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  • Новый кроссовер Haval: это «Большая собака» размером с X-Trail, есть полный привод

Новый кроссовер Haval: это «Большая собака» размером с X-Trail, есть полный привод

24.07.2020 356 0 0

На домашний рынок новый SUV с нетипичным для остальных моделей Haval дизайном должен выйти уже в этом году. Официально для кросса пока заявлена только 169-сильная полуторалитровая «турбочетверка», но позже новинка может получить более мощный двигатель.

 

Этот кроссовер Haval засветился еще в апреле. Поначалу китайские СМИ решили, что марка готовит к премьере рамный H5 следующего поколения (нынешняя «пятерка» свою рыночную карьеру начинала как Great Wall Hover) – видимо, из-за довольно брутального облика. Но затем сам Haval выпустил несколько тизеров с подписью «Я не H5». Первые полноценные фирменные картинки опубликовали в июне, в том же месяце было объявлено имя модели – DaGou, что с китайского переводится как «Большая собака». Название, кстати, выбрали с помощью конкурса. А сегодня, 24 июля, состоялась публичная премьера кроссовера, его представили на автосалоне в Чэнду, который решили провести, несмотря на пандемию.

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Китайцы пишут, что дизайн Haval DaGou разработан под руководство Фила Симмонса, занимающего пост главного стилиста бренда с 2018 года (ранее он трудился в Land Rover и Ford). У кросса неокрашенные массивные бамперы и расширители колесных арок, круглые фары и L-образные задние фонари. Машина «стоит» на 19-дюймовых колесах.

Внутри – виртуальная «приборка» с «козырьком» (его назначение до конца пока так и непонятно), мультимедийная система с закругленным с одной стороны тачскрином, вертикальные блоки дефлекторов обдува и шайба вместо традиционного рычага коробки, а перед передним пассажиром установили поручень.

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У Haval DaGou несущий кузов, а не рамная конструкция, как у Haval H5. Кроссовер построен на новой платформе, спереди – стойки McPherson, сзади – многорычажка (та же «тележка» лежит и в основе Haval H6 третьего поколения). Длина «Большой собаки» составляет 4620 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2738 мм. То есть по своим габаритам «китаец» близок к нашему Nissan X-Trail (4640/1820/1710 мм, расстояние между осями – 2705 мм).

Мотор пока заявлен один – бензиновая «турбочетверка» GW4B15A 1.5 мощностью 169 л.с., знакомая по другим моделям Haval. По предварительным данным, этот двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. На автосалоне представлен переднеприводный Haval DaGou, но полноприводные версии тоже будут – с блокировкой заднего дифференциала и «внедорожными» режимами. Кроме того, ожидается, что позже модель предложат с новым бензиновым турбомотором 2.0 серии 4N20 (есть версии на 224 и 245 л.с.).

В Китае продажи Haval DaGou стартуют до конца текущего года, цены еще не объявлены. После того как модель освоит домашний рынок, ее наверняка отправят на экспорт, но название для других стран, скорее всего, изменят.

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