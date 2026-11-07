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  • Рыбак рыбака: тест на знание автомобилей с именами обитателей морского мира

Рыбак рыбака: тест на знание автомобилей с именами обитателей морского мира

07.11.2026 93 0 0
Рыбак рыбака: тест на знание автомобилей с именами обитателей морского мира

Казалось бы, ну какое отношение водные обитатели имеют к автомобилям? Однако «рыбная» форма всегда была интересна дизайнерам потому, что она обеспечивает снижение сопротивления воздуху, во многих случаях имеет оптимальное соотношение внутреннего объёма к площади лобового сопротивления, а особенности строения спинных и хвостовых плавников подсказывают инженерам, как бороться с появлением подъёмной силы на высоких скоростях, улучшая прижимную силу и курсовую устойчивость.﻿

Некоторые же автомобили взяли от обитателей подводного мира ни много ни мало, а собственное название. Сегодня мы предлагаем вам проверить свои знания, связанные с представителями морской фауны и их четырёхколёсными тёзками.

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