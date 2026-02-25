В автомобильном мире чтут законы, по которым проходит жизненный цикл практически любой модели. Она рождается, через какое-то время получает пакет изменений, затем – серьезный рестайлинг, и, наконец, ей на смену приходит новое поколение или модель-преемник. В начале 2026 года время получить свою порцию изменений настало для Haval H7 и H9.

В начале 2024 года компания Great Wall объявила, что поделит и линейку своих моделей, и российскую дилерскую сеть на две части, получившие названия City и Pro. В линейке City остались бестселлер Jolion, относительно доступный Haval M6, практичные Dargo и Dargo X, семейный кроссовер F7 и купе-кроссовер F7X, а также непонятно как затесавшиеся в эту компанию пикапы GWM Poer и Poer King Kong. В линейку Pro отошел рамный внедорожник H9 второго поколения и компактный кроссовер H3. Чуть позже ее пополнили монументальный Haval H5, и, наконец, последним пополнением стал предназначенный для «молодых и энергичных любителей приключений» H7.

Начнем мы именно с Haval H7. На самом деле с этой моделью все совсем не просто. В Китае она продается как второе поколение кроссовера Haval DаGou, он же «Big Dog» («Большая собака»). У нас в России DaGou продается как Dargo, и логично было бы предположить, что и на нашем рынке H7 приедет на смену этой модели. Но поскольку сборка Dargo налажена на тульском заводе Haval и пользуется определенным спросом, было решено, что старая «Большая собака» останется в линейке City, новая пополнит линейку Pro, и они будут продаваться параллельно. Похоже, что это решение оказалось правильным: несмотря на общее катастрофическое падение рынка, в 2025 году было реализовано более 12 500 Dargo и порядка 5600 Haval H7. Это позволило собрать вполне репрезентативную выборку замечаний и пожеланий первых клиентов, которые и стали основой для большого пакета обновлений.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Главной новацией стала новая двухлитровая турбочетверка 4N20A мощностью 231 л.с., и именно этот двигатель станет для H7 безальтернативным. Новый мотор, повышенная мощность и новые возможности получены в результате изменений формы камеры сгорания и геометрии поршневых колец, а свечи поменяли свое положение на центральное. Серьезно переработана система наддува: рабочая температура турбины увеличена до 1050 градусов (а чем выше температура выхлопных газов в турбине, тем больше энергии они могут отдать), изменена геометрия выпускного тракта, а вместо интеркулера с воздушным охлаждением установлен более эффективный жидкостного типа. В ГБЦ применен интегрированный выпускной коллектор со встроенным контуром охлаждения, в системе смазки цилиндров использован электронный масляный насос с переменной производительностью. Наконец, пересмотрен алгоритм работы перепускного клапана (вестгейта) и изменены настройки электронного блока управления, отвечающие за синхронизацию работы двигателя и коробки. В результате двигатель стал более отзывчивым, работа его – более плавной, крутящий момент вырос с 320 до 380 Нм, причем в широком диапазоне. H7 со старым 192-сильным мотором разгонялся до 100 км/ч за 10,1 секунды, с новым двигателем это время сократилось до 7,8 с.

1 / 2 2 / 2

Коробка передач осталась прежней. Это все тот же 7-ступенчатый «мокрый» робот. Его даже особо перенастраивать не пришлось, поскольку он рассчитан на обработку крутящего момента до 400 Нм.



Зачем все это было нужно и почему 192-сильный мотор убирают из линейки H7, но оставляют в других моделях линейки City? Ну, положим, там тоже будут менять 4N20 на 4N20A, но в дефорсированном варианте. А вот в случае H7 маркетологи пришли к выводу, что заявленное увеличение утильсбора неумолимо перемещает кроссовер в ценовой сегмент от четырех миллионов рублей, а покупатели, готовые платить такие деньги, предпочитают иметь под капотом побольше «лошадок». И действительно, наиболее популярные кроссоверы в этой категории (Geely Monjaro, Jetour T2 и T1, Exeed VX) продаются с двигателями мощностью 238-249 л.с.



Во внешности никаких изменений нет – их время настанет через пару лет. А вот в оформлении салона кое-какие перемены наблюдаются. Во-первых, появился модный в последнее время вариант оформления салона с черным потолком. Будет и сочетание черного потолка с терракотовой кожей.



Обод руля практически равномерного сечения по всей окружности стал толще, и сделано это именно по результатам обработки замечаний и пожеланий владельцев. На передней панели появился разъем USB Type C для быстрой зарядки гаджетов, дополнивший беспроводную зарядную площадку.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Но самые любопытные дополнения получила медиасистема. Во-первых, в ней прописались сервисы VK-Видео и VK-Музыка, то есть теперь любимый контент можно получать без телефона и дополнительных подключений. Ну а во-вторых, на головном устройстве появилось приложение под названием «Смарт виджет +». На экране оно выглядит как небольшой кружок, выводящийся на экран поверх любых приложений, который можно расположить в любой части. По умолчанию в этом кружке есть показатель текущей скорости, но можно настроить быстрый доступ ко множеству функций.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Обновленный Haval H7 в базовой комплектации будет стоить 3 999 000 рублей. В ее оснащение входит полный пакет ADAS с адаптивным круиз-контролем, полный «зимний пакет», электропривод сиденья водителя с регулировкой поясничного подпора, вентилируемые кресла первого ряда, круговой видеообзор с функцией прозрачного капота, бесключевой доступ, светодиодная оптика, система полного привода с механической блокировкой заднего дифференциала с электронным управлением и многое другое.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Добавив 200 000 рублей, покупатель получит комплектацию Tech Plus с панорамной крышей с люком, натуральной кожей обивки сидений вместо искусственной, 19-дюймовыми дисками, проекционным дисплеем, электроприводом сиденья переднего пассажира, автоматическим ассистентом парковки и аудиосистемой с 10 динамиками.



