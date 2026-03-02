Эстетика салона автомобиля: мода свернула не туда?

Мнение без фильтров ×

От редакции: мы всегда рады, когда наши публикации находят отклик у читателей. Но в этот раз всё получилось намного серьёзнее, и отклик получила целая рубрика. Да ещё какой отклик! Один из наших уважаемых читателей и постоянных комментаторов под ником Seriberiezhka решил поделиться с нами (и вами) своим мнением без фильтров. Оно показалось нам интересным, поэтому с удовольствием его публикуем практически «без купюр». И если вам есть, что сказать, то не стесняйтесь делиться своим мнением с окружающими и смело пишите нам на почту. Иметь собственное мнение – это прекрасно! 

Всем привет! Решил поднять интересную тему, а именно – дизайн салона в автомобилях. Чаще всего, когда кто-то заводит риторику о том, что «раньше трава была зеленее», грустные воздыхания мы слышим обычно об объёмных атмосферных моторах и классических коробках передач, которые вытесняются «турбополторашками» на роботе или вариаторе. Лично я же хочу остановиться именно на эстетике интерьера, так как считаю, что хоть она и уступает по значимости технической начинке, тем не менее является чуть более важным показателем, чем, к примеру, дизайн экстерьера, поскольку салон автомобиля – это место, где водитель проводит больше всего времени.

На размышления меня натолкнуло то, что довольно часто стал замечать, как люди называют красивыми приборные панели современных китайских (и не только) автомобилей. А именно – такие вещи, как засилье огромных планшетов (которыми заменяют и приборную панель, и климат, и мультимедиа), сенсоров, черного, глянцевого, серебристого пластика и подсветок. Что ещё примечательнее, довольно большое количество людей устанавливают в свои автомобили эти самые планшеты (типа Teyes) и подсветочки дополнительно, искренне считая их красивыми. Можно убедиться в этом, полистав блоги любых популярных автомобилей 2000-х и начала 2010-х годов. 

Я не буду сильно останавливаться на вопросах удобства и безопасности, так как спорить тут можно очень долго. Я именно про эстетику. Кто-то может подумать, что я «нафталиновый дед-консерватор», но нет, я не против прогресса. Поясню позицию более подробно. 

Во-первых, в современном автомобиле, конечно, должна быть мультимедиа с сенсорным экраном, но хорошо, когда она аккуратно интегрирована в интерьер, являясь его частью, а не выглядит инородным планшетом, купленном на сайте  товаров из Китая, ещё и выпирающим вверх, вперёд и ещё куда-либо.

Во-вторых, запихать в меню, например, настройки эквалайзера либо автоматической блокировки центрального замка – это нормально. Но вот все опции, которыми водитель регулярно пользуется на ходу, должны быть аналоговыми (на кнопках/крутилках). Например, управление музыкой, климатом и подогревами, круизом, светом фар, камерами и другими помощниками и ассистентами.

В-третьих, вставки «под дерево» или «под хром» и аналоговые часы выглядят гораздо приятнее, чем черный глянец, «карбон» и «серебряшки». Далее – подсветки всего и вся. Большой проблемы в них не вижу, но всё-таки гораздо лучше, когда подсветок в меру, они не выглядят аляповато и опять же сочетаются со всем остальным интерьером.

Ну и, наконец, самое крутое – разнообразие цветов. Не чёрное с чёрным, а серое с бежевым, чёрное с коричневым и так далее.

Увы, судя по всему, «золотая эпоха» классных и удобных салонов осталась в конце 2000-х – начале 2010-х годов. Впрочем, я понимаю, почему производители ныне заменяют кнопки, крутилки, аналоговые приборные панели экранами, а деревянные и металлические вставки (пускай даже псевдо) – различными сортами черного/серебристого пластика, сдобренного подсветкой. Это более выгодно экономически. Но вот называть всё это красотой у меня язык не повернётся. Хотя о вкусах и не спорят.

22 комментария
02.03.2026 11:03
Andrey Marukhin Last Marsianin

Люди в целом перестали разбираться в автомобилях. А уж когда с ними начинаешь говорить о какой-то эстетике - в лучшем случае крутят пальцем у виска.

3
02.03.2026 12:53
altersin

А с кем машины обсуждать? С покупателями китайцев, в пользу которых сделали выбор, потому что оно новое на гарантии.
Или с вынужденно купившими старую европейскую/японскую иномарку лишь потому, что на нового китайца не заработали, а новый европеец/яп уже даже в мечтах недоступен.
Им эти все высокие материи не интересны. Для них автомобиль - сугубо функциональный инструмент. Не осуждаю. Но нам с такими не по пути.

