Чтобы меня сходу не растоптали в комментариях за незнание российского рынка, сразу расставим все точки над i. Формально конкуренты у Chery Arrizo 8 есть, целых два: FAW Bestune B70 и Dongfeng Aeolus Shine Max. Выход обеих моделей был анонсирован еще весной, однако за несколько месяцев активных поездок по Москве и области живьем я не увидел ни одного экземпляра. Неудивительно: реальных поставок и продаж нет.
Shine Max на официальном сайте марки до сих пор висит с пометкой «Скоро в продаже». Буквально на днях компания «Моторинвест» объявила, что дебют вот-вот состоится. Эта компания с недавних пор является дистрибьютором бренда Dongfeng в России. Она же выпускает электромобили Evolute и поставляет к нам дорогие гибриды и «электрички» Voyah, все они – тоже детища концерна Dongfeng.
Что касается FAW, то на его полноценный старт продаж рассчитывать не стоит. Есть немалые шансы, что в течение нескольких месяцев Bestune B70 реинкарнируется в образе Лады и пропишется на заводе в Петербурге, как это уже случилось с кроссовером Bestune T77. А раз так, то материнской марке нет смысла вкладываться в раскручивание и поставки модели-донора. Косвенным подтверждением этого можно считать тот факт, что после новости о повышении утильсбора рекомендованные цены на «семидесятку» не переписали.
Обман зрения
По фотографиям сложно поверить, что Chery Arrizo 8 – крупная машина. Уж больно игрушечно выглядит: вычурный дизайн удачно скрадывает реальные габариты. Хотя толика правды в первом впечатлении всё-таки есть. До размеров наших бывших бестселлеров из Японии и Кореи «китаец» не дотягивает: Camry, К5 и Sonata длиннее как минимум на 10 см, а по колесной базе у них превосходство на 6 см и более. Будет уместнее сказать, что «восьмерка» стоит между сегментами С и D.
В жизни Arrizo 8 смотрится ничуть не хуже, чем на рекламных фото, даже ещё более «игриво». Впрочем, последнее поколение Camry и оба вышеупомянутых «корейца» тоже не чурались дизайнерских изысков. Всю эту красоту можно подчеркнуть еще и цветом: в палитре Arrizo 8 помимо черно-белой классики есть светло-голубой, ярко-красный и даже темно-зеленый, в стиле Jaguar, оттенок. Сзади из-под бампера грозно высовываются четыре патрубка выхлопа немалого диаметра. Заглянул снизу: разумеется, фальшивые. Хотя реальный глушитель действительно развели на две стороны. А это что за «рассвет» в колесных дисках? Оранжевые суппорты на машине, не ассоциирующейся со спортом, смотрятся немного наивно и как будто норовят поспорить с фальшивым выпуском. Между тем такие стоят на всех версиях без исключения.
А что у нас в салоне? Первым делом прыгаю на заднее сиденье. Ничего не поделаешь: московская «деформация», в столице Camry и К5 в ливрее такси доминируют над собратьями в обычной окраске. Как же здесь просторно! Упомянутый в начале проигрыш Arrizo по длине и базе куда-то испарился. Места вдоволь по всем направлениям, коленями до спинки переднего сиденья не достанет даже баскетболист. И спасибо новой китайской моде делать «авиационные» подголовники с боковой поддержкой: подремать в дороге на таких одно удовольствие.
В Chery по традиции снабдили машину полным комплектом зимних опций. Поэтому, например, обогрев есть и у задних пассажиров. Карманы в спинках передних кресел продуманные, с двойными вырезами под смартфон или портмоне – таким и Skoda со своим Simply Clever позавидует. Пожаловаться можно разве что на низкую подушку, и ноги частично оказываются на весу. Хотя при наличии такого запаса пространства устроиться поудобнее в дальней дороге – вообще не проблема.
Спереди тоже есть чему удивиться со знаком «плюс». В отличие от подавляющего большинства китайских моделей (вне зависимости от класса), в Arrizo 8 кресла установлены на оптимальной высоте. Сидишь не как на табуретке посреди комнаты. Единственная претензия традиционная: хотелось бы подушку чуть подлиннее. Впрочем, водители небольшого роста этого недостатка не заметят. В актив запишем вентиляцию, а также наглядное управление электроприводами через вынесенные на дверные карты кнопки, стилизованные под форму сиденья – как у Mercedes.
