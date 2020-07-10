Haval H6 со сменой поколений кардинально преобразился внутри и стал богаче

У паркетника Haval теперь два отдельных планшета, а вместо традиционного селектора коробки установили шайбу. На домашний рынок модель третьей генерации должна выйти уже в этом году.

Внешний облик кроссовера Haval H6 раскрыли на фото китайского минпрома еще в июне, сама же марка (принадлежит компании Great Wall) распространила фирменные картинки лишь несколько дней назад. А теперь появились официальные изображения салона. Напомним, полноценная презентация модели третьего поколения пройдет на автосалоне в Чэнду, который откроется 24 июля текущего года. На родине старт продаж якобы запланирован на август.

Haval H6 третьего поколения 1 / 4 Haval H6 третьего поколения 2 / 4 Haval H6 третьего поколения 3 / 4 Haval H6 третьего поколения 4 / 4

Интерьер полностью новый. Так, H6 получил «двухслойную» переднюю панель, а центральный тоннель сделали двухэтажным. Экран мультимедийной системы теперь возвышается над панелью, тогда как у предшественника он встроен в нее (у «третьего» H6 дисплей диагональю 12,3 дюйма против 9-дюймового у модели второй генерации). Виртуальная «приборка» тоже новая – ее сделали в виде отдельного планшета. Вдобавок кросс обзавелся иным рулевым колесом и проекционным дисплеем, кресла могут быть обиты кожей Nappa, а вместо традиционного селектора коробки установили шайбу.



Напомним, паркетник переехал на новую платформу, но подробностей о ней пока нет. Зато, благодаря «сливу» минпрома КНР, мы знаем, что «третий» H6 крупнее предшественника: длина кроссовера равна 4653 мм (на 53 мм больше, чем у модели второго поколения), ширина – 1886 мм (+26 мм по сравнению с прежним SUV), высота – 1730 мм (+10 мм), колесная база – 2738 мм (+58 мм).

Haval H6 третьего поколения 1 / 3 Haval H6 третьего поколения 2 / 3 Haval H6 третьего поколения 3 / 3

В документах сертификационного органа для нового Haval H6 был указан только один двигатель – это прежняя бензиновая «турбочетверка» GW4B15A 1.5 мощностью 169 л.с. Паркетник второй генерации на родине еще доступен с двухлитровым турбомотором GW4C20B с отдачей в 224 л.с. Возможно, этот движок позже достанется и новому SUV, также местные СМИ прочат модели гибридную версию (характеристики пока неизвестны). «Второй» кросс доступен с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, она же, вероятно, перешла и на новую модель. Не исключено, что полный привод у «шестерки» в Китае так и не появился.



Между тем предыдущий H6 с домашнего рынка не исчезнет – к премьере готовится рестайлинговая версия. А вот кроссовер первого поколения (да, он все еще в строю), видимо, наконец-то отправится на покой.

Haval H6 второго поколения, актуальная версия для Китая. В России такой кросс не был представлен 1 / 3 Haval H6 второго поколения, актуальная версия для Китая. В России такой кросс не был представлен 2 / 3 Haval H6 второго поколения, актуальная версия для Китая. В России такой кросс не был представлен 3 / 3

В России «второй» Haval H6 не продают, предполагается, что до нас этот SUV так и не доберется. А вот «третий» SUV в будущем может прописаться в РФ, о чем минувшей осенью Колёсам рассказал представитель российского подразделения Haval.

