А вот ближе к 2020-му нормальных интерьеров не осталось вовсе.
Все приборки стали дисплеями, на которые 99% времени всё равно выводятся картинки аналоговых шкал. Оцените эту нелепость. Но экраны дешевле и проще, поэтому они теперь будут всегда.
Установка телевизоров вместо блока климата/мультимедии - это и мода и экономия. Для большинства потребителей автомобилесодержащего продукта большой экран в машине считается чем-то крутым (как для туземцев бусы). Хотя функционал его сводится к кратковременому отображению картинки с камер и иногда навигации, с чем отлично справляется экран втрое меньшей диагонали. Про выбор музыки и настройки функций авто вообще молчу.
Для производителя же все затраты сводятся к оплате работы программистов и заказу партии дисплеев, на который можно "бесплатно" вывести все виртуальные кнопки. А не проектировать множество физических кнопок, крутилок и тумблеров со своими платами, контролерами и проводкой.
А что касается эстетики, гигантский дисплей уже физически невозможно интегрировать красиво в панель, поэтому они все выглядят, как планшеты у таксистов на двухстороннем скотче.
Забудьте про отделку салона кожей, деревом, металлом и карбоном. Теперь основной материал отделки интерьера - жк-панели. И они будут везде, от торпедо до дверных панелей и потолка.
Xzibit от счастья сердечный приступ схватит.
Натуральная кожа теперь вне закона, дерево для нафталиновых дедов, металл и карбон слишком дорого, а вот чёрный глянцевый пластик - то что надо! Выглядит дорого-богато (на рекламных фото), главное использовать термины наподобие рояльный лак.
p.s.: автору бы никнейм поменять, раз уж в большую политику пошёл, а то не солидно, как-то.
Спасибо за поддержку, камрад.
Ну почему же ? Даже из того, что можно купить сейчас новым у дилера: KGM Korando - это один из примеров автомобилей с классным интерьером, особенно в исполнении "темный верх, светлый низ". Если постараться, напрячься, можно и ещё чего-нибудь хорошего "наскрести".
😂😂😂
На политику не претендую. Я просто человек, увлекающийся автомобилями. Ни больше, ни меньше.
Моему
дурацкомунику уже без малого 20 лет, он мне как родной стал. 🤷♂️😂 Не хочу менять.
Я недавно на ютубчике наткнулся на молчаливый обзор Dodge Durango SRT модельного 2027 (?) года и прослезился. Оказывается, есть ещё современные автомобили с полноценным блоком физических кнопок, при этом имеющие функциональный сенсорный экран аккуратно вписаный в панель.
Можете считать меня иноагентом, но, Боже, храни Америку!
Нашёл в сети фотки. Да, хорош. Классно выглядит.
Слёзы счастья на глазах.
В целом, подпишусь под каждым словом. Да, я сторонник олдскула, который, на мой взгляд, закончился несколько позднее, в середине десятых. И первой, к моему разочарованию, ласточкой оказался Peugeot 308 второго поколения. Когда я на автосалоне во Франкфурте спросил их клерка как он на ходу собирается управляться на ощупь с этим (censored) планшетом, тот только развел руками и промямлил что то про тенденцию и прогресс. Потом начался снежный ком…
Еще одно замечание: надо разделять эстетику салона и вопросы безопасности при пользовании этими приблудами. То, что классические шкалы и индикаторы выглядят как минимум богаче, думаю, возражений нет. И найти нужную кнопку или джойстик вслепую проще и безопаснее (щас кто-нить припомнит мне французские подрулевые джойстики - ага, только они всегда на одном и том же месте). Наконец, экраны этих планшетов бликуют и переотражаются ночью в стёклах. Так что прогресс-прогрессом, но меру то знать надо! Очень надеюсь что наконец разум возьмет своё, экономика уступит безопасности. Впрочем, при нынешних ценах экономия на этих кнопках уже кажется жлобством: 20 лет назад автомобиль D-класса стОил от 17000$. Сейчас убогая Веста дороже. Как думаете, какую долю в цене этого ТАЗа занимают экранчики? Я уж не говорю про китайские поделки стоимостью от трех мультов…
И только камрад Papirus коснулся действительно важных вопросов. Отсутствие физических кнопок, регуляторов (крутилок) попросту опасно! Одно дело - что-то включить/выключить, сделать меньше/больше не отвлекаясь от дороги и совсем другое - пытаясь найти нужный пункт в дебрях сенсорного меню ещё и на ходу... А учитывая качество перевода, процесс включения/регулировки нужной функции становится весьма нетривиальным.
Истории про голосовое управление интересны разве в качестве альтернативы кнопкам/крутилкам. Электронная дурилка может не распознать голосовую (жестовую) команду, сделать что-то когда её не просят, в конце-концов проще покрутить самому, чем добиться нужного результата. А ещё можно простыть...
Ещё один крайне немаловажный вопрос - это мельтешащие картинки вместо показаний приборов. Вместо того, чтобы информировать, получается какая-то дезинформация и дезориентация.
Отдельный вопрос - горящий звездой телевизор посреди салона, особенно ночью. Ну реально же раздражает да и внимание отвлекает от дороги.
