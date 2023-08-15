Не успели закатить в гараж нового «корейца» или «японца» в прошлом году? Сегодня цивилизованная покупка у официального дилера с полноценной гарантией – это только Китай. И наши восточные соседи сложа руки не сидят: встречайте представителя нового для нас бренда Jetour . Сегодня у нас на тесте X90 Plus – самый крупный кроссовер на рынке из ассортимента «белого» импорта.

Бренд, может быть, и новый, но по технике продукция Jetour нам прекрасно знакома. Китайцы идут по проторенной европейскими и японскими грандами дорожке и создают суббренды, нацеленные на разную аудиторию. Так что Jetour по факту – лишь очередная дочка концерна Chery. Но дочка своенравная: в отличие от подразделений Omoda, Exeed и Kaiyi (на подходе осенью и еще одна марка – Jaecoo), Jetour стремится выпорхнуть из-под родительского крыла и вести максимально независимую политику на грани конкуренции, как это всегда было в стане Hyundai-Kia. Но для нас-то с вами, покупателей, любая внутренняя конкуренция – во благо.

Большой брат

Несколько месяцев назад нам уже удалось прокатиться на X90 Plus в Китае, однако в Россию приехали немного другие автомобили. Китайские версии полностью оправдывают приставку «плюс» в названии, ведь они семиместные. У нас же машина длиной под пять метров доступна лишь в пятиместной конфигурации, по крайней мере пока. Обидно! В наши времена рекордно дорогих перелетов автомобиль становится едва ли не единственным относительно доступным способом посмотреть новые места. А на московской презентации Jetour представители ассоциировали серию кроссоверов «Х» именно с концепцией семейных путешествий, так что семь мест были бы в тему.

Еще одно заметное отличие от версий для китайского рынка – дорожный просвет. Для нас недоступны «приземистые» машины с клиренсом в 150 мм, поэтому под днищем солидные 210 мм. При этом X90 Plus и у них, и у нас безальтернативно переднеприводный, а топовые версии еще и обуты в 20-дюймовый низкопрофильный Michelin. Так что клиренс тут несет чисто бордюрный смысл, и никакое бездорожье машине не прописано. В этой связи удивительно видеть среди немногочисленных электронных помощников ассистент спуска с горы HDC. Съехать-то, может, и съедете, но обратно точно не заберетесь.

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Сам себе режиссер

Мы уже привыкли к нашпигованными электроникой китайским моделям, и вот теперь пришло время удивляться. Jetour X90 Plus в топовой комплектации Luxury за 3 689 900 предлагает помимо вышеуказанной HDC только ассистент старта в гору и стандартный набор завязанных на систему стабилизации помощников. Круиз-контроль тут самый обычный, а не адаптивный (причем вставка под лидар в переднем бампере предусмотрена, как и описание работы системы в инструкции), никаких вам систем автоматического торможения и контроля выхода из полосы. А что – тоже заявка на самобытность: кому-то все это засилье «помогаторов» не нужно, и переплачивать за него смысла нет.

В «базе» имеется полный набор обогревов, пара дисплеев по 12,3 дюйма, сенсорный блок микроклимата, LED-оптика и панорамная крыша. Но нет шторок безопасности, электропривода пятой двери, а камера только одна. И даже в самом дорогом исполнении, как на нашем тесте, не предусмотрены поддержка Android Auto и Apple CarPlay и приятных мелочей вроде индукционной зарядки, хотя и она описана в инструкции.

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«Добавить топливо немедленно», – под этот ультиматум я проездил три дня. Первое предупреждение машина выдала аж за 100 с лишним километров до осушения бака. С учетом реального аппетита от десяти литров на сотню экспериментировать не хотелось, и я зарулил на первую попавшуюся заправку и плеснул в 57-литровый бак пять литров, чтобы спокойно дотянуть до проверенной станции. К моему удивлению, машина эти капли просто не заметила и продолжила призывно пиликать и пугать пустым баком. Добравшись до любимой АЗС, заправился под горловину – та же картина. Думал было «перезагрузить» машину, сбросив до заводских настроек, благо такой пункт есть в меню, но, естественно, это можно сделать только на сервисе. Скорее всего, дело в том, что во время первого долива я не заглушил машину, хотя это и неправильно по технике безопасности. Но это X90 Plus не оправдывает. В общем, традиционные для китайских машин электронные фокусы Jetour стороной тоже не обошли, хотя баги наверняка легко убрать новым софтом.

Заявленному верить?

В плюсы большому семейному кроссоверу Jetour приписывает просторный салон, вместительный багажник и улучшенную шумоизоляцию. Что касается пассажиров второго ряда, то места у них действительно вагон. Однако есть нюанс – при росте в 178 см я отодвинул водительское кресло до упора назад. Так что основательно «примерить» машину перед покупкой, если вы повыше, стоит обязательно.

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Посадка в водительском кресле тоже специфическая: на вид сиденье многообещающее, по факту же боковой поддержки почти нет, а поясничный подпор невыразительный. Интересно, что вентиляция в этом кресле предусмотрена, а пассажиру она не положена.

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Что до багажника, то в заявленные 732 литра поверить сложно, если только не забить его под самую крышу и не распихать мелочевку по нишам органайзера под полом. И это при том, что запаска тут висит под днищем.

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Есть вопросы и по части шумоизоляции – в салоне доминирует дорожный гул, хотя на машине стоят самые что ни на есть шоссейные шины Michelin e.Premacy (по 20 с лишним тысяч за штуку). При этом шины же частично виноваты в неважной плавности хода. Особенно разница заметна на контрасте с протестированным неделей ранее Chery Arizzo 8. Это будто две разные конструкторские школы!

