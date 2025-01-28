АВТОВАЗ показал Владимиру Путину грядущие новинки: B-Cross, B-Van и Нива Т-134

Президент РФ сегодня посетил завод АВТОВАЗа в Тольятти, где ему продемонстрировали перспективные разработки, запланированные к производству в ближайшие годы.

О своих планах АВТОВАЗ рассказывал на официальной пресс-конференции в середине января, пообещав в частности в 2026 году запустить в производство кроссовер на платформе Весты, но сам кроссовер журналистам, разумеется, не показали — рано, премьера запланирована на июнь текущего года. Между тем Владимиру Путину будущие модели были сегодня продемонстрированы живьём в виде полноразмерных макетов.

Lada B-Cross

Кроссовер на платформе Весты обозначен пока как B-Cross, в официальной видеохронике он показан только с кормы, а рядом с макетом B-Cross, судя по схожим пропорциям, был установлен свежесваренный кузов нового кроссовера.

Lada B-Van и Lada Т-134, по неофициальным данным, тоже сделаны на платформе Весты. Фотографии этих машин мы, к сожалению, опубликовать не можем, так они защищены авторскими правами. B-Van — это кроссвэн с удлинённой колёсной базой и предположительно трёхрядным салоном, а Т-134 — это современная интерпретация классической Нивы (той, что сегодня называется Niva Legend) с характерными указателями поворота над фарами и угловатым 5-дверным кузовом с пухлыми колёсными арками. Технических подробностей об этих новинках пока нет — известно только, что платформа Весты в привязке к ним существенно модернизирована. Кроссвэн планируется запустить в производство в 2027 году, когда ждать Ладу Т-134, пока непонятно.

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Показали Владимиру Путину и прошлогодний прототип электрического внедорожника Lada e-Niva Travel, производственные перспективы которого по-прежнему остаются туманными, и новенькую Ладу Искру — она появится у дилеров в ближайшие месяцы.

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Осмотрев новинки, Владимир Путин подошёл к рабочим АВТОВАЗа и поделился с ними своими впечатлениями, слова Президента цитирует ТАСС: «Смотрю, вы развиваете завод-то. Здорово. Все предрекали кончину АВТОВАЗу, но ничего не получилось у тех, кто... Не дождутся, согласен, правильно. И развитие хорошее, производительность труда увеличивается, количество выпускаемых машин увеличивается. И модели все лучше и лучше».