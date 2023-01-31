Когда компания Haval почти год назад сертифицировала в России свой новый кроссовер Dargo, в ОТТС сразу заложили маленькую маркетинговую хитрость. Ведь у нас сертифицировали сразу два варианта внешности модели: «гражданский» китайский и экспортный «внедорожный». Но сразу доставать все козыри из рукава российский офис не стал: летом, в момент официального дебюта , представили только одну версию. А вот теперь, когда второй вариант успел «вылежаться», «настояться» и забыться ровно настолько, чтобы снова привлечь интерес, в Haval представили внедорожную версию: Dargo X. Причем для нее приберегли не только стилистические, но и технические особенности.

Стоит отметить, что нередко «специальная версия» отличается от базовой модели только косметическими изменениями – особой окраской, дисками нового дизайна, оформлением салона… Но не в этом случае. Специалисты Haval решили (как мы сейчас понимаем, заранее), что в продуктовой линейке компании есть некоторый прогал между многофункциональным кроссовером Dargo и флагманом марки, «настоящим» внедорожником Haval H9, и этот прогал нужно заполнить. Так и родилась идея представить версию кроссовера с повышенными внедорожными возможностями. Сказано – сделано, и вот на парковке аэропорта города Архангельск, носящего имя основоположника «деревенской прозы» Федора Абрамова, нас встречают новенькие кроссоверы Dargo X. Ну а чтобы нам было понятней, какое место займет новинка в общей линейке кроссоверов марки, у нас будет возможность проехать часть трехдневного маршрута на «интеллектуальных» (по определению маркетологов Haval) кроссоверах F-серии, F7 и F7x.



1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Встречают, как известно, по одежке, и некоторые отличия Dargo X от «простого» Dargo бросаются в глаза. Во-первых, массивная трапециевидная облицовка радиатора – черная, матовая, без хромированных декоративных элементов, Во-вторых, и с переднего, и с заднего бампера также пропали накладки из сатинированного алюминия, зато появились выступающие защитные элементы из упругого пластика, позволяющие при маневрировании упереться в препятствие без риска повредить бампер. В-третьих, исчезли уменьшающие дорожный просвет подножки (и слава богу, толку от них было не слишком много). Защитные накладки на арки колес обзавелись нарочито брутальными внешними крепежными элементами, и такие же внешние гайки есть теперь и на бамперах. Корпуса боковых зеркал теперь не глянцевые, а матовые, из АБС-пластика – одним словом, берегитесь, топи и хляби, канавы и буераки – иду на вы!



1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

А ведь это только внешние изменения. Главное кроется внутри: Dargo X получил такое мощное оружие для борьбы с бездорожьем, как принудительная жесткая блокировка заднего моста. Это действительно серьезно: даже бездорожье средней тяжести изобилует ситуациями, когда возможностей «псевдоблокировок», работающих по принципу подтормаживания буксующего колеса, категорически не хватает. В данном же случае в корпус дифференциала помещена нажимная пластина и электромагнитная катушка. В нормальном положении нажимная пластина отжата от шестерни полуоси волновой пружиной, но по команде электронного блока управления пластина зажимает шестерню полуоси, и дифференциал полностью блокируется, оба задних колеса начинают вращаться синхронно. Примечательно, что система рассчитана на крутящий момент в 2300 Нм (и это важно – представьте, что бывает, если, к примеру, одно из колес заблокированного моста зажимает между камнями), а время срабатывания системы составляет менее 200 миллисекунд. Включается блокировка отдельной клавишей, самой правой в блоке под селектором режимов движения, и чтобы блокировка включилась, должен быть выбран один из внедорожных режимов – это исключает возможность случайно заблокировать мост на асфальте.



Электро-гидравлическая муфта Дифференциал заднего моста с электронной блокировкой

Но одной блокировкой список дополнительных функций не исчерпывается. Система кругового видеообзора с функцией «прозрачного капота» есть и у «обычного» Dargo, но здесь к системам помощи на бездорожье добавился «экспертный режим». Он пригодится в ситуациях, когда водителю необходим полный контроль над автомобилем без вмешательства систем стабилизации, которые могут «задушить» двигатель в самый неподходящий момент или не позволить всем колесам вращаться с пробуксовкой именно тогда, когда движение вперед возможно только в таком режиме. Так вот, включение экспертного режима разом отключает электронную систему контроля устойчивости (ESC), антипротивобуксовочную систему (TCS), систему предотвращения опрокидывания автомобиля (RMI), динамический контроль устойчивости (VDC) и систему контроля крутящего момента двигателя (DTC). Активной остается только антиблокировочная система ABS. Любопытно, что активировать экспертный режим можно, только выбрав внедорожный режим «Песок».