1
02.03.2026 12:03
Александр

Было бы классно привести примеры, что считается хорошо, что плохо. Что "в меру", а что - "не в меру".
Полностью согласен с многими тезисами автора, однако без конкретики мнение можно прочитать как "за всё хорошее и против всего плохого".
К тому же, нужно ещё делать поправку на вкусы - нормально, что части аудитории нравится засилье экранов, современный дизайн BMW. Ненормально, что это пытаются навязать всем. Ну и поправку на стоимость - скорее всего, сделать качественный износостойкий интерьер с разнообразием материалов дешёвым не получится, а многие как раз выбирают кошельком.

2
02.03.2026 12:18
seriberiezhka

Было бы классно привести примеры, что считается хорошо, что плохо. Что "в меру", а что - "не в меру".

Приветствую ! Можете найти оригинал статьи на DRIVE2, по моему нику. Там как раз приводил примеры в картинках.

К тому же, нужно ещё делать поправку на вкусы - нормально, что части аудитории нравится засилье экранов, современный дизайн BMW. Ненормально, что это пытаются навязать всем.

"Вкус" - понятие достаточно субъективное, я бы даже сказал эфемерное. Но я склонен думать, что у большинства современных автомобилистов вкуса попросту нет. Народ потребляет то, что им продают, только и всего. Собственно, камрад Andrey Marukhin Last Marsianin, в комментарии выше написал примерно то же самое, но другими словами:

Люди в целом перестали разбираться в автомобилях. А уж когда с ними начинаешь говорить о какой-то эстетике - в лучшем случае крутят пальцем у виска.

1
02.03.2026 12:40
altersin

Переломный момент случился после 2010-го, когда начали массово ставить сенсорные дисплеи и увеличивать их диагональ, а механические приборки заменять электронными. Но ещё оставались вполне адекватные решения.
А вот ближе к 2020-му нормальных интерьеров не осталось вовсе.
Все приборки стали дисплеями, на которые 99% времени всё равно выводятся картинки аналоговых шкал. Оцените эту нелепость. Но экраны дешевле и проще, поэтому они теперь будут всегда.

Установка телевизоров вместо блока климата/мультимедии - это и мода и экономия. Для большинства потребителей автомобилесодержащего продукта большой экран в машине считается чем-то крутым (как для туземцев бусы). Хотя функционал его сводится к кратковременому отображению картинки с камер и иногда навигации, с чем отлично справляется экран втрое меньшей диагонали. Про выбор музыки и настройки функций авто вообще молчу.
Для производителя же все затраты сводятся к оплате работы программистов и заказу партии дисплеев, на который можно "бесплатно" вывести все виртуальные кнопки. А не проектировать множество физических кнопок, крутилок и тумблеров со своими платами, контролерами и проводкой.
А что касается эстетики, гигантский дисплей уже физически невозможно интегрировать красиво в панель, поэтому они все выглядят, как планшеты у таксистов на двухстороннем скотче.

Забудьте про отделку салона кожей, деревом, металлом и карбоном. Теперь основной материал отделки интерьера - жк-панели. И они будут везде, от торпедо до дверных панелей и потолка.
Xzibit от счастья сердечный приступ схватит.
Натуральная кожа теперь вне закона, дерево для нафталиновых дедов, металл и карбон слишком дорого, а вот чёрный глянцевый пластик - то что надо! Выглядит дорого-богато (на рекламных фото), главное использовать термины наподобие рояльный лак.

p.s.: автору бы никнейм поменять, раз уж в большую политику пошёл, а то не солидно, как-то.

3
02.03.2026 13:05
seriberiezhka

Спасибо за поддержку, камрад.

А вот ближе к 2020-му нормальных интерьеров не осталось вовсе.

Ну почему же ? Даже из того, что можно купить сейчас новым у дилера: KGM Korando - это один из примеров автомобилей с классным интерьером, особенно в исполнении "темный верх, светлый низ". Если постараться, напрячься, можно и ещё чего-нибудь хорошего "наскрести".

Xzibit от счастья сердечный приступ схватит.

😂😂😂

p.s.: автору бы никнейм поменять, раз уж в большую политику пошёл, а то не солидно, как-то.

На политику не претендую. Я просто человек, увлекающийся автомобилями. Ни больше, ни меньше.
Моему дурацкому нику уже без малого 20 лет, он мне как родной стал. 🤷‍♂️😂 Не хочу менять.

2
02.03.2026 13:11
altersin

Я недавно на ютубчике наткнулся на молчаливый обзор Dodge Durango SRT модельного 2027 (?) года и прослезился. Оказывается, есть ещё современные автомобили с полноценным блоком физических кнопок, при этом имеющие функциональный сенсорный экран аккуратно вписаный в панель.
Можете считать меня иноагентом, но, Боже, храни Америку!

