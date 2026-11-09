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  • Представительский седан Yangwang Altior: китайские традиции и демонстративная роскошь

Представительский седан Yangwang Altior: китайские традиции и демонстративная роскошь

09.11.2026 818 1 0
Представительский седан Yangwang Altior: китайские традиции и демонстративная роскошь

Лакшери-бренд Yangwang, принадлежащий компании BYD, представил в минувшие выходные в Абу-Даби (ОАЭ) флагманский седан Altior, нацеленный на конкуренцию с представительскими моделями Bentley, Rolls-Royce и Mercedes-Maybach. На рынок Yangwang Altior выйдет в ближайшие месяцы, а дебютная лимитированная версия Shanhe Dingyun уже доступна для предварительного заказа.

Yangwang — это самый крутой бренд в обойме китайской компании BYD, он был запущен в 2022 году и позиционируется в сегменте ультра-лакшери. Дебютной моделью Yangwang в 2023 году стал большой рамный внедорожник U8, в 2024 году на рынок вышел суперкар Yangwang U9, в 2025-м стартовали продажи большого седана Yangwang U7. Свежепредставленный флагманский седан получил вместо буквенно-цифрового индекса полноценное имя собственное — Altior для глобального рынка и Dingyao для домашнего китайского рынка. Мы в дальнейшем будем называть эту новинку Yangwang Altior, как и большинство некитайских СМИ.

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Разработка Yangwang Altior заняла около трёх лет, в его основе лежит платформа eс активной электрогидравлической подвеской DiSus нового поколения, способной превентивно подстраиваться под любые дорожные неровности. Три чипа BYD Xuanji A3 общей производительностью 2100 TOPS могут обеспечить работу электронных ассистентов водителя уровня L3/L4.

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Силовая установка у Altior электрическая. Колёса вращают четыре независимых электромотора, а мощная батарея Blade второго поколения обеспечивает на одной зарядке более 1000 км пробега по циклу CLTC. Будут ли у Altior plug-in гибридные версии, пока неизвестно. Габаритная длина Yangwang Altior — 5600 мм, ширина — 2030 мм, высота — 1590 мм, колёсная база — 3500 мм. Штатная размерность шин — 275/45 R 21.

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Общими пропорциями Altior напоминает современные седаны Rolls-Royce — Phantom и Ghost, но вся отделка, как утверждается, сделана с оглядкой на тысячелетние традиции китайской культуры. Замысловатая форма фар отсылает к узорам ритуального сосуда Дин. В нижние секции фар встроены вращающиеся хрусталики, проводящие своеобразную церемонию приветствия при приближении владельца. Радиаторную решётку украшают 137 ювелирных кристалла, а напоминающая гадальную кость эмблема выполнена из 24-каратного золота. Передние двери открываются на угол до 80 градусов, задние — на угол до 90 градусов. Внутри дверей хранятся зонты, вдохновлённые залом молитв Храма Небес.

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В салоне Yangwang Altior китайские традиции представлены сучжоуской вышивкой и жёлтым нефритом Хэтянь, из которого выполнены дефлекторы системы вентиляции. Практически все мелкие элементы управления оформлены как ювелирные украшения. В переднюю панель встроено широкое монолитное табло, объединяющее приборный и мультимедийный экраны. В потолок встроен 21,4-дюймовый развлекательный экран для задних пассажиров. Штатная аудиосистема Dynaudio Platinum Evidence насчитывает 39 динамиков. Кресла с шёлковыми подголовниками имеют огромное количество регулировок, подогрев, вентиляцию и встроенные массажёры. Бортовых холодильников для еды и напитков у Altior сразу два — передний и задний. Объём багажника — 532 л.

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Дебютная версия Yangwang Altior с коричнево-золотой цветовой гаммой называется Shanhe Dingyun, что означает «Горы и реки, заключённые в сосуде Дин», она будет выпущена тиражом 399 экземпляров. Цена версии Shanhe Dingyun на стадии предварительных заказов составляет 2 080 000 юаней (25,51 млн рублей в переводе по текущему курсу). Позже ожидаются более доступные версии с пятиместным салоном.

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1 комментарий
09.11.2026 17:07
Алексей Добровинский

Китайские автопроизводители достигли значительного прогресса. Чувствуется, чем вдохновились. Однако, чтобы оценить их по-настоящему, нужно больше времени и опыта эксплуатации.

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