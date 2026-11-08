От багра и топора до электромонстра с цистерной: история пожарных автомобилей Rosenbauer

Как из пожарного стать главой фирмы
Подданный Австро-Венгерской империи, уроженец города Линц Иоганн Розенбауэр вплоть до 1866 года числился начальником городской пожарной дружины, состоявшей большей частью из добровольцев и весьма скудно оснащенной. Розенбауэра такое положение дел не устраивало, и он решил в 1866 году основать собственную фирму, которая займется продажей касок, специальной одежды и всего остального, что поможет эффективно бороться с пожарами. Но так как необходимых знаний ему недоставало, он часто отправлялся в Германию для консультаций с Карлом Метцем, еще в 1842 году основавшим фирму Metz, которая выпускала противопожарное оборудование. Судя по всему, именно у фирмы Metz, а также у других немецких компаний Розенбауэр долгое время покупал все необходимое и реализовывал уже в Линце, так как первоначально его фирма была исключительно торговой, а не производственной. Забегая вперед, стоит сказать, что через 130 лет фирма Rosenbauer и Metz все также будут сотрудничать. Вернее, Metz станет частью Rosenbauer International AG.
Знакомство с последними техническими новинками позволило Розенбауэру начать выпуск противопожарного оборудования самостоятельно, однако в связи с ухудшением здоровья он в 1888 году передал все дела своему сыну Конраду, а еще через шесть лет скончался. Конрад Розенбауэр не хуже отца понимал перспективность выпуска профессионального пожарного оборудования. В конце XIX века отмечался бурный рост промышленности и городов, и попутно появлялось множество технических новинок – например, центробежные насосы с электроприводом или приводом от двигателя внутреннего сгорания. А пожарные расчеты активно пересаживались с повозок на конной тяге на автомобили. Несомненно, Конрад Розенбауэр добился бы впечатляющих успехов в развитии семейного бизнеса, но в 1909 году он неожиданно умер в возрасте всего 53 лет.
Казалось бы, все это должно было самым негативным образом сказаться на фирме Rosenbauer, однако не тут-то было. Главой фирмы стала вдова усопшего Конрада – Луиза Розенбауэр, женщина не только волевая, но и обладающая железной деловой хваткой. К тому же все премудрости управления семейным бизнесом вовсю осваивал ее сын Конрад Розенбауэр-младший, твердо решивший идти по стопам деда и отца. Впрочем, последний еще до своей смерти успел завести знакомства с «правильными» людьми, и в 1910 году заказ на противопожарное оборудование Rosenbauer разместило Генеральное управление государственных железных дорог Австро-Венгрии.
Вскоре началась Первая мировая война, но Rosenbauer не заставили переходить на выпуск военной продукции, как это случилось со многими австрийскими компаниями, и она продолжала, как и прежде, выпускать насосы, цистерны, лестницы и прочее оборудование.
Укрепление позиций
После Первой мировой войны Австро-Венгерская империя перестала существовать, но именно в 1918 году специалисты Rosenbauer разработали свой первый пожарный автомобиль. Вернее, они разработали противопожарную надстройку, которая устанавливалась на шасси различных грузовиков. Она оказалась настолько удачной и востребованной, что компания не только продавала ее в Австрии и других странах Европы, но и экспортировала в Японию и Китай. В дальнейшем экспорт машин Rosenbauer составит основу благополучия фирмы.
В тридцатые годы фирма переживала нелегкие времена, однако ее поддержали госзаказы и особенно – заказы австрийского военного ведомства, решившего оснастить значительное число воинских частей пожарной техникой. Удивительно, но на судьбе фирмы никак не сказались ни аннексия Австрии в 1938 году, не начавшаяся вслед за этим Вторая мировая война. Наоборот: так как теперь практически на каждом аэродроме требовался пожарный автомобиль (а аэродромов у Третьего рейха были сотни), то спрос на продукцию Rosenbauer только рос. Как и раньше, фирма не выпускала пожарные машины собственной разработки, а устанавливала свое оборудование на шасси других производителей. Чаще всего использовались шасси грузовиков Steyr 1500 или Opel Blitz.
Но война не могла обойти стороной город Линц, где располагалось множество заводов, работавших на вермахт, в частности – металлургический комбинат Hermann Goring Werke. И 25 июля 1944 года по городу был нанесен первый удар американскими «летающими крепостями» B-17. Налеты продолжались до конца апреля 1945 года, в результате чего фирме Rosenbauer был нанесен серьезный ущерб. Настолько серьезный, что на восстановление ушло без малого четыре года. Однако все это время инженеры компании не сидели сложа руки и в 1949 году разработали насос комбинированного – нормального и высокого – давления, который в следующем году запустили в производство.
Постепенно дела у Rosenbauer налаживались, портфель заказов стабильно увеличивался, а новые разработки позволяли компании считаться одним из мировых лидеров в области противопожарного оборудования. Вскоре фирме стало тесно в старых цехах, и в 1968 году она переехала в расположенный неподалеку от Линца городок Леондинг. Стоит отметить, что именно на заводе в Леондинге было изготовлено оборудование по советскому заказу 1975 года: аэродромные пожарные машины Rosenbauer Cheetah и выдвижные лестницы. СССР готовился к проведению Олимпиады-1980, поэтому международный аэропорт «Шереметьево» было решено оснастить новейшими противопожарными автомобилями. Впоследствии сотрудничество СССР и Rosenbauer продолжилось, и в восьмидесятые годы планировалось собирать австрийские надстройки на одном из заводов в УССР, но реализации этого плана помешал распад страны. Впрочем, это был еще не конец истории сотрудничества, но об этом чуть позже.
