Volkswagen может перевести 75% европейских моделей на китайскую архитектуру CEA

Тонущий концерн Volkswagen продолжает поиск возможностей для снижения затрат. Идея использовать дешёвую китайскую электрическую/электронную архитектуру для европейских моделей, что называется, витала в воздухе и в итоге была произнесена вслух, причём не кем-нибудь, а гендиректором бренда Volkswagen Томасом Шефером.

События последних месяцев отчётливо указывают на то, что концерн Volkswagen сваливается в воронку катастрофы. Выхода из неё пока не просматривается, но руководство концерна тем не менее предпринимает различные управленческие манёвры, надеясь, что всё обойдётся.

В сентябре был представлен новый антикризисный план Volkswagen Group, который, в частности, предусматривает сокращение модельного ряда концерна на 50% и сокращение предлагаемых модификаций и комплектаций на 75%. В октябре Volkswagen Group отчиталась о полученном в третьем квартале 2026 года убытке в размере 5,822 млрд евро, за чем последовала новость о том, что Томас Шефер поставил на паузу разработку нового поколения Volkswagen Golf на платформе SSP.

Кризис Volkswagen Group представляется безвыходным потому, что у него сразу несколько объективных и субъективных причин. Каждая причина по отдельности не является смертельной, но вместе они буквально тянут немецкий концерн на дно.Так, например, разработка новой общекорпоративной модульной платформы SSP превратилась в бесконечную эпопею, в том числе из-за «кривой» коммуникации с главным подрядчиком — американской компанией Rivian.

На днях, как сообщает британский журнал Autocar, руководство Volkswagen Group перешло к обсуждению возможности использовать китайскую электрическую/электронную архитектуру CEA (China Electronic Architecture) для европейских моделей концерна. Окончательное решение по этому поводу ещё не принято, но Томас Шефер, гендиректор бренда Volkswagen и глава «группы ядерных брендов» (в неё входят легковые и лёгкие коммерческие автомобили Volkswagen, а также марки Skoda, Seat и Cupra), считает, что необходимо использовать китайскую архитектуру для европейских моделей и что до 75% моделей в итоге могут быть переведены на CEA.

CEA — это не платформа в традиционном понимании этого слова в автопроме, а набор программных и электронных решений, составляющих так называемую электрическую/электронную архитектуру для автомобилей разных типов и на разных платформах в «железном» понимании этого слова. Образно говоря, платформа автомобиля — это его «скелет, мышцы и внутренние органы», а электрическая/электронная архитектура— его «нервная система и мозг».

Разрабатывать платформы концерн Volkswagen давно научился, а вот разработать современную и качественную электрическую/электронную архитектуру он не может — не хватает компетенций. «Нервную систему и мозг» для платформы SSP помогает разрабатывать американская компания Rivian, а CEA — уже работающая и внедрённая в серийные автомобили Volkswagen для китайского рынка современная электрическая/электронная архитектура — она была разработана с помощью китайской компании Xpeng. Адаптировать архитектуру CEA для европейских моделей, очевидно, сильно проще и дешевле, чем «допиливать» платформу SSP и её электрическую/электронную архитектуру, поэтому для Томаса Шефера этот вопрос, можно сказать, уже решённый — осталось только пропустить его через бюрократические жернова высшего руководства концерна и дать отмашку на реализацию.

