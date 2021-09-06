Концепткар ×
  • Porsche Mission R: электромобиль для гонок и, возможно, заготовка для преемника Cayman

Porsche Mission R: электромобиль для гонок и, возможно, заготовка для преемника Cayman

06.09.2021 93 0 1

Фирма Porsche привезла на Мюнхенский автосалон концепт гоночного электромобиля Mission R, степень проработки которого говорит о том, что он наверняка станет серийным.

 

У Porsche обширная автоспортивная программа (одних только монокубков — три десятка), требующая ревизии в свете массовой электрификации и перехода на так называемое устойчивое развитие. Концепт Mission R показывает, как будет выглядеть гоночный экологически чистый спорткар Porsche, за рулём которого любой сильный телом и духом человек сможет промчаться по лучшим автодромам планеты.

Mission R — это полноприводное электрическое купе с углепластиковым кузовом. Вместо традиционного стального трубчатого каркаса пилота защищает углепластиковый «экзоскелет», а несильно нагруженные элементы внешнего оперения и внутренней отделки изготовлены из природного композита NFRP — пластика, армированного льняными волокнами из сельскохозяйственных отходов.

Силовая установка состоит из двух электромоторов: пиковая мощность переднего — 320 кВт (435 л.с.), заднего — 480 кВт (653 л.с.). Совокупная пиковая отдача в так называемом квалификационным режиме составляет 800 кВт (1088 л.с.), постоянная — 500 кВт (680 л.с.). Максимальная мощность рекуперации — те же 800 кВт. Оба двигателя и батарея имеют продвинутое, контролируемое электроникой масляное охлаждение. Первую «сотню» Porsche Mission R набирает менее чем за 2,5 с, максимальная скорость — свыше 300 км/ч.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

900-вольтовая АКБ ёмкостью 82 кВт·ч расположена не в полу, а за спиной пилота — таким образом, по компоновке и развесовке Mission R оказывается близким к бензиновому купе Porsche 718 Cayman. Максимальная мощность зарядки — 340 кВт, она позволяет «подкормить» батарею от 5 до 80% всего за 15 минут. Снаряженная масса спорткара — около 1,5 т. Габаритная длина — 4326 мм, ширина — 1990 мм, высота — 1190 мм, колёсная база — 2560 мм.

Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — типа McPherson. Диаметр передних тормозных дисков — 380 мм (6-поршневые суппорты), задних — 355 мм (4-поршневые суппорты.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В кокпите — только одно кресло, для пилота, его каркас частично изготовлен на 3D-принтере. Щиток приборов разделён на два экрана — один интегрирован в штурвал, второй расположен над ним. Справа от кресла пилота имеется дизайнерский крючок для шлема. Вообще уровень проработки кокпита — виртуозный, редко какой гоночный автомобиль выглядит так стильно изнутри.

Во что в итоге выльется концепт Mission R, пока неизвестно — Porsche на сей счёт никаких официальных заявлений не делала, но, скорее всего, через несколько лет он превратится одновременно в серийный дорожный и гоночный спорткары.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Добавим, что Porsche планирует использовать в своих будущих электромобилях батареи собственного производства, а не брать их с общего «склада» концерна Volkswagen. К 2030 году электромобили должны составлять 80% продаж Porsche. Модели с ДВС, к счастью, планируется сохранить, пусть и в небольших тиражах, с помощью климатически нейтрального топлива.

купе спортивные авто концепты автоспорт электромобиль новинки концепткар Porsche

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как обжаловать штраф ГИБДД через Интернет Когда мы говорили о том, что делать со штрафами за проданный автомобиль, мы выяснили, что их можно обжаловать, отправив по почте заказное письмо с заявлением и копией договора купли-продажи... 85 0 1 06.09.2021
Статьи / Военная техника Автомобили из зоны риска: незаметные санитарные машины Советских вооруженных сил В этой статье речь пойдет о создании и эксплуатации в Советском Союзе достаточно обширного армейского семейства специальных санитарных автомобилей, которые незаметно трудились в самых разноо... 2584 0 5 05.09.2021
Статьи / Тесты Автоэкспорт представляет: сможешь ли ты узнать автомобиль по его советской рекламе? Несмотря на постоянный дефицит автомобилей в СССР для внутреннего потребления, страна уже с середины пятидесятых активно экспортировала собственные легковушки и грузовики, а также двухколёсн... 1340 0 3 04.09.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 57288 6 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 57168 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 32540 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
53 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings