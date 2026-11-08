От багра и топора до электромонстра с цистерной: история пожарных автомобилей Rosenbauer

Пожары преследовали человечество на протяжении всей его истории, но лишь к середине XVII века борьба с ними стала делом государственной важности. Попутно с появлением профессиональных пожарных вместо добровольных дружин расширялся ассортимент противопожарного оборудования, и в самом начале ХХ века в борьбу с огненной стихией активно вступил автомобиль.

Как из пожарного стать главой фирмы



Подданный Австро-Венгерской империи, уроженец города Линц Иоганн Розенбауэр вплоть до 1866 года числился начальником городской пожарной дружины, состоявшей большей частью из добровольцев и весьма скудно оснащенной. Розенбауэра такое положение дел не устраивало, и он решил в 1866 году основать собственную фирму, которая займется продажей касок, специальной одежды и всего остального, что поможет эффективно бороться с пожарами. Но так как необходимых знаний ему недоставало, он часто отправлялся в Германию для консультаций с Карлом Метцем, еще в 1842 году основавшим фирму Metz, которая выпускала противопожарное оборудование. Судя по всему, именно у фирмы Metz, а также у других немецких компаний Розенбауэр долгое время покупал все необходимое и реализовывал уже в Линце, так как первоначально его фирма была исключительно торговой, а не производственной. Забегая вперед, стоит сказать, что через 130 лет фирма Rosenbauer и Metz все также будут сотрудничать. Вернее, Metz станет частью Rosenbauer International AG.

Фото: Rosenbauer International AG

Знакомство с последними техническими новинками позволило Розенбауэру начать выпуск противопожарного оборудования самостоятельно, однако в связи с ухудшением здоровья он в 1888 году передал все дела своему сыну Конраду, а еще через шесть лет скончался. Конрад Розенбауэр не хуже отца понимал перспективность выпуска профессионального пожарного оборудования. В конце XIX века отмечался бурный рост промышленности и городов, и попутно появлялось множество технических новинок – например, центробежные насосы с электроприводом или приводом от двигателя внутреннего сгорания. А пожарные расчеты активно пересаживались с повозок на конной тяге на автомобили. Несомненно, Конрад Розенбауэр добился бы впечатляющих успехов в развитии семейного бизнеса, но в 1909 году он неожиданно умер в возрасте всего 53 лет.

Казалось бы, все это должно было самым негативным образом сказаться на фирме Rosenbauer, однако не тут-то было. Главой фирмы стала вдова усопшего Конрада – Луиза Розенбауэр, женщина не только волевая, но и обладающая железной деловой хваткой. К тому же все премудрости управления семейным бизнесом вовсю осваивал ее сын Конрад Розенбауэр-младший, твердо решивший идти по стопам деда и отца. Впрочем, последний еще до своей смерти успел завести знакомства с «правильными» людьми, и в 1910 году заказ на противопожарное оборудование Rosenbauer разместило Генеральное управление государственных железных дорог Австро-Венгрии.

Вскоре началась Первая мировая война, но Rosenbauer не заставили переходить на выпуск военной продукции, как это случилось со многими австрийскими компаниями, и она продолжала, как и прежде, выпускать насосы, цистерны, лестницы и прочее оборудование.



Фото: Rosenbauer International AG

Укрепление позиций

После Первой мировой войны Австро-Венгерская империя перестала существовать, но именно в 1918 году специалисты Rosenbauer разработали свой первый пожарный автомобиль. Вернее, они разработали противопожарную надстройку, которая устанавливалась на шасси различных грузовиков. Она оказалась настолько удачной и востребованной, что компания не только продавала ее в Австрии и других странах Европы, но и экспортировала в Японию и Китай. В дальнейшем экспорт машин Rosenbauer составит основу благополучия фирмы.