В том же 1980 году был представлен аэродромный пожарный автомобиль Rosenbauer Simba 6×6. Характеристики машины впечатляли: она оснащалась двенадцатицилиндровым дизельным двигателем объемом 21,6 литра мощностью 815 л.с. и использовала шасси фирмы EKW, на котором устанавливалась надстройка. В состав последней входили цистерна с водой емкостью 8500 литров, два пятисотлитровых бака с пенообразователем и резервуар, где хранилось полтонны порошковой смеси. Длина автомобиля составляла 10,1 м, ширина – 3,1 м, высота – 3,62 м, полная масса – 32 тонны. До скорости 80 км/ч Rosenbauer Simba 6×6 разгонялся за 32 секунды, основной лафетный ствол позволял выбрасывать воду со скоростью 100 литров в секунду на дальность до 70 метров. Впоследствии семейство Simba расширилось двумя модификациями с колесной формулой 8×8, характеристики которых впечатляли еще больше. Машины использовали шасси фирмы Titan, оснащались двумя турбодизелями фирм Liebherr или MTU объемом 31,4 и 31,6 л совокупной мощностью 1250 и 1400 л.с. соответственно. В надстройке размещалась цистерна для воды емкостью 11 600 или 12 500 литров, полная масса автомобилей составляла 45 и 49 тонн. Также имелись два бака с пенообразователем на 600 или на 750 литров и две тонны порошковой смеси. Топовая модификация Rosenbauer Simba HRET оснащалась выносной стрелой с лафетным стволом длиной 15 метров. Самое интересное, что у всех модификаций экипаж составлял всего три человека. Тем не менее благодаря разнообразной «умной» электронике такая небольшая численность личного состава позволяла справляться даже с очень сложными случаями возгораний.
Rosenbauer Simba фактически задал новый стандарт аэродромных пожарных автомобилей, и неслучайно заложенные в нем идеи потом пытались переосмысливать многие другие фирмы. Но если Rosenbauer Simba был малосерийным автомобилем, выпущенным тиражом около 50 штук и поставлявшимся в ограниченное количество европейских стран, то сменившая его в 1991 модель Panther стала настоящим бестселлером. На сегодняшний день Rosenbauer Panther уже продано более 3000 штук, и это далеко не предел, так как выпуск машины продолжается.
В мировых лидерах
В восьмидесятые годы прошлого века фирма Rosenbauer стала одним из крупнейших мировых производителей противопожарного оборудования, а по выпуску пожарных машин всегда находилась в тройке лидеров. Компания открывала филиалы не только в таких европейских странах, как Германия, Швейцария, Франция и Испания, но и в Сингапуре и США. Причем на голландском рынке компания укрепила свои позиции, поглотив в 1992 году местного производителя пожарных машин Kronenburg, а на немецком – Metz. Пожарные машины Rosenbauer эксплуатируются в более чем ста странах мира, причем аэродромные машины используют как в гражданских аэропортах, так и на военных базах.
За свою историю пожарные надстройки устанавливались на огромное количество грузовых шасси. В начале ХХ века начинали с Austro-FIAT, затем были Steyr, Opel, Faun, MAN, Mercedes-Benz, Oshkosh, Tatra и даже КАМАЗ с ЗИЛом. Как уже было сказано ранее, сотрудничество австрийской компании и СССР началось еще в середине семидесятых годов, а затем продолжилось после распада страны. В 2008 году в Москве было образовано совместное предприятие «Спецтехника пожаротушения», которое в 2009-м начало выпуск первых пожарных автомобилей на шасси КАМАЗ и ЗИЛ с надстройками Rosenbauer. Первоначально значительная часть оборудования поставлялась австрийцами, но со временем некоторые компоненты импортозаместили по мере их освоения отечественной промышленностью. Однако в 2022 году после введения Евросоюзом запрета на поставку в Россию пожарного оборудования Rosenbauer была вынуждена покинуть российский рынок. Впрочем, пожарные машины с австрийскими надстройками продолжают работать во многих городах и аэропортах, например, в Шереметьево, Домодедово, Внуково и аэропорту Сочи.
Стоит отметить и последние инновации фирмы. Например, разработанную инженерами Rosenbauer систему тушения аккумуляторов BEST (Battery Extinguishing System). И, конечно же, фирма не могла остаться в стороне от электромобильной «повесточки», представив в ноябре 2024 года аэродромный пожарный электромобиль Rosenbauer Panther 6×6 Electric. Машина оснащена четырьмя электромоторами совокупной мощностью 1200 л.с. и батареей емкостью 256 кВтч. Для выполнения повседневных задач такой емкости вполне достаточно, ведь машина ездит исключительно в пределах аэропорта, но на всякий случай ее снабдили еще и дизель-генератором.
Из крошечного магазина торгующего касками, топорами, баграми и шлангами, основанного в 1866 году Иоганном Розенбауэром, австрийская фирма выросла в крупнейшего мирового игрока на рынке пожарного оборудования, оставаясь при этом семейной компанией. Значительная часть акций Rosenbauer International AG по-прежнему принадлежит потомкам основателя фирмы, что в наше время является большой редкостью. Особенно если учитывать, что Rosenbauer прошла через все потрясения бурного ХХ века – распад Австро-Венгерской империи и две мировые войны.
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