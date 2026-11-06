Все версии Lada Vesta получили двигатель, как у кроссовера Azimut

Обновлённые седаны и универсалы Lada Vesta, а также их кросс-версии дебютировали в феврале 2022-го, однако полноценное серийное производство этих машин было налажено только в марте 2023-го, причём за прошедшее время выпуск перевели из Ижевска в Тольятти. Теперь пресс-служба АВТОВАЗа рассказала об обновках, которые достались стандартным четырёх- и пятидверкам Vesta.

В моторную гамму Lada Vesta, Vesta SW, Vesta Cross и Vesta SW Cross вошёл флагманский двигатель, который положен кроссоверу Lada Azimut. Напомним, серийное производство этого паркетника началось в конце сентября 2026 года. Речь идёт о модернизированном бензиновом моторе объёмом 1,8 литра, мощность которого равна 132 л.с., а максимальный крутящий момент – 175 Нм. В пару предлагаются как шестискоростная механическая коробка передач, так и бесступенчатый автомат.

На фото: седан Lada Vesta 1 / 2 На фото: седан Lada Vesta 2 / 2

Как рассказали в АВТОВАЗе, у седана Lada Vesta с новым двигателем и МКП максимальная скорость равна 192 км/ч, а на разгон с места до «сотни» ему требуется 10 секунд. У универсала Vesta SW – показатели составляют 190 км/ч и 10,2 секунды, у четырёхдверки Vesta Cross – 189 км/ч и 10 секунд, а у пятидверки Vesta SW Cross – 187 км/ч и 10,2 секунды.

На фото: универсал Lada Vesta SW Cross 1 / 3 На фото: универсал Lada Vesta SW Cross 2 / 3 На фото: универсал Lada Vesta SW Cross 3 / 3

Расход топлива в смешанном цикле у вариантов обновлённой Vesta с механикой составляет 7,4 литра на 100 км пути, с вариатором – 7,6 литра на 100 км (вне зависимости от типа кузова). Новая начинка положена модели в исполнениях Практик, Драйв и Техно – в зависимости от модификации. Цены всех вариантов со 132-сильным мотором уже известны.

Практик Драйв Техно Lada Vesta 6МКП - 1 885 000 ₽ 2 052 000 ₽ АКП - 1 890 000 ₽ 2 057 000 ₽ Lada Vesta Cross 6МКП - 2 008 000 ₽ 2 168 000 ₽ АКП 1 928 000 ₽ 2 013 000 ₽ 2 173 000 ₽ Lada Vesta SW 6МКП - 2 015 000 ₽ - Lada Vesta SW Cross 6МКП - 2 128 000 ₽ 2 288 000 ₽ АКП 2 048 000 ₽ 2 133 000 ₽ 2 293 000 ₽

Иная техника не стала единственной обновкой для некоторых версий модели. Так, Vesta Cross и Vesta SW Cross теперь имеют систему выбора режимов ездовой электроники, в их числе «Грунт», «Песок», «Снег» и «Спорт» (настройки влияют на работу двигателя, противобуксовочной и противозаносной систем). Помимо этого, автомобилям в версии Техно достались новая обивка дверей, подсветка передней панели и функция электронного контроля давления в шинах.

На фото: салон Lada Vesta SW Cross 1 / 2 На фото: салон Lada Vesta SW Cross 2 / 2

В компании отметили, что обновлённые Lada Vesta уже отгружаются официальным дилерам бренда в РФ. Помимо этого, они продолжают готовиться к грядущему старту продаж кроссовера Lada Azimut. По предварительным данным, эта новинка выйдет на рынок до конца текущего года.