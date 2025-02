Не просто ездить

Большинство автомобилей проходят у нас обычные тест-драйвы: ездим по городу, по трассам, иногда, если есть необходимость, забираемся на бездорожье разной степени сложности. В результате получается классический тест, такой же, как, например, и обычного Changan CS95. В этот раз всё получилось намного увлекательнее: наши старые друзья из НП РОСРР (Российские ралли-рейды) пригласили нас принять участие в спортивно-туристическом автопробеге «Машина времени», организованном в партнёрстве с компаниями «Чанъань Мотор Рус» и SINTEC Lubricants. Первые обеспечили нас автомобилями, вторые – маслами и антифризами к ним. Программа показалась нам интересной, потому что проехать за несколько дней почти две тысячи километров по пяти российским регионам (Москве, Владимирской, Ульяновской и Нижегородской областям и Мордовии) и принять участие в соревнованиях среди журналистов, блогеров и экспертов автомобильной отрасли в нескольких автоспортивных дисциплинах – это намного заманчивее, чем просто кататься по городу и области.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Среди заявленных в пробеге автомобилей оказались и CS95 New, так что отказываться было грех. К тому же безнаказанно приложить где-то в ралли-рейде серийный Changan и не получить за это нагоняй от представительства бренда – дело святое, этой возможностью надо воспользоваться в обязательном порядке. В пресс-туре такого формата мы никогда не участвовали (потому что их никто не проводил), поэтому ваш покорный слуга заранее закрепил за собой интересующую машину, собрал чемодан и улетел в Москву на старт этого пробега. Опустим пресс-конференцию в офисе «Российской газеты» и прочие предстартовые ласки – нас в первую очередь интересует CS95 New, с которым мы и начнём знакомиться на парковке, откуда восемь экипажей отправятся укатывать в соревнованиях кроссоверы и пикапы Changan.

Не заметить CS95 New среди остальных автомобилей сложно – уж больно он выделяется своими габаритами. Кроме него в пробеге приняли участие CS75 Plus New, UNI-T и пикап Hunter Plus. Последний – единственный из всей компании, кто как-то может сравниться размерами с CS95 New. При этом нельзя сказать, что внешне обновлённый кроссовер значительно отличается от обычного CS95 – это всё тот же достаточно гармонично сложенный бегемотик, чем-то напоминающий Ford Explorer. Изменения в экстерьере получись точечными, но удачными. Во-первых, крупному автомобилю к лицу подросшие до 20 дюймов колёсные диски – с ними машина выглядит серьёзнее. Во-вторых, намного современнее стала решётка радиатора, которая очень похожа на решётку пикапа Hunter Plus. Вместе с новым передним бампером и изменённой оптикой она здорово освежила внешность и добавила кроссоверу совершенно точную дозировку монументальности и строгости, так подходящих взрослому пятиметровому автомобилю. Сзади появился новый бампер, и на этом, в общем-то, все внешние изменения заканчиваются. Ну а что изменилось внутри – узнаем в ходе поездки.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

По голове и по пятой точке

Багажа у нас получилось много: мало того, что нас трое и у каждого есть как минимум чемодан и сумка, так вдобавок один из членов экипажа – оператор. А любой оператор в пресс-туре всегда немного похож на верблюда не только измученным выражением лица, но и объёмом поклажи, который он вынужден таскать на собственном горбу. Но к объёму багажника вопросов не возникло – в CS95 New можно с лёгкостью разместить вещи большой семьи даже в расчёте на длительное путешествие. А вот к высоте, на которую открывается пятая дверь, претензии хотя бы раз озвучил каждый из нас. Обычно они выражались коротким восклицанием, которое тут озвучить нельзя по этическим нормам, звучащим после контакта этой двери с головой. Придирка, конечно, но предупредить обязаны: нужно быть внимательным.

