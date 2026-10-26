Audi собирается построить большой автомобильный завод в США

Немецкая компания намерена начать строительство своего первого предприятия в Штатах в 2027 году. Инвестиции в проект составят около 4 млрд долларов.

Бренд Audi, который входит в состав немецкого концерна Volkswagen, в 2025 году объявил о масштабном сокращении сотрудников на фоне ощутимого падения прибыли и продаж. На бизнес компании в США продолжают ощутимо влиять повышенные пошлины на импорт, при этом актуальные модели поставляются на этот рынок либо из Европы, либо из Мексики. Ещё весной прошлого года в Ауди задумались о начале местного производства машин, чтобы сократить издержки.

Позже, в начале 2026 года, появилась информация о том, что «марка далека от того, чтобы запустить собственное производство машин в США». Об этом, по данным немецких СМИ, заявил глава концерна VW Оливер Блюм, подчеркнувший, что финансовые возможности американского подразделения Ауди в том числе «истощают пошлины». Так, по итогам прошлого года их уплата обошлась марке в 1,4 млрд долларов. Однако в концерне, судя по всему, пересмотрели ситуацию и решили потратиться на местное производство.

На фото: Audi Q7 1 / 2 На фото: Audi Q7 2 / 2

Как рассказали в пресс-службе немецкого производителя, Audi собирается построить в США свой первый собственный завод, он будет находиться в штате Джорджия. Согласно плану, это будет один из крупнейших производственных центров бренда в мире. В компании рассчитывают, что это предприятие станет важным шагом «в стратегии роста Audi в Северной Америке».

В Ауди отметили, что приблизительный объём инвестиций в этот проект составит около 4 млрд долларов. На новом заводе будет организовано около 4,5 тыс. рабочих мест, а его производственные мощности позволят выпускать до 200 тыс. автомобилей в год. Согласно стратегии компании, начало строительства предприятия в Джорджии намечено на 2027 год. Ориентировочный срок старта локального производства машин – начало 2030-х годов.

На фото: Audi Q8 1 / 2 На фото: Audi Q8 2 / 2

Известно, что роль местных первенцев исполнят SUV премиального класса, «ориентированные на североамериканских покупателей». Пока что в компании официально не рассказали о том, производство каких именно моделей будет налажено на новом заводе в Джорджии. По данным Reuters, Audi может наладить здесь выпуск кроссоверов Q7, Q8 и Q9, причём флагман был рассекречен относительно недавно, в конце июля 2026 года.

На фото: Audi Q9 1 / 2 На фото: Audi Q9 2 / 2

Напомним, производство Audi Q9 в настоящий момент налажено на заводе в Братиславе (Словакия). При этом основным рынком для этой модели сразу были названы именно Штаты. Автомобили доберутся до местных дилеров в четвёртом квартале 2026 года. Отметим, стоимость «ку девятого» здесь начинается с 87 700 долларов (эквивалентно примерно 7,07 млн рублей по текущему курсу), а цена SQ9 равна 118 000 долларов (около 9,51 млн рублей).

Не исключено, что Audi также в дальнейшем может начать выпускать до 25 тыс. машин в год на заводе Scout, который будет построен в штате Южная Каролина (марка тоже принадлежит Volkswagen). Однако официально в компании эту информацию пока не комментировали.