3
02.03.2026 13:18
seriberiezhka

Я недавно на ютубчике наткнулся на молчаливый обзор Dodge Durango SRT модельного 2027 (?) года и прослезился.

Нашёл в сети фотки. Да, хорош. Классно выглядит.

2
03.03.2026 20:30
Ярослав

Слёзы счастья на глазах.

02.03.2026 15:24
Papirus

В целом, подпишусь под каждым словом. Да, я сторонник олдскула, который, на мой взгляд, закончился несколько позднее, в середине десятых. И первой, к моему разочарованию, ласточкой оказался Peugeot 308 второго поколения. Когда я на автосалоне во Франкфурте спросил их клерка как он на ходу собирается управляться на ощупь с этим (censored) планшетом, тот только развел руками и промямлил что то про тенденцию и прогресс. Потом начался снежный ком…
Еще одно замечание: надо разделять эстетику салона и вопросы безопасности при пользовании этими приблудами. То, что классические шкалы и индикаторы выглядят как минимум богаче, думаю, возражений нет. И найти нужную кнопку или джойстик вслепую проще и безопаснее (щас кто-нить припомнит мне французские подрулевые джойстики - ага, только они всегда на одном и том же месте). Наконец, экраны этих планшетов бликуют и переотражаются ночью в стёклах. Так что прогресс-прогрессом, но меру то знать надо! Очень надеюсь что наконец разум возьмет своё, экономика уступит безопасности. Впрочем, при нынешних ценах экономия на этих кнопках уже кажется жлобством: 20 лет назад автомобиль D-класса стОил от 17000$. Сейчас убогая Веста дороже. Как думаете, какую долю в цене этого ТАЗа занимают экранчики? Я уж не говорю про китайские поделки стоимостью от трех мультов…

4
03.03.2026 03:16
Vasissualy Pupkinzon

И только камрад Papirus коснулся действительно важных вопросов. Отсутствие физических кнопок, регуляторов (крутилок) попросту опасно! Одно дело - что-то включить/выключить, сделать меньше/больше не отвлекаясь от дороги и совсем другое - пытаясь найти нужный пункт в дебрях сенсорного меню ещё и на ходу... А учитывая качество перевода, процесс включения/регулировки нужной функции становится весьма нетривиальным.
Истории про голосовое управление интересны разве в качестве альтернативы кнопкам/крутилкам. Электронная дурилка может не распознать голосовую (жестовую) команду, сделать что-то когда её не просят, в конце-концов проще покрутить самому, чем добиться нужного результата. А ещё можно простыть...
Ещё один крайне немаловажный вопрос - это мельтешащие картинки вместо показаний приборов. Вместо того, чтобы информировать, получается какая-то дезинформация и дезориентация.
Отдельный вопрос - горящий звездой телевизор посреди салона, особенно ночью. Ну реально же раздражает да и внимание отвлекает от дороги.

в современном автомобиле, конечно, должна быть мультимедиа с сенсорным экраном

С чего вдруг она прямо вот должна быть? Вам машина нужна для Тик-тока или чтобы ехать? Да, карта навигации на большом экране удобнее, но тут проектор на лобовое стекло видится лучшим выбором. И ещё, центральные воздушные дефлекторы на всех китайских машинах с "телевизорами" дуют куда-то в... э-э-э район паха!
И да, с эстетической точки зрения вся эта атака однояйцевых сенсорных клонов выглядит весьма сомнительно. Но, как известно, на вкус и цвет все фломастеры разные. Лично мне больше по душе режим Ночной панели у СААБ, когда ничего не отвлекает, классические приборы под козырьком, компактное торпедо без всяких укосин, о которые постоянно бьёшься ногами.
P.s. Когда-то помнится на сейчас уже старом Мерседесе (W201-глазастый) был климат-контроль, который не надо было "крутить", он прекрасно работал автоматически. Сейчас куча функций, программ, электроприводы десятка заслонок, но работает это всё через пень-колоду...
P.p.s. Вопросы зимней эксплуатации и многочисленных багов всей этой сенсорной вакханалии - отдельная боль...

3
03.03.2026 06:56
seriberiezhka

И только камрад Papirus коснулся действительно важных вопросов. Отсутствие физических кнопок, регуляторов (крутилок) попросту опасно!

Полностью согласен. И отметил это в своём опусе, хоть и мельком.

С чего вдруг она прямо вот должна быть? Вам машина нужна для Тик-тока или чтобы ехать? Да, карта навигации на большом экране удобнее, но тут проектор на лобовое стекло видится лучшим выбором.