Кроме того, автомобиль получил «внедорожный круиз-контроль», позволяющий поддерживать постоянно низкую скорость (8-15 км/ч). Ведь опытные джиперы знают, что «если вам не кажется, что вы едете слишком медленно – значит, вы едете слишком быстро». Добавим ко всему этому защиту агрегатов снизу, отсутствие выступающих деталей и вполне приличные показатели геометрической проходимости: угол въезда равен 24 градусам, угол съезда – 30 градусам, и все это в сочетании с дорожным просветом в 200 мм. А ведь еще прошлым летом мы опубликовали тест, в котором вполне обоснованно написали, что «на серьезном бездорожье Dargo делать нечего».

Что же касается основной технической начинки Dargo X, то она осталась без изменений: под капотом – «турбочетверка» GWN4N20 мощностью 192 л.с. с системой управления фазами газораспределения, способная выйти на пик мощности и крутящего момента уже при 1500 оборотах в минуту. И крутящий момент она выдает более чем приличный, 320 Нм. В паре с этим двигателем работает безальтернативный семиступенчатый робот с двойным сцеплением мокрого типа, который передает усилие на колеса через систему полного привода. Сердцем этой системы является электрогидравлическая муфта Haldex 5-го поколения, разработанная компанией BorgWarner.



Стоит открыть дверь, как ты понимаешь, что преодоление бездорожья может быть весьма комфортабельным. Внутреннее пространство Dargo X все так же радует сочетанием текстур качественного пластика, вкраплением радостных оранжевых акцентов (без которых интерьер мог бы показаться несколько мрачноватым) и исключительно удобными креслами. В плане комфорта – полный порядок, все на месте – и панорамная крыша, и двухзонный климат контроль, и головное устройство с огромным сенсорным дисплеем и возможностью интеграции смартфона, и многофункциональный дисплей комбинации приборов, и обилие ручек, за которые могут держаться пассажиры при активной езде. В таких условиях и массивная ручка, расположенная на передней панели перед правым пассажиром, и карман для бутылок с водой, снабженный эластичным фиксатором, из декоративных элементов дизайна превращаются во вполне функциональные элементы.



Ну что, «ключ на старт» и в путь? Маршрут первого дня пролегал исключительно в окрестностях Архангельска с заездом в музей деревянного зодчества «Малые Корелы» и, естественно, проходил исключительно по городским улицам и асфальтированным дорогам. И вот тут я сразу убедился, что у всего есть своя цена, и «бесплатных пирожков не бывает». В данном случае ценой резкого усиления внедорожного потенциала автомобиля стал отказ от целого ряда опций, в том числе – от адаптивного круиз-контроля, системы автоматической парковки, системы предупреждения о выходе из полосы движения, мониторинга слепых зон, предотвращения столкновений на перекрестках… Кроме того, сиденье водителя Dargo X лишилось памяти и функции массажа, а климатическая система – очистителя воздуха с ионизатором.



1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

Честно говоря, из всего этого списка я пожалел только о системе контроля слепых зон. Дело в том, что боковые зеркала Dargo имеют вполне пристойный размер, но слепые зоны все-таки есть. А движение в Архангельске организовано так, что перестраиваться из ряда в ряд приходится довольно часто – то правый ряд встанет в ожидании стрелки, то левый. Впрочем, еще пожалел о проекционном дисплее – по мне, так это отличная штука в любых условиях. Конечно, без всех этих «помогаек» вполне можно обойтись, и даже без особых страданий. И все же стоит признать, что жизнь такого рода системы облегчают, причем существенно.