В тридцатые годы фирма переживала нелегкие времена, однако ее поддержали госзаказы и особенно – заказы австрийского военного ведомства, решившего оснастить значительное число воинских частей пожарной техникой. Удивительно, но на судьбе фирмы никак не сказались ни аннексия Австрии в 1938 году, не начавшаяся вслед за этим Вторая мировая война. Наоборот: так как теперь практически на каждом аэродроме требовался пожарный автомобиль (а аэродромов у Третьего рейха были сотни), то спрос на продукцию Rosenbauer только рос. Как и раньше, фирма не выпускала пожарные машины собственной разработки, а устанавливала свое оборудование на шасси других производителей. Чаще всего использовались шасси грузовиков Steyr 1500 или Opel Blitz.

Фото: Stefan Wicklein, Wikipedia.org

Но война не могла обойти стороной город Линц, где располагалось множество заводов, работавших на вермахт, в частности – металлургический комбинат Hermann Goring Werke. И 25 июля 1944 года по городу был нанесен первый удар американскими «летающими крепостями» B-17. Налеты продолжались до конца апреля 1945 года, в результате чего фирме Rosenbauer был нанесен серьезный ущерб. Настолько серьезный, что на восстановление ушло без малого четыре года. Однако все это время инженеры компании не сидели сложа руки и в 1949 году разработали насос комбинированного – нормального и высокого ­– давления, который в следующем году запустили в производство.

Постепенно дела у Rosenbauer налаживались, портфель заказов стабильно увеличивался, а новые разработки позволяли компании считаться одним из мировых лидеров в области противопожарного оборудования. Вскоре фирме стало тесно в старых цехах, и в 1968 году она переехала в расположенный неподалеку от Линца городок Леондинг. Стоит отметить, что именно на заводе в Леондинге было изготовлено оборудование по советскому заказу 1975 года: аэродромные пожарные машины Rosenbauer Cheetah и выдвижные лестницы. СССР готовился к проведению Олимпиады-1980, поэтому международный аэропорт «Шереметьево» было решено оснастить новейшими противопожарными автомобилями. Впоследствии сотрудничество СССР и Rosenbauer продолжилось, и в восьмидесятые годы планировалось собирать австрийские надстройки на одном из заводов в УССР, но реализации этого плана помешал распад страны. Впрочем, это был еще не конец истории сотрудничества, но об этом чуть позже.

Фото: Christian Wirth, Wikipedia.org

В том же 1980 году был представлен аэродромный пожарный автомобиль Rosenbauer Simba 6×6. Характеристики машины впечатляли: она оснащалась двенадцатицилиндровым дизельным двигателем объемом 21,6 литра мощностью 815 л.с. и использовала шасси фирмы EKW, на котором устанавливалась надстройка. В состав последней входили цистерна с водой емкостью 8500 литров, два пятисотлитровых бака с пенообразователем и резервуар, где хранилось полтонны порошковой смеси. Длина автомобиля составляла 10,1 м, ширина – 3,1 м, высота – 3,62 м, полная масса – 32 тонны. До скорости 80 км/ч Rosenbauer Simba 6×6 разгонялся за 32 секунды, основной лафетный ствол позволял выбрасывать воду со скоростью 100 литров в секунду на дальность до 70 метров. Впоследствии семейство Simba расширилось двумя модификациями с колесной формулой 8×8, характеристики которых впечатляли еще больше. Машины использовали шасси фирмы Titan, оснащались двумя турбодизелями фирм Liebherr или MTU объемом 31,4 и 31,6 л совокупной мощностью 1250 и 1400 л.с. соответственно. В надстройке размещалась цистерна для воды емкостью 11 600 или 12 500 литров, полная масса автомобилей составляла 45 и 49 тонн. Также имелись два бака с пенообразователем на 600 или на 750 литров и две тонны порошковой смеси. Топовая модификация Rosenbauer Simba HRET оснащалась выносной стрелой с лафетным стволом длиной 15 метров. Самое интересное, что у всех модификаций экипаж составлял всего три человека. Тем не менее благодаря разнообразной «умной» электронике такая небольшая численность личного состава позволяла справляться даже с очень сложными случаями возгораний.

