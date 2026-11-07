Главная

Статьи

Рыбак рыбака: тест на знание автомобилей с именами обитателей морского мира

Автор: Влад Самарин Фото: autowp.ru, Laban712, jon hanson, Lerdsuwa, H. Zell, albert kok, Wikipedia.org

Рыбак рыбака: тест на знание автомобилей с именами обитателей морского мира

Казалось бы, ну какое отношение водные обитатели имеют к автомобилям? Однако «рыбная» форма всегда была интересна дизайнерам потому, что она обеспечивает снижение сопротивления воздуху, во многих случаях имеет оптимальное соотношение внутреннего объёма к площади лобового сопротивления, а особенности строения спинных и хвостовых плавников подсказывают инженерам, как бороться с появлением подъёмной силы на высоких скоростях, улучшая прижимную силу и курсовую устойчивость.﻿



Некоторые же автомобили взяли от обитателей подводного мира ни много ни мало, а собственное название. Сегодня мы предлагаем вам проверить свои знания, связанные с представителями морской фауны и их четырёхколёсными тёзками.

{{ currentQuestionNum + 1 }} / {{ test.questions.length }} {{ answer.text }} Далее {{ resultAnswers }} / {{ test.questions.length }} {{ result.title }} Поделитесь вашим результатом