С чего вдруг она прямо вот должна быть? Вам машина нужна для Тик-тока или чтобы ехать? Да, карта навигации на большом экране удобнее, но тут проектор на лобовое стекло видится лучшим выбором. И ещё, центральные воздушные дефлекторы на всех китайских машинах с "телевизорами" дуют куда-то в... э-э-э район паха!
И да, с эстетической точки зрения вся эта атака однояйцевых сенсорных клонов выглядит весьма сомнительно. Но, как известно, на вкус и цвет все фломастеры разные. Лично мне больше по душе режим Ночной панели у СААБ, когда ничего не отвлекает, классические приборы под козырьком, компактное торпедо без всяких укосин, о которые постоянно бьёшься ногами.
P.s. Когда-то помнится на сейчас уже старом Мерседесе (W201-глазастый) был климат-контроль, который не надо было "крутить", он прекрасно работал автоматически. Сейчас куча функций, программ, электроприводы десятка заслонок, но работает это всё через пень-колоду...
P.p.s. Вопросы зимней эксплуатации и многочисленных багов всей этой сенсорной вакханалии - отдельная боль...
Полностью согласен. И отметил это в своём опусе, хоть и мельком.
Чего сразу тик-ток то ? 😂 Считаю навигацию и (особенно) камеру заднего вида - важными и полезными опциями, поэтому так и написал.
Вот за это часто хочется попенять "китайцам" (и не только). Куча опций есть, но частенько работаеют кривовато. Самая комичная (невыдуманная, причём) ситуация - это когда в мороз экран глючит и не включается, а на нём, при этом завязаны и климат и обогревы.
Думаю, всё же W210. Но по факту с Вами полностью согласен.
Вот насчет экрана навигации на уровне…ээээ…причинного места, я б тоже поспорил. Когда мне пеняли на мобильник на присоске (как Андрей Судьбин в статье про мой 406), я всегда обращал внимание на то, что он на уровне глаз, соответственно взгляд практически не отвлекается от дороги. И проекция на лобовик тут не панацея, для обеспечения читабельности она будет занимать достаточно большую площадь обзора и сильно отвлекать от дорожной обстановки. Так что простите старика, но я за смартфон на палочке, лучше пока не придумали.
Это настолько очевидно и часто упоминаемо, что в очередной раз об этом говорить просто лень.
Управление климатом искать не надо, оно обычно всегда на главной странице разделов меню или вызывается одним нажатием
Моду на управление всем через огромный экран подала Тесла, а остальные начали попугайничать.
Изначальная идеология этого решения - автопилот рулит, а "водитель" взаимодействует с экраном. Удобно и безопасно.
Вот только автопилот так и не довели, а экраны остались.
Опять-таки это вопрос в большей степени экономии и себестоимости для производителя.
Телевизор (два, три) и оболочка к нему (причём на андроиде/линуксе) + 1-2 блока коммуникации всего этого хозяйства с системами автомобиля сделать гораздо дешевле и гораздо проще адаптировать к другим моделям внутри модельного ряда.
Классический салон с кнопочками и шкалами - это под каждую модель нужен набор пресс-форм, мелких кнопочек и микриков, моторчиков для стрелок, плат и микросхем, который через 7-8 лет к концу жизненного цикла модели на 2/3
отправится в помойкубудет списан.
Естественно что производитель голосует рублём/евро/юанем за более выгодное для него решение.
Ну на примере того же ВАГа можно сказать что одни и теже блоки кнопок, индикаторов, крутилок можно использовать правктически на всей линейке продукции, от Поло до Пассата. И повторюсь: при нынешних ценах на автомобили экономия на кнопках - это махровое жлобство.
Времена меняются, и соответственно меняются вещи, нас окружающие. Я помню во времена моей юности мой товарищ доказывал что карбюратор лучше чем инжектор, ибо там электроника и не надежно, а здесь всё механическое и ручная регулировка. Где теперь карбюраторы? А самостоятельный ремонт? Уже практически канул в лету . Поменять колесо далеко не каждый нынче сможет. Это ни хорошо и не плохо, это реальность.
Самостоятельный ремонт процветает, особенно на фоне роста цен в автосервисах.
По безопасности сенсорное управление и цифровые "приборы" однозначно большой минус
Чтобы пользоваться сенсорным управлением, на экран нужно посмотреть. На ощупь пробовал, практически нереально, нет тактильного контакта и понимания, что именно нажал. При этом, пусть на долю секунды, взгляд и внимание отрываются от дороги. Ночью еще хуже, глаза плохо перестраиваются на экран и потом опять на дорогу.
Даже цифры вместо аналогового спидометра по мне хуже - мне не особо нужна точная скорость, обычно бросаешь взгляд на примерное положение стрелки
Туда же новомодные квадратные рули и прочая чушь типа нефиксируемых рычажков сигналов поворота, кнопок вместо нормального селектора КПП
Кстати, насчет цифрового спидометра не соглашусь, на стрелках сложнее держать нештрафуемые +19. Я на Шкоде на центральный экран вывожу цифровой спидометр; на Пыже смотрю на экран навигатора.