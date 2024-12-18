Porsche сокращает выпуск Taycan, готовится сокращать рабочих и перекраивает планы

Начавшееся в прошлом году глобальное замедление спроса на электромобили уже вынудило компанию Porsche пессимизировать свои электромобильные планы и продлить жизнь нынешним поколениям моделей Cayenne и Panamera, но это, как оказалось, только начало большой перестройки в Porsche. Электромобильная мечта, разбившаяся о суровую рыночную реальность, заставляет руководство Porsche пересмотреть всю модельную линейку ближайшего десятилетия и корректировать стратегию развития в соответствии с текущим спросом.

По данным немецкого делового издания Automobilwoche, компания Porsche может отложить запуск флагманского электрического кроссовера, известного как проект K1, с 2027 года на более поздний срок, так как нет уверенности, что эта модель будет пользоваться спросом и принесёт прибыль. Рассматривается вариант создания версии K1 с ДВС, что означает реинжиниринг всего проекта, который изначально не был рассчитан на ДВС.

Porsche Cayenne четвёртого поколения задуман как полностью электрический, сейчас он проходит испытания, выход на рынок ожидается в 2026 году. К сожалению, есть все основания полагать, что продаваться электрический Cayenne будет плохо.

В свою очередь нынешний бензиновый Cayenne, возможно, ждёт не просто более долгая жизнь, но и глубокая модернизация, на что, разумеется, потребуются значительные средства. Не исключено, что Porsche вместе с материнским концерном Volkswagen вообще решится на разработку новой премиальной «углеводородной» платформы, чтобы сделать на ней новые высокомаржинальные кроссоверы и, допустим, новое поколение Panamera.

Ранее в декабре мы рассказывали о том, что новый, полностью электрический Porsche 718 задерживается из-за проблем с поставщиком батарей и других технических трудностей.

Что до оперативного реагирования на проблемы, то здесь Porsche действует так же, как и другие компании: сокращается производство плохо продающихся моделей и сокращает затраты. Напомним, что у недавно обновлённого электрического семейства Porsche Taycan дела идут плохо: за первые три квартала этого года, по данным самой компании Porsche, во всём мире реализовано только 14 042 экземпляра этой модели во всех её разновидностях, что на 50% меньше продаж в январе-сентябре 2023 года.

Обновлённый Porsche Taycan

Все версии Taycan выпускаются в специальном цеху головного завода Porsche в Цуффенхаузене (один из районов Штутгарта), с лета этого года производство идёт в одну смену, тогда как раньше было две смены. Односменные режим продолжится в 2025 году и может быть дополнен периодами простоя, если кривая спроса на Taycan продолжит загибаться. С учётом плохой для электромобилей ситуации на рынке и необходимости незапланированных расходов на НИОКР «углеводородных» моделей Porsche может в одной только германии сократить 8000 из нынешних 42 000 рабочих мест.

Руководство Porsche, кроме того, рассматривает возможность переноса производства Taycan из Штутгарта в Лейпциг, где выпускается младший кроссовер Porsche Macan, а высвободившиеся площади в Цуффенхаузене занять под цех индивидуального производства различных клиентских спецверсий Porsche 911 — такого сорта эксклюзив сейчас очень востребован на рынке и приносит хорошие деньги.

В целом глобальные продажи Porsche за первые девять месяцев этого года снизились на 7% до 242 722 шт., основную просадку дал Китай, где спрос на автомобили Porsche упал сразу на 29% до 60 748 шт. У Porsche нет производства в Китае, но не это главная проблема — просто актуальные модели Porsche всё меньше соответствуют потребностям и ожиданием китайского потребителя, зато местные автопроизводители всё лучше и лучше эти потребности удовлетворяют. Пока Porsche будет просто сокращать сбытовую сеть в Китае и фиксировать убытки, вряд ли компания по примеру Audi решится на выпуск какого-нибудь специального, китайского Porsche на китайской платформе — для Porsche это был бы непозволительный с точки зрения имиджа шаг.