Чего сразу тик-ток то ? 😂 Считаю навигацию и (особенно) камеру заднего вида - важными и полезными опциями, поэтому так и написал.

Сейчас куча функций, программ, электроприводы десятка заслонок, но работает это всё через пень-колоду...

Вот за это часто хочется попенять "китайцам" (и не только). Куча опций есть, но частенько работаеют кривовато. Самая комичная (невыдуманная, причём) ситуация - это когда в мороз экран глючит и не включается, а на нём, при этом завязаны и климат и обогревы.

1
03.03.2026 09:00
Михаил Баландин

Мерседесе (W201-глазастый)

Думаю, всё же W210. Но по факту с Вами полностью согласен.

03.03.2026 11:13
Papirus

Вот насчет экрана навигации на уровне…ээээ…причинного места, я б тоже поспорил. Когда мне пеняли на мобильник на присоске (как Андрей Судьбин в статье про мой 406), я всегда обращал внимание на то, что он на уровне глаз, соответственно взгляд практически не отвлекается от дороги. И проекция на лобовик тут не панацея, для обеспечения читабельности она будет занимать достаточно большую площадь обзора и сильно отвлекать от дорожной обстановки. Так что простите старика, но я за смартфон на палочке, лучше пока не придумали.

03.03.2026 11:19
altersin

Отсутствие физических кнопок, регуляторов (крутилок) попросту опасно!

Это настолько очевидно и часто упоминаемо, что в очередной раз об этом говорить просто лень.

и совсем другое - пытаясь найти нужный пункт в дебрях сенсорного меню ещё и на ходу...

Управление климатом искать не надо, оно обычно всегда на главной странице разделов меню или вызывается одним нажатием

03.03.2026 08:26
Snakebyte

Моду на управление всем через огромный экран подала Тесла, а остальные начали попугайничать.
Изначальная идеология этого решения - автопилот рулит, а "водитель" взаимодействует с экраном. Удобно и безопасно.
Вот только автопилот так и не довели, а экраны остались.

2
03.03.2026 11:57
4qwerty

Опять-таки это вопрос в большей степени экономии и себестоимости для производителя.

Телевизор (два, три) и оболочка к нему (причём на андроиде/линуксе) + 1-2 блока коммуникации всего этого хозяйства с системами автомобиля сделать гораздо дешевле и гораздо проще адаптировать к другим моделям внутри модельного ряда.

Классический салон с кнопочками и шкалами - это под каждую модель нужен набор пресс-форм, мелких кнопочек и микриков, моторчиков для стрелок, плат и микросхем, который через 7-8 лет к концу жизненного цикла модели на 2/3 отправится в помойку будет списан.

Естественно что производитель голосует рублём/евро/юанем за более выгодное для него решение.

04.03.2026 13:11
Papirus

Ну на примере того же ВАГа можно сказать что одни и теже блоки кнопок, индикаторов, крутилок можно использовать правктически на всей линейке продукции, от Поло до Пассата. И повторюсь: при нынешних ценах на автомобили экономия на кнопках - это махровое жлобство.

03.03.2026 15:51
Witalij

Времена меняются, и соответственно меняются вещи, нас окружающие. Я помню во времена моей юности мой товарищ доказывал что карбюратор лучше чем инжектор, ибо там электроника и не надежно, а здесь всё механическое и ручная регулировка. Где теперь карбюраторы? А самостоятельный ремонт? Уже практически канул в лету . Поменять колесо далеко не каждый нынче сможет. Это ни хорошо и не плохо, это реальность.

04.03.2026 01:34
altersin

Самостоятельный ремонт процветает, особенно на фоне роста цен в автосервисах.

03.03.2026 20:58
Andrew S

По безопасности сенсорное управление и цифровые "приборы" однозначно большой минус
Чтобы пользоваться сенсорным управлением, на экран нужно посмотреть. На ощупь пробовал, практически нереально, нет тактильного контакта и понимания, что именно нажал. При этом, пусть на долю секунды, взгляд и внимание отрываются от дороги. Ночью еще хуже, глаза плохо перестраиваются на экран и потом опять на дорогу.
Даже цифры вместо аналогового спидометра по мне хуже - мне не особо нужна точная скорость, обычно бросаешь взгляд на примерное положение стрелки
Туда же новомодные квадратные рули и прочая чушь типа нефиксируемых рычажков сигналов поворота, кнопок вместо нормального селектора КПП

2
03.03.2026 23:55
Papirus

Кстати, насчет цифрового спидометра не соглашусь, на стрелках сложнее держать нештрафуемые +19. Я на Шкоде на центральный экран вывожу цифровой спидометр; на Пыже смотрю на экран навигатора.