Фото: Skitmeister, flickr.com

Rosenbauer Simba фактически задал новый стандарт аэродромных пожарных автомобилей, и неслучайно заложенные в нем идеи потом пытались переосмысливать многие другие фирмы. Но если Rosenbauer Simba был малосерийным автомобилем, выпущенным тиражом около 50 штук и поставлявшимся в ограниченное количество европейских стран, то сменившая его в 1991 модель Panther стала настоящим бестселлером. На сегодняшний день Rosenbauer Panther уже продано более 3000 штук, и это далеко не предел, так как выпуск машины продолжается.



В мировых лидерах

В восьмидесятые годы прошлого века фирма Rosenbauer стала одним из крупнейших мировых производителей противопожарного оборудования, а по выпуску пожарных машин всегда находилась в тройке лидеров. Компания открывала филиалы не только в таких европейских странах, как Германия, Швейцария, Франция и Испания, но и в Сингапуре и США. Причем на голландском рынке компания укрепила свои позиции, поглотив в 1992 году местного производителя пожарных машин Kronenburg, а на немецком – Metz. Пожарные машины Rosenbauer эксплуатируются в более чем ста странах мира, причем аэродромные машины используют как в гражданских аэропортах, так и на военных базах.

За свою историю пожарные надстройки устанавливались на огромное количество грузовых шасси. В начале ХХ века начинали с Austro-FIAT, затем были Steyr, Opel, Faun, MAN, Mercedes-Benz, Oshkosh, Tatra и даже КАМАЗ с ЗИЛом. Как уже было сказано ранее, сотрудничество австрийской компании и СССР началось еще в середине семидесятых годов, а затем продолжилось после распада страны. В 2008 году в Москве было образовано совместное предприятие «Спецтехника пожаротушения», которое в 2009-м начало выпуск первых пожарных автомобилей на шасси КАМАЗ и ЗИЛ с надстройками Rosenbauer. Первоначально значительная часть оборудования поставлялась австрийцами, но со временем некоторые компоненты импортозаместили по мере их освоения отечественной промышленностью. Однако в 2022 году после введения Евросоюзом запрета на поставку в Россию пожарного оборудования Rosenbauer была вынуждена покинуть российский рынок. Впрочем, пожарные машины с австрийскими надстройками продолжают работать во многих городах и аэропортах, например, в Шереметьево, Домодедово, Внуково и аэропорту Сочи.

Фото: autowp.ru 1 / 3 Фото: autowp.ru 2 / 3 Фото: autowp.ru 3 / 3

Стоит отметить и последние инновации фирмы. Например, разработанную инженерами Rosenbauer систему тушения аккумуляторов BEST (Battery Extinguishing System). И, конечно же, фирма не могла остаться в стороне от электромобильной «повесточки», представив в ноябре 2024 года аэродромный пожарный электромобиль Rosenbauer Panther 6×6 Electric. Машина оснащена четырьмя электромоторами совокупной мощностью 1200 л.с. и батареей емкостью 256 кВтч. Для выполнения повседневных задач такой емкости вполне достаточно, ведь машина ездит исключительно в пределах аэропорта, но на всякий случай ее снабдили еще и дизель-генератором.

Фото: Rosenbauer International AG 1 / 3 Фото: Rosenbauer International AG 2 / 3 Фото: Rosenbauer International AG 3 / 3

Из крошечного магазина торгующего касками, топорами, баграми и шлангами, основанного в 1866 году Иоганном Розенбауэром, австрийская фирма выросла в крупнейшего мирового игрока на рынке пожарного оборудования, оставаясь при этом семейной компанией. Значительная часть акций Rosenbauer International AG по-прежнему принадлежит потомкам основателя фирмы, что в наше время является большой редкостью. Особенно если учитывать, что Rosenbauer прошла через все потрясения бурного ХХ века – распад Австро-Венгерской империи и две мировые войны.