Пять метров длины, семь мест, простор на заднем сиденье и солидный багажник – все это предлагает флагманский Changan CS95. У нас машина появилась весной, однако рекордов по продажам не ставит. В чем же причины?

Недавно в наших руках побывала еще одна модель этого китайского производителя – CS85. Кроссовер показался несколько противоречивым с технической точки зрения, а претенциозная внешность с «баварскими нотками» в сочетании с нынешними ценами окончательно сбивает прицел, и ты невольно начинаешь сравнивать автомобиль с немецким премиумом. В случае с CS95 планку можно не задирать до космических высот: посмотрите на «девяносто пятый» в профиль – ничего не напоминает? Да-да, этот тот же форм-фактор, что и у некогда любимого в народе Ford Explorer. При всем уважениии к Форду, допрыгнуть до американского уровня автомобилестроения все же попроще, чем до немецкого. Удалось ли это «девяносто пятому»?

​

О, сколько нам открытий чудных...

Как и в случае с CS85, внешне 95 не производит фурор. В принципе, неудивительно: китайские товарищи к нам нередко везут, скажем так, «проверенные временем» модели. Вот и CS95, дебютировавший в 2016 году на моторшоу в Гуанчжоу, претерпел уже два рестайлинга – в 2018 и 2022 году. У нас в продаже версия 2018 года, поэтому-то дизайн революционным назвать сложно. Впрочем, переверни галочку на логотипе на 180 градусов и включи воображение: чем не Acura MDX тех же лет выпуска?

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Внутри похожая история: никакой тебе футуристической стилистики, все в духе быстро увядающей моды минувшей пятилетки. Микс тачскрина и физических кнопок плюс куча глянцевых поверхностей, моментально покрывающихся отпечатками пальцев. Однако с точки зрения эргономики вопросов не возникает – все органы управления на привычных местах, поэтому осваиваешься в салоне легко. Разве что к обзорности с водительского места есть вопросы.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Нет, с салонным зеркалом заднего вида как раз все в порядке. Как ни парадоксально, дело в больших внешних зеркалах и их расположении – они съедают такой сектор обзора при поворотах, что за ними запросто может потеряться пешеход или мотоциклист. Вот и приходится вытягивать шею. Кстати, зеркала нельзя запрограммировать на автоматическое складывание при запирании дверей, «прижать уши» получится, лишь повернув барашек в блоке настройки положения. Экономия на копеечном, но приятном решении удивительна.

1 / 2 2 / 2

После каждого тест-драйва китайской техники в мою копилку трудностей перевода падают новые и новые сокращения и фразы из инструкций и буклетов и с мониторов. Конечно, теперь с этим существенно лучше, чем на заре экспорта в Россию «китайцев». В середине нулевых встречались такие феноменальные и таинственные пассажи, как «антиторможущая до смерти система ABS», «остерегающаяся воров система двигателя», «электрическое слуховое окно» или «антиголовокружащееся внутреннее зеркало обратного вида против головокружения».

В предвкушении новых открытий я полез в меню Чангана (тут китайцы должны бы отыграться – вообще-то правильно название читается Чанъань, но язык не очень поворачивается) и расстроился: русского-то здесь и нет! Из доступных – китайский, арабский и английский. Говорят, русификацией занимаются, и на дилерских машинах она присутствует, но мне от этого не легче.

1 / 2 2 / 2

Надо сказать, что с точки логики в меню все в порядке – найти нужные настройки на английском не составляет никаких проблем, отклик дисплея и графика тоже достойные. Но и тут меня ждал сюрприз. Машина запрограммирована на предупредительное пиликанье при превышении скорости в 120 км/ч, и как я ни старался, найти отключение в меню не смог. Сдавая CS95, поинтересовался, где же деактивируется зуммер. Оказывается, это можно сделать только на станции, подключив к CS95 сканер.

Вагон и маленькая тележка

Примерно так можно описать салон CS95 с точки зрения пространства. Во втором ряду места хватает и троим, благо трансмиссионного тоннеля на полу нет. Жаль, уровень пола чуть высоковат. В пятиместной конфигурации за спиной пассажиров второго ряда остается еще 418 литров объема багажника. При погрузке будьте осторожны: электропривод не имеет функции регулировки высоты поднятия двери, а максимальная такая, что при росте 178 см я спокойно приходил в дверь головой. А еще тут нет задней полки. Продолжаем удивляться: это, как выяснилось, допоборудование.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8