Путь в первый день нам предстоял неблизкий – в Ульяновск, то есть, более 800 км. Первые пару сотен километров мне повезло провести пассажиром на заднем сиденье. Да-да, именно «повезло» – второй ряд (напомню, что есть ещё третий на два места, который в сложенном состоянии спрятан под полом багажника) в CS95 New радует достаточно высоким уровнем комфорта. Тут есть и USB-зарядка, и свой «климат», и даже регулируемые по наклону спинки сидений. Единственное, чего нет, так это обогрева сидений (кстати, удачных по профилю), поэтому первые минуты приходится не греться в машине, а греть своё место собственной пятой точкой. Но уже после пары первых километров становится тепло, уютно и удобно. Из Москвы мы быстро выбрались на платную трассу М-12, и ни в городе, ни на трассе мне не пришлось страдать ни от посторонних звуков, ни от раскачки или излишней жёсткости. Разумеется, незначительные крены ощущаются, но на тяжёлой машине они неизбежны, а пассажира никак не раздражают. Одним словом, даже в дальней поездке пассажирам на втором ряду страдать не придётся – тут всё хорошо. Ну а что за рулём?

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Первым делом посмотрим, что тут изменилось. А внутри тоже не так много нововведений: на первый взгляд заметен только новый селектор АКП. Если приглядеться, то можно найти некоторые незначительные изменения в отделке салона, но для этого придётся ставить CS95 и CS95 New рядом и внимательно их изучать. Может, это даже к лучшему, потому что интерьер этого кроссовера отрицательных эмоций никогда не вызывал. Он не старомоден, но сдержан, и его дизайнер явно не обладал воспалённым воображением человека, который любит всё яркое и слишком необычное.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Если во многих китайских автомобилях зачастую первыми приковывают внимание несуразно огромные экраны мультимедийной системы и цифровой приборной панели, то в CS95 New они выглядят естественно и уместно. Их тут тоже два: 12,3-дюймовый дисплей управления мультимедийным развлекательным центром и 10,25-дюймовый дисплей приборной панели. Графика очень качественная, быстродействие тоже на высоте. И опять же нужно отметить чувство меры дизайнеров: ничего кричащего нет, всё выглядит умеренно благородно, и даже спортивная тема оформления приборки не режет глаза. Всего тем три, и все они по-своему хороши. Единственное, к чему можно придраться, это не самые крупные шрифты: иногда приходилось долго искать взглядом нужные символы и надписи.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Интерьер хорош и на ощупь, но опять же – а где обогрев сидений? Около джойстика регулировки зеркал на двери есть даже кнопка включения вентиляции, а вот обогрева нет. Летом оно, может, и хорошо, а вот зимой в первую очередь хочется тёплых опций. Впрочем, они могут быть, но в странном сочетании: если нет массажа у водительского кресла – подогрев есть, в том числе и руля. Нет подогревов – есть массаж. А вот вентиляция есть в любой комплектации. Логика загадочная, но ладно – хотя бы какой-то выбор всё-таки присутствует, и при желании можно купить и полностью укомплектованный всеми тёплыми опциями автомобиль. Всем остальным Changan хорошо оснащён по умолчанию, и в CS95 New есть не только панорамная крыша, встроенный регистратор и многое, что уже стало нормой, но и система распознавания знаков, которой не было в прежнем CS95.

Трассы бывают разными

Основное отличие обновлённого кроссовера – другая коробка передач и двигатель с новыми настройками ПО. Вместо 6-ступенчатого автомата Aisin TF-81SC теперь используется 8-ступенчатый Aisin TG-82SC, а новая прошивка добавила мотору дополнительные 6 л.с. (теперь их 226 вместо 220) и 20 Нм крутящего момента (380 вместо 360 Нм). Эта версия двигателя получила обозначение JL486ZQ5 вместо прежнего JL486ZQ4, но с точки зрения техники осталась неизменной – рядной «турбочетвёркой» объёмом 2 литра. Система полного привода тоже осталась прежней – с многодисковой муфтой NexTrac от BorgWarner.

Как мы ни издевались над связкой мотора и коробки, недостатков в ней не нашли. Само собой, какой-то сумасшедшей динамикой кроссовер похвастаться не может, но разгоняется достаточно уверенно, и даже при опережениях на платной трассе потенциала хватало вполне. Очень радует и настройка режимов: CS95 New действительно может ехать и «нормально», и «экономично». В спортивном режиме он ожидаемо позже переключает передачи и агрессивно рычит при наборе скорости, но не могу сказать, что динамика при этом меняется существенно. Ощущения – да, становятся другими. Всё остальное – сомнительно.

