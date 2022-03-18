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Кроссовер Haval Dargo сертифицирован в РФ с одним мотором

18.03.2022 1100 0 1

На российском рынке модель планируют продавать со старшей двухлитровой «турбочетверкой», хотя ее отдачу все же урезали. Привод – передний или полный.

 

В Китае кросс Haval с довольно брутальным обликом дебютировал еще в 2020-м, на родине марки он зовется DaGou (Big Dog или «Большая собака»). Экспортной же версии присвоили имя Dargo, ее презентация состоялась под конец прошлого года, сегодня такой SUV доступен в странах Ближнего Востока. Между тем еще до премьеры, собственно, Дарго сообщалось, что модель может добраться и до российского рынка. И вот в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на свежий кроссовер Haval.

Haval Dargo
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Haval Dargo
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Haval Dargo
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Haval Dargo
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Напомним, предназначенный для других стран SUV внешне отличается от версии для КНР: у Dargo чуть более внушительные бамперы и иная радиаторная решетка, фары срослись с решеткой (но диодные «кольца» оставили), а массивные накладки на колесных арках дополнительно «проштампованы». Любопытно, что в РФ сертифицировали оба варианта дизайна. Впрочем, на российском рынке, скорее всего, планируют продавать ту же версию, которая представлена на Ближнем Востоке.

Haval Dargo

В России Dargo сертифицирован с одним мотором – это бензиновая «турбочетверка» GW4N20 2.0, которая выдает 192 л.с. и 320 Нм, двигатель «питается» АИ-92. На ближневосточном кроссе такой турбомотор выдает 198 л.с. и 325 Нм, а на китайском DaGou – 211 л.с. и те же 325 Нм. Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод – передний или полный. В Поднебесной Haval DaGou еще положен турбомотор GW4B15A 1.5 мощностью 169 л.с. (285 Нм), он тоже комплектуется 7DCT.

Haval Dargo
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Haval Dargo
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Haval Dargo
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Haval Dargo
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Согласно ОТТС, длина нашего Haval Dargo равна 4620 мм, ширина переднеприводного кросса – 1890 мм, полноприводного – 1910 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2738 мм. Дорожный просвет не указан, но, вероятно, он такой же, как у ближневосточного кроссовера (200 мм).

В списке оборудования версии для РФ значатся: климат-контроль, обогрев лобового стелка, подогрев рулевого колеса и всех сидений, регулировка рулевой колонки по высоте и вылету, подготовка под сцепное устройство, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, система помощи при подъеме/спуске, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о появлении помехи при движении задним ходом, панорамная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.

Haval DaGou для Китая
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Haval DaGou для Китая
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Haval DaGou для Китая
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Haval DaGou для Китая
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В качестве производственной площадки заявлен тульский завод Хавейла. Сроки начала массового выпуска Dargo пока не объявлены – местный офис кроссовер официально еще не анонсировал (если, конечно, компания вообще не откажется от производства кроссовера в РФ из-за известных событий).

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