Porsche Mission R: электромобиль для гонок и, возможно, заготовка для преемника Cayman

Фирма Porsche привезла на Мюнхенский автосалон концепт гоночного электромобиля Mission R, степень проработки которого говорит о том, что он наверняка станет серийным.

У Porsche обширная автоспортивная программа (одних только монокубков — три десятка), требующая ревизии в свете массовой электрификации и перехода на так называемое устойчивое развитие. Концепт Mission R показывает, как будет выглядеть гоночный экологически чистый спорткар Porsche, за рулём которого любой сильный телом и духом человек сможет промчаться по лучшим автодромам планеты.

Mission R — это полноприводное электрическое купе с углепластиковым кузовом. Вместо традиционного стального трубчатого каркаса пилота защищает углепластиковый «экзоскелет», а несильно нагруженные элементы внешнего оперения и внутренней отделки изготовлены из природного композита NFRP — пластика, армированного льняными волокнами из сельскохозяйственных отходов.



Силовая установка состоит из двух электромоторов: пиковая мощность переднего — 320 кВт (435 л.с.), заднего — 480 кВт (653 л.с.). Совокупная пиковая отдача в так называемом квалификационным режиме составляет 800 кВт (1088 л.с.), постоянная — 500 кВт (680 л.с.). Максимальная мощность рекуперации — те же 800 кВт. Оба двигателя и батарея имеют продвинутое, контролируемое электроникой масляное охлаждение. Первую «сотню» Porsche Mission R набирает менее чем за 2,5 с, максимальная скорость — свыше 300 км/ч.



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900-вольтовая АКБ ёмкостью 82 кВт·ч расположена не в полу, а за спиной пилота — таким образом, по компоновке и развесовке Mission R оказывается близким к бензиновому купе Porsche 718 Cayman. Максимальная мощность зарядки — 340 кВт, она позволяет «подкормить» батарею от 5 до 80% всего за 15 минут. Снаряженная масса спорткара — около 1,5 т. Габаритная длина — 4326 мм, ширина — 1990 мм, высота — 1190 мм, колёсная база — 2560 мм.



Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — типа McPherson. Диаметр передних тормозных дисков — 380 мм (6-поршневые суппорты), задних — 355 мм (4-поршневые суппорты.

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В кокпите — только одно кресло, для пилота, его каркас частично изготовлен на 3D-принтере. Щиток приборов разделён на два экрана — один интегрирован в штурвал, второй расположен над ним. Справа от кресла пилота имеется дизайнерский крючок для шлема. Вообще уровень проработки кокпита — виртуозный, редко какой гоночный автомобиль выглядит так стильно изнутри.



Во что в итоге выльется концепт Mission R, пока неизвестно — Porsche на сей счёт никаких официальных заявлений не делала, но, скорее всего, через несколько лет он превратится одновременно в серийный дорожный и гоночный спорткары.



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Добавим, что Porsche планирует использовать в своих будущих электромобилях батареи собственного производства, а не брать их с общего «склада» концерна Volkswagen. К 2030 году электромобили должны составлять 80% продаж Porsche. Модели с ДВС, к счастью, планируется сохранить, пусть и в небольших тиражах, с помощью климатически нейтрального топлива.