CS95 New радует и настройкой рулевого управления с электроусилителем: тут нет уже ставшего привычным пустого «нуля», как это часто бывает в китайских автомобилях с ЭУР, машина очень точно реагирует на повороты руля и даёт ощущение полного взаимопонимания с органами управления. Правда, слишком энергично на скоростной трассе лучше рулём не дёргать: всё же вес у автомобиля приличный, а центр тяжести расположен не слишком низко. Крены, пусть и не критичные, есть, и они напоминают, что рулим мы полноразмерным кроссовером, а не Porsche 911 Carrera 4 GTS.

Как я уже говорил, тест-драйв у нас не обычный, а с весьма насыщенной спортивной программой. Поэтому уже второй день пресс-тура стал первым спортивным днём: мы отправились на ралли-рейд. Проехать на серийных автомобилях участок спортивной ралли-рейдовой трассы «Симбирский тракт», по которому гоняют на подготовленных Камазах? Заманчиво, надо попробовать!

1 / 3 2 / 3 3 / 3

И, разумеется, это было интересно. Да, несколько бамперов мы раскололи, несколько защит оторвали. Но все наши четыре Changan (два CS95 New и два пикапа Hunter Plus) до финиша доехали без проблем. Проблемы были, скорее, у нас, пилотов и штурманов: мы не профессиональные спортсмены, управляем автомобилями не так, как они, а дорожные книги, необходимые в ралли-рейдах, читаем из рук вон плохо. Бывало, что дорожная книга уже заканчивалась, а трасса – ещё нет… Однако машины мы не жалели – хотели выжать из них всё что можно и ещё немного сверху. В таком режиме появилась возможность оценить некоторые детали, которые трудно было оценить в гражданском режиме.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Во-первых, ещё раз порадовала настройка подвесок. Ралли-рейдовая трасса – дорожка сложная, со множеством «подскоков»-трамплинов, ям, оврагов и сильно выступающих стыков сломанного твёрдого наста. Теоретически, конечно, у нас действовало ограничение на максимальную скорость (оно в ралли-рейдах есть всегда), и в нашем случае эта скорость могла показаться даже низкой – всего 70 км/ч. Но даже на этой скорости мы периодически прикладывались шлемами к потолку («ковшей»-то с пятиточечными ремнями в наших машинах не было) и сжимали себе межпозвонковые диски при каждой посадке после прыжка. Но при этом пробои подвески оказались очень редкими. А вот на отбое передняя подвеска грохотала часто. И я должен сказать, что это хорошо: передние колёса буквально выстреливали вниз, вследствие чего у нас почти не терялся зацеп, что на переднем приводе с подключаемым задним очень даже приятно.

Учитывая, что накануне шёл дождь, а в день самой гонки ударил небольшой мороз и валил снег, машины наши обуты в «липучку», а системы стабилизации, само собой, были отключенными (они сильно душат двигатель), ездить было непросто. Тем более что ограничение максимальной скорости мы частенько игнорировали, за что нещадно в итоге получали пенализацию – штрафное время. Не знаю точно, сколько я привёз в итоге «пеналов», но максимальную скорость чаще ограничивал стуком передней подвески на ходе отбоя и нецензурными выкриками своего штурмана. Валить на все бабки на CS95 New – занятие по-своему захватывающее, но чуть более интересно на ралли-рейдовой трассе, на мой взгляд, вёл себя Hunter Plus: задний привод с подключаемым передом, огромные ходы подвесок и отключенная система стабилизации позволяли валить так, что с сосен вдоль трассы падали потерявшие сознание дятлы. Местами даже самому становилось страшно, но веселье на трассе – штука сама по себе диковатая.

