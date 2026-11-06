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Все версии Lada Vesta получили двигатель, как у кроссовера Azimut

06.11.2026 1363 1 0
Все версии Lada Vesta получили двигатель, как у кроссовера Azimut

Речь идёт о модернизированном бензиновом моторе объёмом 1,8 литра, максимальная мощность которого равна 132 л.с., а крутящий момент – 175 Нм.

Обновлённые седаны и универсалы Lada Vesta, а также их кросс-версии дебютировали в феврале 2022-го, однако полноценное серийное производство этих машин было налажено только в марте 2023-го, причём за прошедшее время выпуск перевели из Ижевска в Тольятти. Теперь пресс-служба АВТОВАЗа рассказала об обновках, которые достались стандартным четырёх- и пятидверкам Vesta.

В моторную гамму Lada Vesta, Vesta SW, Vesta Cross и Vesta SW Cross вошёл флагманский двигатель, который положен кроссоверу Lada Azimut. Напомним, серийное производство этого паркетника началось в конце сентября 2026 года. Речь идёт о модернизированном бензиновом моторе объёмом 1,8 литра, мощность которого равна 132 л.с., а максимальный крутящий момент – 175 Нм. В пару предлагаются как шестискоростная механическая коробка передач, так и бесступенчатый автомат.

На фото: седан Lada Vesta
На фото: седан Lada Vesta
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На фото: седан Lada Vesta
На фото: седан Lada Vesta
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Как рассказали в АВТОВАЗе, у седана Lada Vesta с новым двигателем и МКП максимальная скорость равна 192 км/ч, а на разгон с места до «сотни» ему требуется 10 секунд. У универсала Vesta SW – показатели составляют 190 км/ч и 10,2 секунды, у четырёхдверки Vesta Cross – 189 км/ч и 10 секунд, а у пятидверки Vesta SW Cross – 187 км/ч и 10,2 секунды.

На фото: универсал Lada Vesta SW Cross
На фото: универсал Lada Vesta SW Cross
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На фото: универсал Lada Vesta SW Cross
На фото: универсал Lada Vesta SW Cross
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На фото: универсал Lada Vesta SW Cross
На фото: универсал Lada Vesta SW Cross
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Расход топлива в смешанном цикле у вариантов обновлённой Vesta с механикой составляет 7,4 литра на 100 км пути, с вариатором – 7,6 литра на 100 км (вне зависимости от типа кузова). Новая начинка положена модели в исполнениях Практик, Драйв и Техно – в зависимости от модификации. Цены всех вариантов со 132-сильным мотором уже известны.

ПрактикДрайвТехно
Lada Vesta6МКП-1 885 000 ₽2 052 000 ₽
АКП-1 890 000 ₽2 057 000 ₽
Lada Vesta Cross6МКП-2 008 000 ₽2 168 000 ₽
АКП1 928 000 ₽2 013 000 ₽2 173 000 ₽
Lada Vesta SW6МКП-2 015 000 ₽-
Lada Vesta SW Cross6МКП-2 128 000 ₽2 288 000 ₽
АКП2 048 000 ₽2 133 000 ₽2 293 000 ₽

Иная техника не стала единственной обновкой для некоторых версий модели. Так, Vesta Cross и Vesta SW Cross теперь имеют систему выбора режимов ездовой электроники, в их числе «Грунт», «Песок», «Снег» и «Спорт» (настройки влияют на работу двигателя, противобуксовочной и противозаносной систем). Помимо этого, автомобилям в версии Техно достались новая обивка дверей, подсветка передней панели и функция электронного контроля давления в шинах.

На фото: салон Lada Vesta SW Cross
На фото: салон Lada Vesta SW Cross
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На фото: салон Lada Vesta SW Cross
На фото: салон Lada Vesta SW Cross
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В компании отметили, что обновлённые Lada Vesta уже отгружаются официальным дилерам бренда в РФ. Помимо этого, они продолжают готовиться к грядущему старту продаж кроссовера Lada Azimut. По предварительным данным, эта новинка выйдет на рынок до конца текущего года.

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1 комментарий
06.11.2026 19:09
E!

Получили двигатель, как у машины, который нигде нет. Мда.

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