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Volkswagen Group стала убыточной: удручающие итоги первых трёх кварталов 2026 года

29.10.2026 85 0 0
Volkswagen Group стала убыточной: удручающие итоги первых трёх кварталов 2026 года

Немецкий автогигант подвёл финансовые итоги первых трех кварталов 2026 года: они наглядно отражают глубину кризиса Volkswagen Group и формируют довольно мрачные представления о её будущем.

В 2025 году чистая прибыль Volkswagen Group сократилась на 44,3% до 6,904 млрд евро, операционная маржа снизилась с 5,9% до 2,8%. В наблюдательном совете такую динамику посчитали признаком надвигающейся катастрофы — она непременно случится при сохранении существующей бизнес-модели. В сентябре совет директоров во главе с Оливером Блюме представил новый антикризисный план Volkswagen Group — предполагается, что он сможет стабилизировать положение концерна и даже вывести его на траекторию роста. Но план рассчитан на период до 2030 года, а некоторые его положения освещают более отдалённый временной период, поэтому положительных сдвигов придётся подождать. Пока что Volkswagen Group подсчитывает убытки.

В третьем квартале 2026 года чистый убыток Volkswagen Group составил 5,822 млрд евро против чистого убытка в размере 1,072 млрд евро в третьем квартале 2025 года. Чистый убыток за период с января по сентябрь 2026 года составил 2,720 млрд евро, тогда как в январе-сентябре 2025 года концерн получил чистую прибыль в размере 3,405 млрд евро. Операционная маржа в третьем квартале 2026 года получилась отрицательной — минус 7,8%, а по итогам первых трёх кварталов она равна нулю.

Такие удручающие показатели — следствие запуска антикризисных мер, общая стоимость которых оценивается в 31 млрд евро. В неё входят различные списания, связанные с прежними ошибочными инвестициями в электромобили, запуск масштабной программы сокращений, оптимизация производственных мощностей, большие расходы на новый план развития Porsche и различные новые инвестиции (например, в завод Audi в США).

Перманентные объективные факторы, плохо сказывающиеся на финансовых показателях Volkswagen Group, — это продолжающееся падение продаж на китайском рынке, усиление конкуренции в Европе со стороны китайских компаний, постоянное увеличение расходов на ведение бизнеса в Европе (экоповестка, ужесточение прочих требований, налоговое давление), рост издержек на ведение международной торговли (прежде всего, огромные расходы на выплату пошлин в США), геополитическая напряжённость, большие колебания на сырьевых и валютных рынках. О субъективных факторах кризиса Volkswagen Group мы рассказывали в отдельной заметке.

Глобальные продажи Volkswagen Group в январе-сентябре 2026 года сократились на 10,6% до 5 880 219 автомобилей. Ниже приведены слайды из презентации, отражающие динамику продаж Volkswagen Group на основных рынках и количественные показатели по разным подразделениям концерна.

Напоследок процитируем Арно Антлица, финансового и операционного директора Volkswagen Group: «Результаты за девять месяцев ясно показывают одно: мы не можем позволить себе терять время и должны действовать быстро и решительно». В этом и состоит основная драма: немецкий автоконцерн по-прежнему очень многое может, но только не действовать быстро и решительно. Продолжаем наблюдения.

бизнес Volkswagen
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