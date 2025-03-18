Заводы ×
  • Audi сократит 7500 сотрудников на фоне падения прибыли и продаж

Audi сократит 7500 сотрудников на фоне падения прибыли и продаж

18.03.2025 135 0 0

Компания Audi, переживающая кризис вместе с материнским концерном Volkswagen, объявила о новой программе сокращений, которая позволит ей сэкономить около одного миллиарда евро в год в условиях рыночной нестабильности, при этом Audi инвестирует 8 млрд евро в обновление своих основных заводов в Германии — в Ингольштадте и Неккарзульме.

О грядущей новой волне сокращений в Audi стало известно ещё в ноябре прошлого года, а вчера немецкая компания объявила о ней официально, используя эвфемизм «социально ответственная корректировка рабочей силы». С 2019 года Audi уже сократила порядка 9500 сотрудников на производстве, последней крупной утратой стал завод в Брюсселе, закрытый 28 февраля этого года. Новая волна сокращений коснётся 7500 человек и растянется до 2029 года, затронет она в основном непроизводственных сотрудников, работающих в сфере администрирования, и удалёнщиков — будет сделан акцент на присутствии на рабочем месте и живом общении с коллегами.

Между тем сохранившимся на текущий момент рабочим на производстве в Германии руководство Audi гарантирует защиту от сокращений до конца 2033 года. В развитие головных заводов в Ингольштадте и Неккарзульме планируется инвестировать 8 млрд евро с целью повышения их гибкости и эффективности, в том числе за счёт применения искусственного интеллекта. На заводе в Ингольштадте, который сейчас производит Audi Q2, A3, A4, A5 и Q6 e-tron, в ближайшие годы пропишется некий электромобиль начального уровня, подробностей о котором пока нет. Завод в Неккарзульме, выпускающий сегодня Audi A4, A5 Cabriolet, A6, A7, A8 и e-tron GT, тоже, скорее всего, получит ещё одну модель — окончательного решения по ней пока не принято.

Плачевную ситуацию с продажами Audi мы освещали в отдельной заметке, здесь лишь повторим, что Audi сейчас не вытягивает конкурентную борьбу с BMW и Mercedes-Benz, в связи с чем будет постепенно переходить из премиум-сегмента в лакшери-сегмент, где выше прибыль с каждой проданной машины и не нужно гнаться за большими тиражами. Отдельно в Китае в прошлом году совместно с SAIC был запущен электромобильный суббренд AUDI без четырех колец — предполагается, что его модели будут лучше соответствовать потребностям китайского рынка и продаваться лучше, чем настоящие, глобальные «электрички» Audi.

Сегодня Audi Group, в состав которой входят Bentley, Lamborghini и Ducati, опубликовала финансовый отчёт за 2024 год, из него следует, что операционная прибыль компании по сравнению с 2023 годом снизилась на 37,85% до 3,903 млрд евро, прибыль после налогообложения снизилась на 33,08% до 4,189 млрд евро.

Добавим, что в конце 2024 года компания Volkswagen (не путать с одноимённым концерном) объявила о намерении сократить 35 000 сотрудников, а в минувшем феврале Porsche инициировала вторую волну сокращений, после которой работу в общей сложности потеряют 4900 человек.

Германия производство бизнес заводы Audi

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Шарм с привкусом фиаско: как появился Renault Vel Satis и почему он провалился В истории каждой марки есть автомобили самого разного класса и назначения. Однако время от времени в модельном ряду появляются машины, которые словно сошли с выставочного подиума в виде конц... 2792 14 2 15.03.2025
Статьи / Практика Перекрытие фаз и воздух вместо поршня: как устранить масложор чип-тюнингом Повышенный расход масла имеет множество причин. Они бывают разными, и если масложор можно устранить заменой маслосъёмных колпачков, это считается удачей. Хуже, если нужно проводить капитальн... 509 2 1 14.03.2025
Статьи / Кроссовер Выбираем кроссовер E-класса с пробегом за 1,5 миллиона: украденные фары и вожделенный 3,5 Большой кроссовер вполне заслуженно считается удобной машиной, которая вполне годится на роль автомобиля для большой семьи. Особенно если семья часто всем составом любит путешествовать или п... 2560 32 1 12.03.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 25059 5 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 24997 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 15896 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
32 Выбираем кроссовер E-класса с пробегом за 1,5 миллиона: украденные фар...
14 Шарм с привкусом фиаско: как появился Renault Vel Satis и почему он пр...
6 Обновлённая BMW 5 серии: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings