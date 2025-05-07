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  • Экспорт – это дорого: Audi может начать производство трёх кроссоверов в США

Экспорт – это дорого: Audi может начать производство трёх кроссоверов в США

07.05.2025 40 0 0

Не исключено, что выпуск кроссовера Q8 e-tron могут впоследствии наладить на заводе Scout, который строится в Южной Каролине (обе марки принадлежат концерну Volkswagen).

Марка Audi, как и многие другие глобальные производители, переживает не лучшие времена: на фоне падения прибыли и продаж компании пришлось объявить о масштабном сокращении сотрудников. При этом производитель собирается вложиться в обновление некоторых заводов, однако это не коснётся площадки в Бельгии, которая была закрыта в конце февраля 2025-го. Напомним, здесь было налажено производство полностью электрического кроссовера Audi Q8 e-tron.

На фото: Audi Q4 e-tron (версия для американского рынка)

Изначально предполагалось, что выпуск этого SUV будет налажен на заводе в Мексике, откуда машины будут поставлять на рынок США. Однако высокие пошлины, которые ввёл нынешний американский президент Дональд Трамп, сделали этот вариант не выгодным. Теперь в Audi думают о вариантах налаживания производства своих кроссоверов на территории Штатов.

По данным Automobilwoche, производство Audi Q8 e-tron могут наладить на строящемся заводе в городе Колумбия (штат Южная Каролина, США), на котором в 2027 году планируется начать серийный выпуск пикапа Scout Terra и внедорожника Traveler. Стоит отметить, что американские дилеры уже принимают заказы на эти новинки. Кстати, бренд Scout, как и Audi принадлежит немецкому концерну Volkswagen, у которого имеются действующие производственные мощности в Штатах.

На фото: Audi Q8 e-tron (версия для американского рынка)

Кроме того, по данным немецкого издания, компания думает о возможности начать в США выпуск кроссовера Audi Q4 e-tron (или же его преемника). Скорее всего, эта модель встанет на конвейер завода VW в Чаттануге (штат Теннесси), так как сейчас именно здесь выпускается «зелёный» паркетник Volkswagen ID.4, с которым «ку четвёртый» делит модульную платформу MEB.

Ещё одним кроссовером, производство которого, вероятно, будет налажено в Штатах, является Audi Q6 e-tron. По данным издания, компания пока ищет некий третий американский завод для выпуска этого SUV. В компании отметили, что детали предстоящих изменений в стратегии планируется обговорить и согласовать до конца текущего года.

На фото: Audi Q6 e-tron (версия для американского рынка)

В конце марта текущего года стало известно о том, что глобальный кроссовер Audi Q2 e-tron может появиться на рынке раньше, чем планировалось изначально. По предварительным данным, новинка немецкой марки разделит платформу MEB Entry с пока не представленным Volkswagen ID.2. В иерархии бренда новая «электричка» окажется на одну ступеньку ниже Audi Q4 e-tron. Ожидается, что новая модель «окольцованной» марки появится в продаже уже в 2026-м.

Тем временем на стартовавшем в конце прошлого месяца автосалоне в Шанхае компания представила первенца бренда без четырёх колец. Речь идёт об электрокаре AUDI E5 Sportback: подробнее об этой модели читайте в нашем обзоре.

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