1 / 2 2 / 2

Второй спортивный день был посвящён ралли третьей категории. Тут требовалось не столько «давить тапку», выпучив от страха глаза и проклиная штурмана, сколько быть точным: вовремя приехать на финиш, строго соблюдая прописанную среднюю скорость и тайминг. Впрочем, мне и одному из моих коллег это не помешало чуть не грохнуться на просторах Мордовского заповедника и национального парка «Смольный» с узенького мостика. Какие выводы были сделаны из этого дня? CS95 New не страдает ярко выраженной недостаточной поворачиваемостью, как это это часто бывает в случае с кроссоверами с подключаемым задним приводом. Он может уйти в боковой снос (исключительно по дурости пилота), но легко стабилизируется рулём и педалями. Избыточная поворачиваемость Hunter Plus в этот день стала чуть большим препятствием.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Ещё сильнее она себя показала в заключительный день соревнований – на Нижегородском кольце во время кольцевых гонок. CS95 New вёл себя ровно: рекордов на нём, наверное, не поставишь, но управлять им легко. Пикап в этом плане сложнее, но на нём можно привезти лучшее время. Ну а среди остальных машин на ледовом треке я бы выделил CS75 Plus New: в ралли-рейд мы на нём даже не совались (там нужен полный привод), но на кольце его энерговооружённость стала огромным преимуществом.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Били, били – не разбили

Даже удивительно, что в ходе наших достаточно жёстких испытаний мы не смогли сломать ни одну машину. Самое страшное, чего мы сумели добиться, это сломанный пластик и сожжённые на кольце тормозные колодки. Режим «газ-тормоз» на протяжении нескольких часов гонок для гражданских машин на спортивных трассах – это очень суровое испытание. Но если поначалу мы ещё поглядывали хотя бы на указатель температуры и лампочку давления масла, то потом расслабились окончательно: всё работало штатно. К слову, все наши машины были заправлены маслом и антифризом производства SINTEC, и вопросов к эксплуатационным жидкостям у нас не возникло. Ничего не грелось, не парило и не выкипало, хотя право на это имело. Но это – на наш взгляд, с точки зрения водителей. Профессионалам в лаборатории будет виднее: «Мы отобрали пробы, в дальнейшем проанализируем их в независимой лаборатории и по итогам сформируем отчет, будет видно, как масло изменяло свои характеристики в течение вот таких достаточно непростых относительно гражданского применения условий», – рассказал руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев.

Порадовали и машины, которые, вообще-то, на такие издевательства рассчитаны не были. Но ничего, все они сдюжили. В том числе и совсем не приспособленный для этого CS95 New. Если говорить откровенно, испытывать такими режимами приятнее всего было Hunter Plus – он будто построен специально для того, чтобы преодолевать непреодолеваемое. А CS95 New – это просто комфортный автомобиль дальнего плавания, на котором очень приятно ехать куда-то за сотни километров большой компанией. Однако, как выяснилось, иногда и этот фрегат может стать настоящим пиратским судном: на нём можно не только хулиганить, но и злостно беспредельничать. Сдаётся мне, что если не издеваться над ним целенаправленно, служить он может долго. Уж если он пережил ралли-рейд и всё прочее, разломать его на дороге общего пользования сможет только очень одарённый человек. Но это уже проблема этого человека, а не Changan.

Ну а закончим всё спортом. Так как мероприятие носило явно спортивный характер, было бы обидно не привезти хотя бы какую-нибудь медальку. Нам в этот раз повезло, и за четыре дня наша редакция заработала сразу четыре кубка: первое место у пилота в ралли-рейде, первое место – в ралли третьей категории и третье место в составе экипажа в ралли-рейде. И хотя на кольце мы, увы, стали только четвёртыми, это не помешало нам по сумме очков забрать медаль и кубок в общем зачёте.

МАШИНА ВРЕМЕНИ 2025 МЕСТО ЭТАП 1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 1 Баландин Михаил, «Колёса.ру» 1 1 4 2 Чернов Илья, SINTEC 2 3 1 3 Бабенков Арсений, «Российская газета» 6 2 2 4 Зенюк Пётр, канал Zenicom 4 5 6 5 Трусов Максим, автожурналист 5 7 3 6 Кущинский Всеволод, «Точка отрыва» 3 8 7 7 Зенюк Павел, канал Zenicom 8 6 5 8 Вершинин Максим, автожурналист 7 4 8

1 / 2 2 / 2