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  • Lynk & Co 900 обновлён через год после премьеры: проще оптика, ещё больше, теперь семь мест

Lynk & Co 900 обновлён через год после премьеры: проще оптика, ещё больше, теперь семь мест

16.10.2026 898 2 0
Lynk & Co 900 обновлён через год после премьеры: проще оптика, ещё больше, теперь семь мест

Марка Lynk & Co готовится вывести на рынок модернизированную версию кроссовера с индексом 900. Модели переделали переднюю часть. Кроме того, она подросла и получила салон на семерых.

Гибридный кроссовер Lynk & Co 900 на платформе SPA Evo стартовал в Китае весной прошлого года. Он возглавил гамму марки, которая изначально была совместным проектом Geely и Volvo, а ныне является суббрендом Джили. На домашнем рынке паркетник особого успеха не добился. По данным BestSellingCarsBlog, с января по сентябрь текущего года там реализовано 11 291 шт., тогда как Li L9 за тот же период разошелся тиражом 21 587 экземпляров, результат Aito M9 – 56 430 экземпляров, Zeekr 9X – 57 196 единиц (Zeekr тоже принадлежит Geely). На этом фоне бренд Lynk & Co готовится запустить в продажу модернизированный кроссовер 900 – его фото и основные характеристики появились в свежем каталоге Минпрома КНР. Впрочем, полное название такого паркетника звучит как Lynk & Co 900L, то есть, возможно, он станет дополнением, а не заменой.

Lynk & Co 900L
Lynk & Co 900L
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Lynk & Co 900L
Lynk & Co 900L
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Кроссовер обрел другое «лицо». Lynk & Co 900L лишен фирменных для марки отдельных светодиодных огней в виде «игреков» — они теперь встроены в новые блоки фар, которые стали больше. Причем у ДХО отныне узор «звездное небо». Паркетнику также достался новый, более агрессивный передний бампер. А вместо выдвижных ручек дверей появились полускрытые. «Элька» по умолчанию имеет 21-дюймовые диски (для дореформенной модели еще предусмотрены 20-дюймовые), и у них новый дизайн. Корма в целом прежняя. У паркетника, напомним, двухсекционная багажная дверь, с откидывающимся нижним бортом.

Lynk & Co 900L

Как и у «просто» Lynk & Co 900, в списке оборудования модернизированного кроссовера значится автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Среди опций – подножки с электроприводом и двухцветная окраска кузова, в том числе, в стиле старого «люкса».

Lynk & Co 900L

Длина Lynk & Co 900L составляет 5280 мм, что на 40 мм больше, чем у прежнего «девятисотого». Колесная база увеличена на 10 мм до 3170 мм. Ширина и высота не изменились – 1999 и 1810 мм соответственно.

Lynk & Co 900L
Lynk & Co 900L
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Lynk & Co 900L
Lynk & Co 900L
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Интерьер на сертификационных снимках не засвечен. При этом известно, что Lynk & Co 900L предложат с семиместным салоном. Исходный Lynk & Co 900 дебютировал в шестиместном исполнении, в этом году в Китае также стали продавать пятиместную версию.

Прежний Lynk & Co 900
Прежний Lynk & Co 900
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Прежний Lynk & Co 900
Прежний Lynk & Co 900
2 / 5
Прежний Lynk & Co 900
Прежний Lynk & Co 900
3 / 5
Прежний Lynk & Co 900
Прежний Lynk & Co 900
4 / 5
Прежний Lynk & Co 900
Прежний Lynk & Co 900
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Кроссовер остался подзаряжаемым гибридом. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 218 л.с. Вероятно, модель все так же уже в базе имеет полный привод, но количество и отдача электродвигателей не указана. Зато есть данные о батарее – Lynk & Co 900L будет доступен с аккумулятором емкостью 55,1 или 70 кВт*ч.

Прежний Lynk & Co 900
Прежний Lynk & Co 900
1 / 4
Прежний Lynk & Co 900
Прежний Lynk & Co 900
2 / 4
Прежний Lynk & Co 900
Прежний Lynk & Co 900
3 / 4
Прежний Lynk & Co 900
Прежний Lynk & Co 900
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Lynk & Co 900 с прежним дизайном представлен в трех модификациях. Начальные версии – это бензиновый турбодвигатель 1.5 (190 л.с.) и два электромотора, суммарная отдача системы – 721 л.с. Более дорогие варианты оснащены бензиновым турбодвижком 2.0 (254 л.с.) и также двумя электромоторами, совокупная отдача установки – 734 л.с. А самый дорогой Lynk & Co 900 представлен с тем же 2.0T и уже тремя электродвигателями, суммарная отдача топового кроссовера – 884 л.с. В зависимости от комплектации дореформенному паркетнику положена батарея емкостью 44,85 или 52,38 кВт*ч, в электрорежиме он способен проехать 220, 268 или 280 км по циклу CLTC.

На домашнем рынке кроссовер Lynk & Co 900L ждут уже в этом году, так что презентация не за горами.

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2 комментария
16.10.2026 15:40
Кирилл

Ещё бы не плохо добавить что продажи за год снизились на 70 % а за сентябрь по сравнению с 2025 на целых 90% это просто ненормально, в китае быстрый взлёт и такое же быстрое снижение уже давно норма и началось это не сейчас а лет 5 назад, и вообще нужно что бы кто нибудь сказал все китайским компаниям что все эти рестайлинги и обновления спустя год или меньше только ухудшают отношение

16.10.2026 16:54
Andrey Kulyabin

Предыдущий дизайн был каким то не суразным для флагманского кроссовера,нынешний рестайлинг заметно улучшил вид спереди.

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