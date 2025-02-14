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  • В Porsche начались сокращения, они должны компенсировать потери от электромобилей

В Porsche начались сокращения, они должны компенсировать потери от электромобилей

14.02.2025 57 0 0

Компания Porsche инициировала уже вторую волну сокращений сотрудников, чтобы высвободить средства на разработку новых моделей с ДВС, поскольку электромобили продаются плохо и привели компанию на грань кризиса.

На грань кризиса Porsche привели, конечно, не сами электромобили, а топ-менеджемент, в том числе сидящий в кабинетах материнского концерна Volkswagen. Большие начальники, одурманенные леволиберальной экоповесткой, были уверены, что к концу текущего десятилетия электромобили практически полностью вытеснят модели ДВС, вложили в разработку «электричек» миллиарды евро и рассчитывали на экспоненциальный рост продаж. Реальность же показала ошибочность этих расчётов, концерн Volkswagen они привели к полноценному кризису и необходимости сократить 35 000 рабочих в Германии до конца десятилетия. Конкретно в Porsche ситуация не такая плачевная, но и здесь уже принимаются антикризисные меры, анонсированные в декабре прошлого года.

Как сообщает Automotive News Europe, в Porsche началась уже вторая волна так называемых мягких сокращений. Первая волна заключалась в том, что с 1500 контрактными сотрудниками просто не продлили контракты и таким образом избавились от них, ещё 500 контрактников лишатся работы в ближайшие месяцы. Вторая волна сокращений затронет 1900 постоянных сотрудников на головном заводе в Цуффенхаузене (один из районов Штутгарта) и в центре разработок в Вайсахе (находится в 25 км на северо-западе от Цуффенхаузена), от этих сотрудников компания будет избавляться постепенно, вплоть до 2029 года, предлагая ранний выход на пенсию и добровольный уход с большим выходным пособием.

Всего в Штутгарте и окрестностях на Porsche работают 23 650 человек, к 2029 году компания хочет сократить их численность на 15%. Глобальный штат Porsche на данным момент составляет порядка 42 000 человек.

В начале февраля Porsche также объявила об увольнении финансового директора Лутца Мешке и директора по продажам Детлева фон Платена — их, по сути, назначили виновными в снижении продаж и прибыли компании. О продажах Porsche в 2024 году мы подробно рассказывали в отдельной заметке, финансовый отчёт за 2024 год пока не опубликован, но, очевидно, что и там ключевые показатели идут вниз.

Также ранее мы рассказывали о том, что Porsche сейчас перекраивает будущую модельную линейку в новой парадигме, которую можно кратко сформулировать так: меньше электромобилей, больше моделей с ДВС. Только в этом году Porsche потратит около 800 млн евро на обновление «углеводородной» линейки, в частности, разрабатывает в пожарном порядке второе поколение бензинового кроссовера Macan.

Германия бизнес заводы Porsche

 

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