Если седан практически безупречно фильтрует разнокалиберные неровности, то кроссовер однозначно можно похвалить разве что за игнорирование колейности на высоких скоростях. Подвеска передает в салон всю дорожную мелочь и утомляет пиками вертикальных колебаний на стыках и заплатках. Короткоходность подвески означает, что если вы чуть-чуть переборщите со скоростью, то лежачего полицейского проедете, подпрыгнув вместе с вещами в багажнике под грохот сработавшей до ограничителей на ходе отбоя подвеской.

Если подвеска – не эталон по плавности хода, может дело в драйверских настройках? Увы, управляемость тоже не эталонная. Конечно, «спорт» семейному кроссоверу не нужен, но усилие на руле даже в одноименном режиме хотелось бы посолиднее. Как и ни к чему кроссоверу переставлять заднюю ось в повороте с неровным покрытием – на скользкой дороге это может быть неприятно.

Что понравилось, так это разгонная динамика. Под капотом X90 Plus может быть установлен один из бензиновых моторов серии TGDI: 1,6-литровый (190 л.с., 275 Нм) либо 2-литровый мощностью 244 л.с. и крутящим моментом 375 Нм. В моем распоряжении как раз второй вариант. Этот агрегат серии F4J20 хорошо известен владельцам «восьмерок» от Chery и Exeed VX и TXL, но дефорсирован в их случае до 197 л.с.

Ускорение дается машине легко как с места, так и с трассовой скорости. Но вот городской рваный режим движения выявляет слабые места в настройках безальтернативного 7-ступенчатого «мокрого» робота 7DCT c двумя сцеплениями. Удивительно, но эта же коробка на других моделях концерна Chery ведет себя более интеллигентно. По крайней мере толчков и подергиваний при сбросе газа на пешеходной скорости себе не позволяет.

Кто еще?

Хотите продвинутую электронику, привод на четыре колеса и семиместный салон – милости просим за Chery Tiggo 8 Pro Max. Но «восьмерка» короче на 100 мм, обладает меньшей колесной базой и оценена «с учетом всех выгод» минимум в 3 430 900 (без скидок модель стоит 3,59-3,71 млн рублей), тогда как Jetour в теории можно взять на двести – четыреста тысяч дешевле. В теории – потому что реальная цена у дилеров пока непонятна.

Chery Tiggo 8 Pro Max максимально близок по габаритам – 4722 мм длины. Тот же мотор 1,6, что есть у «девяностого», у него настроен на 186 л.с. Из важных отличий – шесть подушек безопасности и система кругового обзора в стартовой версии, а также набор электронных ассистентов, включая адаптивный «круиз», в более дорогом варианте. Вдобавок на Tiggo 8 Pro стоят 18-дюймовые колеса против 20-дюймовых на X90 Plus. Это сулит внушительную экономию при покупке шин.

Exeed TXL тоже компактнее – 4780 мм, но полный привод ставят на все исполнения. Выбрать можно из моторов 1,6Т и 2,0Т (оба слабее, чем у Х90, с отдачей 186 и 197 л.с. соответственно). Стоит TXL существенно больше: 4,25 и 4,65 млн в зависимости от мотора. В плане оснащения Exeed богаче, но от Chery Tiggo 8 Pro отличается несильно. Из интересного – вентиляция обоих передних кресел и подножки с электроприводом.

Пятиметровый Exeed VX мощностью 249 сил, разумеется, полноприводный. За него просят 5,28-5,65 млн рублей – слишком существенная разница в цене, чтобы кто-то реально выбирал между Jetour X90 Plus и Exeed VX. Модели выступают в разных лигах.

А вот второе поколение GAC GS8 ложится ближе. В нём 4980 мм длины, 248 сил, снятых с турбомотора 2,0, и полный привод. Официальный диапазон цен – 3,5-4,1 млн рублей, вот только первые реальные данные говорят о том, что дилеры накидывают не меньше миллиона сверху. Оснащение интересное: медиасистема с экраном диагональю 14,6 дюйма, проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль, адаптивные фары. Комфорта добавляют подголовники спереди и сзади с настраиваемой боковой поддержкой, кресло водителя с регулировкой подушки по длине. А еще GS8 оснащается классическим 8-ступенчатым автоматом Aisin. У всех других стоят преселективные роботы, к которым многие российские автомобилисты испытывают предубеждение.

Ну и напоследок Changan CS95 (4949 мм, 220 л.с.) за 4,13 млн рублей. Модель интересна классическим автоматом и наличием массажеров в обоих передних сиденьях. Однако таких кроссоверов на улицах почти нет, что намекает на какие-то сложности с реальными поставками.

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Вопреки скептическому отношению ретроградов (что греха таить, я и сам отношусь к их числу) за первую половину 2023 года в России было реализовано под 170 тысяч новых «китайцев». Так что, будут брать X90 Plus? Скорее всего – да.

Самый крупный кроссовер из официально поставляемых в Россию с одним из наиболее мощных на рынке бензиновым мотором – интересное предложение, особенно если Jetour поколдует над настройками подвески и робота, а продавать X90 Plus будут по прайсовым ценам. Хотя, как ни прискорбно, верится в это с трудом: ценники наверняка перепишут в самом ближайшем будущем, поскольку прайс-листы были сформированы до известия о повышении утилизационного сбора. И почти наверняка в них не учтены последние драматические колебания курса рубля.