Семиместный Lynk & Co 900L с собственным обликом дополнит гамму

В базе Минпрома КНР кроссовер Lynk & Co 900L засветился в октябре. Затем марка распространила несколько официальных картинок, а в конце прошлого месяца паркетник выставляли на одном из публичных мероприятий. Теперь производитель провел онлайн-презентацию «эльки», правда, она была посвящена в основном дизайну. Судя по всему, Lynk & Co 900L дополнит гамму бренда, а не заменит «просто» Lynk & Co 900, который дебютировал в 2025 году. Напомним также, что изначально марка была совместным проектом Geely и Volvo, ныне же она является суббрендом Джили.

Как и исходный «девятисотый», кроссовер Lynk & Co 900L построен на платформе SPA Evo. Длина «эльки» равна 5280 мм, что на 40 мм больше, чем у Lynk & Co 900. Колесная база увеличена на 10 мм до 3170 мм. Ширина и высота не изменились – 1999 и 1810 мм соответственно.

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У 900L собственное «лицо». Кроссовер лишен фирменных для бренда отдельных светодиодных ходовых огней в виде «игреков»: ДХО с узором в виде «звездного неба» (и это тоже новинка) встроены в более крупные блоки фар. Головную оптику объединяет табло, способное отображать анимацию (такой элемент предусмотрен и для Lynk & Co 900). Паркетнику еще достался более агрессивный передний бампер. Кроме того, можно будет выбрать SUV с хромированным или черным наружным декором. Ну и благодаря сертификату мы знаем, что для Lynk & Co 900L предусмотрена двухцветная окраска кузова в стиле старого «люкса». А еще у «эльки» полускрытые, а не выдвижные ручки дверей. Корма в целом прежняя: как и у Lynk & Co 900, у новой модификации двухсекционная багажная дверь, с откидывающимся нижним бортом.

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Исходный Lynk & Co 900 дебютировал в шестиместном исполнении, в этом году в Китае также стали продавать пятиместную версию. «Элька» же имеет семиместный салон. Если не брать в расчет трехместный задний диван и другие материалы отделки, то внутри Lynk & Co 900L повторил Lynk & Co 900. Тут аналогичные передняя панель, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Перед водителем расположен узкий приборный экран, всю остальную площадь панели занимает единое гигантское табло. Такой же планшет предусмотрен и для задних пассажиров. Еще один дисплей встроен в торец тоннеля.

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Как и у шестиместного Lynk & Co 900, кресла второго ряда способны поворачиваться к дверям, облегчая посадку и высадку, их также можно развернуть лицом к галерке. Сами сиденья имеют откидные подставки для ног. Китайские профильные СМИ, в свою очередь, пишут, что у всех кресел есть подогрев, вентиляция и массажер. В списке оборудования еще заявлены проекционный дисплей и аудиосистема Harman Kardon Performance с 31 динамиком. Разумеется, есть и автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

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Удлиненный кроссовер тоже является подзаряжаемым гибридом. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 218 л.с. и два электродвигателя, то есть Lynk & Co 900L имеет полный привод. Отдача электромоторов все еще не раскрыта. Зато известно, что кроссовер предложат с батареей емкостью 55,1 или 70 кВт*ч. С топовым аккумулятором в электрорежиме паркетник проедет 430 км (вероятно, по циклу CLTC). У модели еще имеется пневмоподвеска.

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«Просто» Lynk & Co 900 представлен в трех полноприводных модификациях. Начальные версии – это бензиновый турбодвигатель 1.5 (190 л.с.) и два электромотора, суммарная отдача системы – 721 л.с. Более дорогие варианты оснащены бензиновым турбодвижком 2.0 (254 л.с.) и также двумя электромоторами, совокупная отдача установки – 734 л.с. А самый дорогой Lynk & Co 900 доступен с тем же 2.0T и уже тремя электродвигателями, суммарная отдача – 884 л.с. В зависимости от комплектации «девятисотому» положена батарея емкостью 44,85 или 52,38 кВт*ч, в электрорежиме он способен проехать 220, 268 или 280 км по циклу CLTC.

Семиместный Lynk & Co 900L должен поступить в продажу до конца года, так что полноценная презентация не за горами.