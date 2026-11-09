Представительский седан Yangwang Altior: китайские традиции и демонстративная роскошь

Лакшери-бренд Yangwang, принадлежащий компании BYD, представил в минувшие выходные в Абу-Даби (ОАЭ) флагманский седан Altior, нацеленный на конкуренцию с представительскими моделями Bentley, Rolls-Royce и Mercedes-Maybach. На рынок Yangwang Altior выйдет в ближайшие месяцы, а дебютная лимитированная версия Shanhe Dingyun уже доступна для предварительного заказа.

Yangwang — это самый крутой бренд в обойме китайской компании BYD, он был запущен в 2022 году и позиционируется в сегменте ультра-лакшери. Дебютной моделью Yangwang в 2023 году стал большой рамный внедорожник U8, в 2024 году на рынок вышел суперкар Yangwang U9, в 2025-м стартовали продажи большого седана Yangwang U7. Свежепредставленный флагманский седан получил вместо буквенно-цифрового индекса полноценное имя собственное — Altior для глобального рынка и Dingyao для домашнего китайского рынка. Мы в дальнейшем будем называть эту новинку Yangwang Altior, как и большинство некитайских СМИ.

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Разработка Yangwang Altior заняла около трёх лет, в его основе лежит платформа e4 с активной электрогидравлической подвеской DiSus нового поколения, способной превентивно подстраиваться под любые дорожные неровности. Три чипа BYD Xuanji A3 общей производительностью 2100 TOPS могут обеспечить работу электронных ассистентов водителя уровня L3/L4.

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Силовая установка у Altior электрическая. Колёса вращают четыре независимых электромотора, а мощная батарея Blade второго поколения обеспечивает на одной зарядке более 1000 км пробега по циклу CLTC. Будут ли у Altior plug-in гибридные версии, пока неизвестно. Габаритная длина Yangwang Altior — 5600 мм, ширина — 2030 мм, высота — 1590 мм, колёсная база — 3500 мм. Штатная размерность шин — 275/45 R 21.

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Общими пропорциями Altior напоминает современные седаны Rolls-Royce — Phantom и Ghost, но вся отделка, как утверждается, сделана с оглядкой на тысячелетние традиции китайской культуры. Замысловатая форма фар отсылает к узорам ритуального сосуда Дин. В нижние секции фар встроены вращающиеся хрусталики, проводящие своеобразную церемонию приветствия при приближении владельца. Радиаторную решётку украшают 137 ювелирных кристалла, а напоминающая гадальную кость эмблема выполнена из 24-каратного золота. Передние двери открываются на угол до 80 градусов, задние — на угол до 90 градусов. Внутри дверей хранятся зонты, вдохновлённые залом молитв Храма Небес.

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В салоне Yangwang Altior китайские традиции представлены сучжоуской вышивкой и жёлтым нефритом Хэтянь, из которого выполнены дефлекторы системы вентиляции. Практически все мелкие элементы управления оформлены как ювелирные украшения. В переднюю панель встроено широкое монолитное табло, объединяющее приборный и мультимедийный экраны. В потолок встроен 21,4-дюймовый развлекательный экран для задних пассажиров. Штатная аудиосистема Dynaudio Platinum Evidence насчитывает 39 динамиков. Кресла с шёлковыми подголовниками имеют огромное количество регулировок, подогрев, вентиляцию и встроенные массажёры. Бортовых холодильников для еды и напитков у Altior сразу два — передний и задний. Объём багажника — 532 л.

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Дебютная версия Yangwang Altior с коричнево-золотой цветовой гаммой называется Shanhe Dingyun, что означает «Горы и реки, заключённые в сосуде Дин», она будет выпущена тиражом 399 экземпляров. Цена версии Shanhe Dingyun на стадии предварительных заказов составляет 2 080 000 юаней (25,51 млн рублей в переводе по текущему курсу). Позже ожидаются более доступные версии с пятиместным салоном.