Компания Porsche объявила, что новый Porsche 718 Boxster будет представлен в первом квартале 2027 года. Бензиновых версий у него, к сожалению, не будет — только электрические.

Эпопея с разработкой нового Porsche 718 подходит к концу — на нём уже даже дали поездить избранным журналистам из США и Европы. Пресс-служба Porsche опубликовала фотографии с этих покатушек. Все тестовые машины были в камуфляжной обёртке, но она не мешают оценить общий стиль нового спорткара.

Производство бензинового Porsche 718 поколения 982 завершилось в 2025 году. Изначально предполагалось, что на смену бензиновому Porsche 718 до конца 2025 года придёт одноимённый полностью электрический спорткар, но его разработка затянулась. Официально электрический Porsche 718 был анонсирован в 2022 году, а его предвестником стал концепт Porsche Mission R образца 2021 года.

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В период с осени 2025 года по лето 2026 года вокруг нового Porsche 718 ходили противоречивые слухи, отражавшие неопределённость планов компании Porsche. Рассматривалась возможность полностью отменить новый Porsche 718 и возможность разработать бензиновые версии в дополнение к электрическим, но в итоге всё вернулось к первоначальным планам, то есть новый Porsche 718 будет только электрическим. Родстер Porsche 718 Boxster будет представлен в первом квартале 2027 года, а премьера купе Porsche 718 Cayman состоится позже — в конце 2027 года либо в начале 2028-го.

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В основе нового Porsche 718 лежит так называемая архитектура E-Core с 800-вольтовой батареей, расположенной вертикально за спинками кресел водителя и единственного пассажира. Цель такого решения — обеспечить низкую посадку и ощущения от вождения как у среднемоторного бензинового Porsche 718. Развесовка — 40/60 в пользу задней оси. Ёмкость батареи и мощность силовой установки электрического Porsche 718 пока не раскрыты — известно только, что все версии будут иметь задний привод. Топ-версия будет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 с, а максимальная скорость превысит 250 км/ч.

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Новый Porsche 718 Boxster будет весить порядка 1700 кг, что примерно на 300 кг больше, чем у бензинового родстера ушедшего поколения 982. Зарубежные коллеги, поездившие на новой модели, утверждают, что прибавка к массе чувствуется в усилившемся визге шин в поворотах, но шасси при этом настроено идеально. Задние колёса у нового спорткара могут поворачиваться на небольшой угол (механизм подруливания позаимствован у актуального Porsche 911 Carrera GTS).

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Все версии нового Porsche 718 Boxster будут оснащены системой E-Shift, впервые появившейся летом этого года на Porsche Taycan. У Porsche 718 Boxster эта система имеет свои настройки, но суть та же — имитация поведения бензинового спорткара. На Porsche 718 Boxster система E-Shift воспроизводит характер работы 7-ступенчатого «робота» PDK с двумя сцеплениями, причём этот симулякр может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. В ручном режиме переключать виртуальные передачи нужно подрулевыми лепестками. Каждое переключение сопровождается рывками и кратковременной потерей мощности. Весь процесс работы системы E-Shift сопровождается синтезированным рёвом бензиновой оппозитной «шестёрки» Porsche Boxster GTS поколения 981. Когда система E-Shift выключена, подрулевые лепестки отвечают за выбор степени рекуперации.

Короче говоря, вместо того чтобы честно предложить водителю новые ощущения от управления электрическим спорткаром, Porsche пытается убедить его, что он по-прежнему управляет бензиновым 718. Зачем? В пресс-релизе ответа на этот вопрос нет.

Сколько будет стоить новый Porsche 718 Boxster, пока неизвестно, но ясно, что согласно модельной иерархии его базовая версия должна быть дешевле базового Porsche 911, который сейчас стоит в Германии от 137 800 евро.

