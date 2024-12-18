Заводы ×
  • Porsche сокращает выпуск Taycan, готовится сокращать рабочих и перекраивает планы

Porsche сокращает выпуск Taycan, готовится сокращать рабочих и перекраивает планы

18.12.2024 145 0 0

Давно не знавшая бед компания Porsche погружается в кризис вслед за материнским концерном Volkswagen. Главная причина этого кризиса — завышенные ожидания от рынка электромобилей.

Начавшееся в прошлом году глобальное замедление спроса на электромобили уже вынудило компанию Porsche пессимизировать свои электромобильные планы и продлить жизнь нынешним поколениям моделей Cayenne и Panamera, но это, как оказалось, только начало большой перестройки в Porsche. Электромобильная мечта, разбившаяся о суровую рыночную реальность, заставляет руководство Porsche пересмотреть всю модельную линейку ближайшего десятилетия и корректировать стратегию развития в соответствии с текущим спросом.

По данным немецкого делового издания Automobilwoche, компания Porsche может отложить запуск флагманского электрического кроссовера, известного как проект K1, с 2027 года на более поздний срок, так как нет уверенности, что эта модель будет пользоваться спросом и принесёт прибыль. Рассматривается вариант создания версии K1 с ДВС, что означает реинжиниринг всего проекта, который изначально не был рассчитан на ДВС.

Porsche Cayenne четвёртого поколения задуман как полностью электрический, сейчас он проходит испытания, выход на рынок ожидается в 2026 году. К сожалению, есть все основания полагать, что продаваться электрический Cayenne будет плохо.

В свою очередь нынешний бензиновый Cayenne, возможно, ждёт не просто более долгая жизнь, но и глубокая модернизация, на что, разумеется, потребуются значительные средства. Не исключено, что Porsche вместе с материнским концерном Volkswagen вообще решится на разработку новой премиальной «углеводородной» платформы, чтобы сделать на ней новые высокомаржинальные кроссоверы и, допустим, новое поколение Panamera.

Ранее в декабре мы рассказывали о том, что новый, полностью электрический Porsche 718 задерживается из-за проблем с поставщиком батарей и других технических трудностей.

Что до оперативного реагирования на проблемы, то здесь Porsche действует так же, как и другие компании: сокращается производство плохо продающихся моделей и сокращает затраты. Напомним, что у недавно обновлённого электрического семейства Porsche Taycan дела идут плохо: за первые три квартала этого года, по данным самой компании Porsche, во всём мире реализовано только 14 042 экземпляра этой модели во всех её разновидностях, что на 50% меньше продаж в январе-сентябре 2023 года.

Обновлённый Porsche Taycan

Все версии Taycan выпускаются в специальном цеху головного завода Porsche в Цуффенхаузене (один из районов Штутгарта), с лета этого года производство идёт в одну смену, тогда как раньше было две смены. Односменные режим продолжится в 2025 году и может быть дополнен периодами простоя, если кривая спроса на Taycan продолжит загибаться. С учётом плохой для электромобилей ситуации на рынке и необходимости незапланированных расходов на НИОКР «углеводородных» моделей Porsche может в одной только германии сократить 8000 из нынешних 42 000 рабочих мест.

Руководство Porsche, кроме того, рассматривает возможность переноса производства Taycan из Штутгарта в Лейпциг, где выпускается младший кроссовер Porsche Macan, а высвободившиеся площади в Цуффенхаузене занять под цех индивидуального производства различных клиентских спецверсий Porsche 911 — такого сорта эксклюзив сейчас очень востребован на рынке и приносит хорошие деньги.

В целом глобальные продажи Porsche за первые девять месяцев этого года снизились на 7% до 242 722 шт., основную просадку дал Китай, где спрос на автомобили Porsche упал сразу на 29% до 60 748 шт. У Porsche нет производства в Китае, но не это главная проблема — просто актуальные модели Porsche всё меньше соответствуют потребностям и ожиданием китайского потребителя, зато местные автопроизводители всё лучше и лучше эти потребности удовлетворяют. Пока Porsche будет просто сокращать сбытовую сеть в Китае и фиксировать убытки, вряд ли компания по примеру Audi решится на выпуск какого-нибудь специального, китайского Porsche на китайской платформе — для Porsche это был бы непозволительный с точки зрения имиджа шаг.

электромобиль производство бизнес заводы Porsche Porsche Taycan
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Семь мест, две комплектации и долгожданный автомат: обзор Chery Tiggo 9 Китайская компания Chery устроила публичную премьеру нового флагмана своего модельного ряда – кроссовер Tiggo 9 уже поступил в продажу на российском рынке. В день премьеры делимся первыми жи... 237 0 0 18.12.2024
Статьи / Авто и общество Как продать машину, полученную в наследство: оформление, регистрация и налоги Узнайте, как правильно продать автомобиль, полученный в наследство. Пошаговое руководство по оформлению и регистрации, налоговые обязательства, а также важные советы для успешной продажи авт... 5057 0 0 16.12.2024
Статьи / Коммерческий транспорт Yuchai, Weichai, Fast Gear и немного ЯМЗ: обзор выставки коммерческого транспорта Comtrans 2024 Ежегодная выставка коммерческого транспорта Comtrans до сих пор сохраняет статус международной. Что ж, это справедливо, потому что Россия, Беларусь и Китай – страны совершенно разные. Но и о... 1131 3 3 13.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66513 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53191 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21777 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
11 Хэтчбек Прототип российского электромобиля Атом показался в ходе испытаний
5 Бизнес Nissan не смог продаться тайваньской компании Foxconn и готовится к слиянию с Honda
3 Минивэн Yuchai, Weichai, Fast Gear и немного ЯМЗ: обзор выставки коммерческого транспорта Comtrans 2024
Новые комментарии
Change privacy settings