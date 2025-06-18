АВТОВАЗ представил новинку на базе Vesta: дебютировал кроссовер Lada Azimut

Одной из ранее анонсированных 12 новинок марки Lada стал кроссовер на базе Lada Vesta, его премьера прошла сегодня, 18 июня 2025 года, в рамках 28-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Напомним, АВТОВАЗ подтвердил план по разработке этого автомобиля ещё в сентябре 2022-го, позже был частично продемонстрирован прототип будущей новинки, а теперь наконец стало известно имя первого паркетника марки – Lada Azimut.
В пресс-службе компании рассказали о том, что это название Азимут было выбрано в ходе конкурса, который проводился среди почти 50-тысячной команды сотрудников АВТОВАЗа. Предполагается, что оно должно вызывать ассоциации «с постоянным движением и новыми местами и открытиями».
Для первого кроссовера Lada (отправленный в отставку Xray производитель называл высоким хэтчбеком) разработчики создали 996 новых и усовершенствованных узлов и деталей. В списке числятся кузовные панели, светотехника и элементы интерьера, а также новая задняя подвеска. В АВТОВАЗе отметили, что серийное производство Azimut стартует в 2026 году. Выпуск, очевидно, наладят на мощностях тольяттинского завода компании, с этого конвейера сейчас сходит соплатформенная Vesta.
Lada Azimut получил 18-дюймовые оригинальные колёсные диски, короткие свесы, капот и боковины с выштамповками, светодиодную головную оптику с дневными ходовыми огнями, которые образуют визуальный «икс», прямоугольную решётку радиатора, большой воздухозаборник в нижней части переднего бампера, пластиковый обвес по периметру кузова (включая накладки на колёсные арки). Дорожный просвет новинки – 208 мм.
Ещё у модели чёрный верх с рейлингами и антенной «акулий плавник», аналогичного цвета корпуса наружных зеркал, а также передние и центральные стойки крыши. Автомобиль снабдили обычными дверными ручками, спойлером с интегрированным стоп-сигналом в верхней части багажной двери, а также «икс-образными» задними фонарями, которые соединены друг с другом светящейся тонкой полосой.
Салон Lada Azimut имеет двухцветное оформление, электрорегулировки рулевой колонки и передних кресел, различные ниши для хранения мелочей, а также устройство для беспроводной зарядки смартфонов. В список базового оснащения входят: виртуальная приборка со встроенной навигацией, новая информационно-развлекательная система с 10-дюймовым тачскрином и шестью динамиками, камера заднего вида, система контроля давления в шинах, бесключевой доступ в салон.
За доплату покупатели могут получить также панорамную крышу с люком, обогрев боковых стёкол, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камеры кругового обзора, электрический стояночный тормоз и систему выбора режима движения в зависимости от покрытия.
На старте продаж кроссовер Azimut предложат с модернизированными бензиновыми двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра, максимальная отдача которых составляет 120 и 132 л.с. соответственно. В линейке трансмиссий – шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор. По плану АВТОВАЗа, в дальнейшем в моторную гамму этого SUV войдёт новый 150-сильный турбомотор, работающий в паре с классическим автоматом.
Цены станут известны позже, ближе к выходу новинки на российский рынок. Очевидно, что Lada Azimut окажется дороже Vesta. Отметим, рекомендованная розничная стоимость самого доступного варианта – «обычного» седана – на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 1 239 900 до 1 966 000 рублей. За топовый кросс-универсал просят от 1 879 000 до 2 197 000 рублей.
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Ну наконец-то)
От 1 879 000 рублей... Всего-то, ну что за копейки)
Ждём повышения цен за "топовость"!)
Хавал Джолион явно лучше этого, ещё и дешевле будет.
В общем, очередное мертворожденное позорище