1 / 2 2 / 2

Вторым получателем пакета обновлений стал флагман Pro-линии, рамный внедорожник Haval H9. Тут мы начнем с изменения линейки двигателей: из гаммы уходит 2,4-литровый турбодизель GW4D24, и причины этого носят не идеологический, а, я бы сказал, экономический характер. В 2026 году утильсбор для этого дизельного двигателя возрастает с 845 000 до 2 306 000 рублей, а для двухлитрового бензинового турбомотора – с 301 000 до 953 000. C учетом того, что дизтопливо у нас стало стоить дороже 95-го бензина, а обслуживание и расходники для дизелей всегда стоили достаточно дорого, популярность таких моторов в сегменте SUV последние годы неуклонно падала – с 15% в 2018 до 1% в 2024-2025 годах. Да и по своим характеристикам – прежде всего, по полке крутящего момента, современные бензиновые турбомоторы вплотную приблизились к дизелям. В общем, было решено, что тянуть дизельную линию более смысла не имеет.



​

Второе изменение коснулось внешности: поперечные ламели облицовки радиатора теперь будут черными или темно-серыми, а не окрашенными под «матовый хром». Ну и пластиковые накладки на колесные арки перестанут красить в цвет кузова. Теперь они будут из черного неокрашенного пластика, что должно добавить и без того более чем внушительному облику H9 еще немного брутальности, мужественности и «внедорожности».



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Достаточно полезным дополнением стало появление в комплекте третьего ключа с обычным механическим жалом. Дело в том, что до недавнего времени ключик для открывания висящего на пятой двери бокса с откидным столиком нужно было буквально выколупывать из электронного брелока. Владельцы массово начали жаловаться на то, что сам-то бокс – вещь достаточно удобная, а вот способ хранения ключа от него оказался не самым удачным, но теперь этот вопрос с повестки снят.



Из изменений в салоне можно назвать разве что появление комплектаций с черным потолком. А вот новинок в электронном оснащении действительно немало.

Во-первых, в штатную мультимедийную систему интегрирована платформа онлайн-сервисов Яндекс Авто с доступом к Яндекс Картам, Яндекс Музыке и Яндекс Книгам. Все сервисы синхронизируются через Яндекс ID, так что можно проложить сложный маршрут на домашнем компьютере, завести машину и просто отправиться в путь. При этом маршрут будет корректироваться с учетом актуальной ситуации на дорогах, и для этого не потребуется интеграция со смартфоном: Яндекс Карты умеют прокладывать оптимальный маршрут через пробки, информировать водителя о камерах, произошедших ДТП, ремонтах и тому подобных дорожных событиях. А в местах, где нет покрытия мобильной сети, могут работать в оффлайн-режиме. Еще один приятный бонус – карту с маршрутом и подсказками можно вывести на приборный экран. Карту, которая выводится на главный тачскрин со смартфона через пакеты интеграции, вывести на приборную панель не получится.



1 / 2 2 / 2

Яндекс представил и другие возможности. Например, теперь можно интегрировать автомобиль с системой «Умный дом», а обновление программного обеспечения автомобиля «по воздуху» позволяет обойтись без поездок в сервисные центры. Достаточно просто быть в зоне устойчивого соединения с интернетом.



Наконец, сервисы Яндекса обеспечивают доступ к облачной системе обработки голосовых команд. Теперь H9 распознает более 800 голосовых команд, относящихся более чем к 150 функциям. И если оффлайн голосовую команду нужно подавать строго определенным образом, то доступ к облачному сервису позволяет буквально разговаривать с автомобилем, командуя произвольным образом. Не «Hi, Great Wall, повысить температуру на два градуса», а «Сделай чуть теплее». При этом система различит, откуда поступила команда, из водительской или пассажирской зоны, и изменит температуру именно там. Расширились и возможности телематической системы GSM Connection. Например, там появился доступ к руководству по эксплуатации автомобиля в электронном виде, а также возможность найти ближайший фирменный сервис и записаться на визит.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В общем, практически все обновления выглядят обоснованными, а то, что не менялось, и так радовало владельцев: комфорт, вместимость, очень неплохая эргономика, приспособленность к существованию в суровых условиях (в частности, полный набор обогревов всего и вся), отличная проходимость и выносливость на плохих дорогах. Не слишком радует разве что цена: комплектация Elite стоит 4,7 миллиона рублей, а топовая Premium со всеми электронными помощниками и адаптивным круиз-контролем, автоматическим управлением дальним светом и другими многочисленными вкусностями – уже 5,2 миллиона.

