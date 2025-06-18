АВТОВАЗ представил новинку на базе Vesta: дебютировал кроссовер Lada Azimut

Серийное производство новой модели российского бренда стартует в 2026 году. Выпуск, очевидно, наладят на мощностях тольяттинского завода компании. Цены станут известны позже.

Одной из ранее анонсированных 12 новинок марки Lada стал кроссовер на базе Lada Vesta, его премьера прошла сегодня, 18 июня 2025 года, в рамках 28-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Напомним, АВТОВАЗ подтвердил план по разработке этого автомобиля ещё в сентябре 2022-го, позже был частично продемонстрирован прототип будущей новинки, а теперь наконец стало известно имя первого паркетника марки – Lada Azimut.

На фото: кроссовер Lada Azimut

В пресс-службе компании рассказали о том, что это название Азимут было выбрано в ходе конкурса, который проводился среди почти 50-тысячной команды сотрудников АВТОВАЗа. Предполагается, что оно должно вызывать ассоциации «с постоянным движением и новыми местами и открытиями».

Для первого кроссовера Lada (отправленный в отставку Xray производитель называл высоким хэтчбеком) разработчики создали 996 новых и усовершенствованных узлов и деталей. В списке числятся кузовные панели, светотехника и элементы интерьера, а также новая задняя подвеска. В АВТОВАЗе отметили, что серийное производство Azimut стартует в 2026 году. Выпуск, очевидно, наладят на мощностях тольяттинского завода компании, с этого конвейера сейчас сходит соплатформенная Vesta.

Lada Azimut получил 18-дюймовые оригинальные колёсные диски, короткие свесы, капот и боковины с выштамповками, светодиодную головную оптику с дневными ходовыми огнями, которые образуют визуальный «икс», прямоугольную решётку радиатора, большой воздухозаборник в нижней части переднего бампера, пластиковый обвес по периметру кузова (включая накладки на колёсные арки). Дорожный просвет новинки – 208 мм.

Ещё у модели чёрный верх с рейлингами и антенной «акулий плавник», аналогичного цвета корпуса наружных зеркал, а также передние и центральные стойки крыши. Автомобиль снабдили обычными дверными ручками, спойлером с интегрированным стоп-сигналом в верхней части багажной двери, а также «икс-образными» задними фонарями, которые соединены друг с другом светящейся тонкой полосой.

Салон Lada Azimut имеет двухцветное оформление, электрорегулировки рулевой колонки и передних кресел, различные ниши для хранения мелочей, а также устройство для беспроводной зарядки смартфонов. В список базового оснащения входят: виртуальная приборка со встроенной навигацией, новая информационно-развлекательная система с 10-дюймовым тачскрином и шестью динамиками, камера заднего вида, система контроля давления в шинах, бесключевой доступ в салон.

На фото: салон кроссовера Lada Azimut

За доплату покупатели могут получить также панорамную крышу с люком, обогрев боковых стёкол, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камеры кругового обзора, электрический стояночный тормоз и систему выбора режима движения в зависимости от покрытия.

На старте продаж кроссовер Azimut предложат с модернизированными бензиновыми двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра, максимальная отдача которых составляет 120 и 132 л.с. соответственно. В линейке трансмиссий – шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор. По плану АВТОВАЗа, в дальнейшем в моторную гамму этого SUV войдёт новый 150-сильный турбомотор, работающий в паре с классическим автоматом.

Цены станут известны позже, ближе к выходу новинки на российский рынок. Очевидно, что Lada Azimut окажется дороже Vesta. Отметим, рекомендованная розничная стоимость самого доступного варианта – «обычного» седана – на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 1 239 900 до 1 966 000 рублей. За топовый кросс-универсал просят от 1 879 000 до 2 197 000 рублей.