Обратный путь от музея (отличный музей, кстати, будете в Архангельске – настоятельно рекомендую посетить) до отеля я проделал за рулем Haval F7, в котором все эти системы присутствовали (кроме проекционного дисплея). И вот поди же ты – то, что по общему уровню Dargo X стоит на ступеньку выше F7 и по материалам, и по дизайну салона, и по настройке подвески, и по шумоизоляции, ощущаешь очень четко. Особенно велик контраст между грубой «пупырчатой» кожей, которой обтянут руль F7, и мягкой, приятной на ощупь и очень «цепкой» кожей типа «наппа» в Dargo X. Да и форма руля Dargo без развитых «эргономических наплывов», которые порой слишком жестко задают положение рук на руле, мне понравилось много больше, но именно электронные помощники делают передвижение по городу за рулем Haval F7 более приятным.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Ну а на следующий день Dargo X отправился на более серьезные испытания – ему предстояло преодолеть более 150 километров не самых лучших дорог. В том числе – заснеженных бугристых грейдеров, и несколько раз пересечь рукава Северной Двины по ледовым переправам. Первые же километры, пройденные по грейдерам, показали, что в таких условиях Dargo ездит очень уверенно – подвеска четко отрабатывает неровности, позволяя держать достаточно высокую скорость даже на гребенке. Что приятно, на руль ничего не передается, бугры и ямы автомобиль с траектории не сбивают. Единственное замечание – злоупотреблять скоростью все же не стоит, на совсем уж глубоких ямах подвеску все-таки пробивает. Судя по всему, это плата за комфорт…



Увы, сама по себе трасса, предложенная организаторами, не предполагала препятствий, которые потребовали бы использования всего внедорожного арсенала Dargo X. Да что там – всего арсенала, даже активировать какой-либо внедорожный режим движения не понадобилось, причем даже на участках переправ, залитых водой. Пришлось самостоятельно искать место для приключений…



1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

В итоге могу сказать следующее: во-первых, режим «прозрачного капота» – это действительно удобно, и именно при штурме жесткого рельефа. Во-вторых, блокировка заднего моста – работает и однозначно позволяет продолжить движение там, где машина с выключенной блокировкой останавливается и буксует. Стоит, правда, учесть, что многодисковая муфта есть многодисковая муфта, долгого движения в режиме пробуксовки она не любит: 15-20 минут – и все, на приборной панели появляется информация, что система полного привода перегрелась и недоступна, а это значит, что задний мост в работе более не участвует, хоть заблокированный, хоть разблокированный. А вот участка, подходящего для проверки «экспертного режима» и «внедорожного круиз-контроля», мы так и не нашли.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Зато могу со всей ответственностью заявить, что мне очень понравилось поведение Dargo X на обледенелой дороге. Нужно сказать, что участок дороги местного значения с номером 11А-004, от Пинеги до Белогорского, – это грейдер, но не из тех, что «почти грунтовка», а достаточно ровный и плотный. Дорожка эта очень красивая, со множеством поворотов, спусков и подъемов. Те, кто путешествовал по ней летом на легковых машинах, пишут, что в основном двигались со скоростью 30-40 км/ч, лишь изредка разгоняясь до 60, поскольку мешали пыль, камни и ремонты. Сейчас грейдер обледенел, но Dargo X, обутый в шипованные шины, цеплялся за этот ледяной накат более чем уверенно, так что можно было сбрасывать скорость до 40-50 только в самых крутых виражах; те, что поположе, проходить на 70-80, а на относительно прямых отрезках разгоняться до 100-105. Ну и на паре крутых и извилистых спусков пришлось сбросить передачи при помощи подрулевых лепестков и тормозить двигателем – мне показалось, что так спокойней, чем слушать треск ABS и чувствовать, как машина вот-вот сорвется в неуправляемое скольжение. А вот в напряженных поворотах Dargo X вел себя просто отменно: притормаживаем перед входом, чтобы машина «приняла маневр», а в апексе аккуратно добавляем газку. Передний мост послушно заныривает в поворот, а задний вполне предсказуемо скользит наружу. Остается вовремя выправить руль и ускориться на очередном прямике… Очень порадовала работа коробки DCT7 – и скорости переключаются настолько незаметно, что иногда кажется, что автомобиль оснащен вариатором, и в городском режиме коробка не начинает метаться между передачами.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Подводя итоги, могу сказать: Dargo X действительно оставил очень благоприятное впечатление. Он сохранил как достоинства, так и некоторые недостатки «просто Dargo», но достоинств у него все-таки больше. Остается главный вопрос: а сколько же эта прелесть будет стоить? Увы, ответа на этот вопрос пока нет – цену обещают объявить «в первом квартале текущего года». Исходя из списка секвестрированных опций, в компании всеми силами пытаются не допустить роста розничной цены, ведь Dargo – автомобиль по определению недешевый, цены на полноприводные версии составляют от 3 049 000 до 3 399 000 рублей. В любом случае у состоятельного человека, который хотел бы иметь стильный, богато оснащенный и комфортабельный кроссовер для выездов на охоту или рыбалку без особых волнений, появился вполне реальный вариант.

