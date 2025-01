Фото: Lynk & Co, lynkco.com.cn. Скриншоты: с видео Lynk & Co

Большой кроссовер Lynk & Co 900 от Geely попробует переманить покупателей у Li L9

В Китае состоялась премьера нового трехрядного паркетника марки Lynk & Co. Модель имеет необычные решения как снаружи, так и внутри. Новинка будет доступна в виде гибрида, причем таких версий заявлено аж три штуки.

Этот большой гибридный кроссовер бренд Lynk & Co принялся пиарить в декабре прошлого года, выпустив несколько эскизов, тизеров и фото замаскированного тестового образца. А сегодня, 3 января, в Китае провели презентацию серийной модели: на рынок она выйдет под именем Lynk & Co 900, SUV объявлен новым флагманом. Также напомним, что изначально марка была создана компаниями Geely и Volvo (шведский бренд в свою очередь принадлежит китайцам). Однако осенью 2024-го фирма Вольво заявила о том, что продаст свою 30-процентную долю в Линке другой «дочке» Geely – компании Zeekr. Сделку планируют завершить в текущем году. Впрочем, шведы все же успели поучаствовать в разработке «девятисотого».

В основе паркетника лежит платформа под названием SPA Evo: очевидно, это разновидность «тележки» SPA от Volvo. К слову, на исходной версии шведской архитектуры базируется кроссовер Lynk & Co 09, у которого «девятисотый», собственно, и отнял титул флагманской модели.

Новый кроссовер стал самым крупным Линком. Длина Lynk & Co 900 равна 5240 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1810 мм, колесная база – 3160 мм. Таким образом, паркетник сопоставим с Li L9. Размеры последнего: 5218/1998/1800 мм, расстояние между осями – 3105 мм. Ну и для сравнения, приведем габариты экс-флагмана Lynk & Co 09: 5042/1977/1780 мм, колесная база – 2984 мм.

Внешне «девятисотый» перекликается с другими свежими моделями марки. Так, кроссоверу тоже достались образующие «игреки» светодиодные секции ходовых огней, выдвижные ручки дверей и единая плашка задних фонарей. Но при этом у Lynk & Co 900 есть и собственные фишки. Между оригинальными фарами расположено пиксельное табло, на которое можно выводить надписи и анимацию. Аналогичное табло внедрено и в фонари. Кроме того, паркетник имеет двухсекционную багажную дверь – у нее подъемная верхняя часть и откидывающийся борт. Модели положены 20- или 21-дюймовые колеса.

Необычные решения есть и внутри. Lynk & Co 900 получил небольшой отдельный приборный экран, то есть роль приборки возложена в основном на проекционный дисплей. А 30-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, наоборот, растянулся почти на всю ширину передней панели. Собственный гигантский дисплей предусмотрен и для задних пассажиров – он крепится к потолку. Наконец, в торец расположенного между передними сиденьями бокса-подлокотника встроена еще одна сенсорная панель, она отвечает за управление различными функциями.

Lynk & Co 900 дебютировал в шестиместном исполнении. В подголовники кресел первого и второго рядов интегрированы динамики, а спинки сидений третьего ряда могут откидываться назад. В списке оборудования еще заявлены две стеклянные секции в крыше, лидар и прочие современные водительские ассистенты.

Паркетник представляет собой подзаряжаемый гибрид. При этом клиентам модель будет доступна в трех модификациях. В состав установки базового Lynk & Co 900 вошли бензиновый турбомотор 1.5 и два электродвигателя. Суммарная отдача такого паркетника – 761 л.с. Версия подороже тоже имеет пару электромоторов, но ДВС – уже объемом 2,0 литра. Совокупная мощность этого варианта – 734 л.с. Топовый же Lynk & Co 900 получил 2.0T и сразу три электромотора, суммарная отдача системы составляет 857 л.с. О батареях пока не рассказали. Зато в Lynk & Co похвастались тем, что у кроссовера есть адаптивная подвеска и режим «краба». По предварительным данным, самая быстрая версия разгоняется с места до 100 км/ч примерно за 4 секунды.

На китайский рынок Lynk & Co 900 выйдет позже в этом году. Все технические характеристики объявят ближе к дате старта продаж, как и цены. Впоследствии новый флагманский кроссовер также отправят на экспорт.