Кроссовер, минивэн и новый бренд: АВТОВАЗ рассказал о планах на будущее

На прошедшей в Москве пресс-конференции президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал об итогах работы тольяттинского автогиганта за 2024 год и поведал о планах на нынешний год. Главным достижением он назвал выполнение всех ключевых задач по производству, продажам и корпоративному развитию.

Соколов отметил, что приоритетными задачами на 2024 год было обеспечение непрерывности производства и роста его объёмов, работа над перспективными проектами, поддержка коллектива и улучшение условий труда. Ещё одной важной задачей было расширение модельного ряда за счёт перезапуска выпуска Largus и запуска новых моделей – Aura и e-Largus.

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По итогам прошлого года АВТОВАЗ увеличил выпуск автомобилей на 40% – до 525 525 экземпляров. Объём производства на тольяттинской площадке и вовсе стал рекордными за последнюю декаду. Средний уровень локализации превысил 95% – глава компании подчеркнул, что завод полностью заместил поставки из «недружественных дестинаций».

Также в течение года предприятие возобновило производство автомобилей с автоматической коробкой передач и локализовало электронную систему курсовой устойчивости. Как результат, АВТОВАЗ в прошлом году вывел в продажу 14 новых версий автомобилей.

Продажи грузопассажирских автомобилей Lada по итогам 2024 года на российском рынке составили 458 933 единицы – на 30,2% выше, чем в 2023 году. Vesta за 12 месяцев прошлого года разошлась тиражом в 123 456 автомобилей – на 150,6% больше, чем в 2023 году. Более того, это максимальный результат с момента запуска модели в 2015 году.

Спрос на Granta стабилен – в 2024 году продано 205 622 экземпляра (в 2023 году было чуть больше – 206 116 машин). Семейство Largus за 12 месяцев прошлого года нашло 16 650 покупателей, внедорожник Niva Legend – 49 543, Niva Travel – 51 309. Для «Нивы» это символический рекорд – с того момента, как она снова стала продаваться под брендом Lada. Наконец, седан Aura успел обрести 263 владельца.

Отдельная часть выступления была посвящена экспорту. «Мы не только увеличили в четыре раза по отношению к 2023 году наши экспортные результаты, перешагнув планку в 20 тысяч автомобилей, но и развили новые направления, такие как Иран, ОАЭ. Восстановили и поставки на Кубу, в Ливан и ряд других направлений», – рассказал Соколов.

В целом же Lada сохраняет абсолютное лидерство на авторынке России с долей бренда на уровне 27%, добавил Соколов. Планы автогиганта на 2025 год весьма амбициозны. Прежде всего, планируется запустить производство модели Iskra. На очереди – новые двигатели для обоих семейств внедорожников Niva, появление новых «спортивных» моделей Niva Sport и Vesta Sport. Все модели Lada должны получить новые комплектации, которые повысят уровень оснащения, комфорта и безопасности автомобилей марки.

Lada Iskra 1 / 3 Lada Niva Sport 2 / 3 Lada Niva Sport 3 / 3

План выпуска автомобилей на 2025 год составляет 500 тысяч автомобилей, но это не предел. «Если будет поставлена задача достичь планки 600 тысяч, мы достигнем. И 650 достигнем. В две смены», – пообещал Соколов. Экспорт в 2025 году планируется увеличить на 50%, а географию расширить до 25 стран, среди которых, например, названы Босния, Болгария и… Германия.

Премьера нового кроссовера на платформе Vesta пройдёт в июне нынешнего года на ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге, а его производство стартует в 2026 году. В 2027 году АВТОВАЗ планирует запустить в Тольятти выпуск минивэна собственной разработки – на реализацию проекта планируется направить более 20 млрд рублей.

Наконец, тольяттинский автогигант думает о запуске нового бренда для коммерческих автомобилей. «Мы планируем, возможно, даже под новым брендом выпускать наши новые версии коммерческих автомобилей», – сказал глава компании. Идея выделить коммерческие модели в отдельную марку возникла на АВТОВАЗе в результате наблюдений за «успешным примером брендового многообразия на китайском рынке», отметил Соколов.