Пиктограммы на сенсорном блоке под экраном медиасистемы видны и на ярком солнце, а вот индикаторы включения функций, оранжевые точки, блеклые. Черного глянца немного, его оттеняют серебристо-серые вставки с фактурой «под дерево». Приборная панель уже привычна и ожидаема: два бликующих, но ярких дисплея по 12,3 дюйма расползлись почти по всей линейке концерна Chery. С графикой все отлично, а вот с русификацией и визуализацией есть проблемы: например, во вкладке климат-контроля есть позиции «Кондициони» и «Сидень».
На китайских машинах климат-контроль частенько плохо отлавливает момент запотевания стекол во влажную погоду, и приходится корректировать работу вручную. В случае с Arrizo 8 я не успел подумать об этой проблеме, как на панели высветилось предупреждение о возможном запотевании, и двухзонный климат перешел на оптимальный обдув. Приятно!
Из интересных фишек – контурная подсветка над бардачком в виде рисунка, мне в нем видятся блуждающие по пустыне жирафы. Насколько это уместно в «бизнес-классе»? Вопрос риторический, зато детишкам наверняка понравится. Еще одна изюминка – встроенный ароматизатор. В него можно залить три разных аромата и настроить алгоритм работы через мультимедийку. К сожалению, на тестовой машине бокс под флаконы пустовал, так что оценить всю прелесть «приветственного аромата» в этот раз не удалось.
Для багажника заявлен объем 455 л. Проем, как это стало принято у современных седанов, узкий. Электропривода нет, но наверх крышка уходит без помощи рук. А где же внутренняя ручка? Досадное упущение обещают скоро исправить. Под полом – полноразмерная запаска, да еще и на литом диске. Пять с плюсом за такую заботу: «списать» колесо по нашим дорогам несложно, и запасной диск позволит неплохо сэкономить в случае такой неприятности.
Турбо наше всё
На мощность в Chery не поскупились. Toyota, Kia, Hyundai и все одноклассники предлагают базовый атмосферник 2,0 на 150 сил. Китайцы же сделали ставку на турбо, причем в единственной форсировке: Arrizo 8 оснащен мотором 1,6 на 186 «лошадей». Коробка передач – преселектив с двумя «мокрыми» сцеплениями. Все это для нас не новость: силовой агрегат тот же самый, что стоит, например, на кроссовере Exeed TXL. И уж если тому при снаряженной массе 1796 кг такого сочетания хватает, то полуторатонному седану должно хватать тем более. Так и есть, тягой мотор не обделен, в городе его хватает за глаза, и в заявленные 8,9 с до сотни и 205 км/ч максималки веришь безоговорочно.
Картину портит робот. Какой-то он вялый, задумчивый. В нём точно два сцепления? Если нужно быстро ускориться и резко топаешь по газу, коробка, бывает, не угадывает с передачей. Сбрасывает, например, одну ступень, а потом, будто проснувшись, скатывается еще на одну-две. Всё это создает лишние задержки и дерготню, совершенно лишние на трассовых обгонах. Надо бы чуть настроить алгоритм работы трансмиссии, и Arrizo сможет раскрыть весь потенциал мотора.
В смешанном цикле машина требует 9,5-10 л/100 км. Для такой мощности и массы – приемлемо. Скорее даже неплохо, если учесть, что у китайских марок есть двигатели более скромных объема и отдачи, которые выпивают не меньше. Чтобы еще больше подсластить топливную пилюлю, производитель разрешил лить в бак АИ-92 на постоянной основе. А это немалая экономия – он нынче дешевле «девяносто пятого» на 5-6 рублей.
Шумоизоляция понравилась. Обычно на азиатских машинах навязчив гул от колесных арок. Седан Chery здесь выделяется в лучшую сторону. Хотя без одной недоработки всё же не обошлось: в городском режиме после 2500-2700 об/мин на уши приседает двигатель. На трассовых скоростях, когда добавляются другие фоновые звуки, проблема уходит на второй план.
Если уж прикрутили яркие суппорты – даешь драйверские настройки рулевого управления и ходовой! Но нет, на это рассчитывать не стоит. Да и нужны ли они семейному седану? А вот среднестатистические и комфортные для обычного водителя китайцам уже вполне удаются. Конечно, в классе Arrizo 8 бал правит Camry – переплюнуть ее по части мягкости и обволакивающего ездового комфорта, кажется, невозможно. До нее новичок по плавности хода и не дотягивает, но в сравнении с «корейцами» всё очень и очень неплохо.
Я даже рискну сказать, что это одна из лучших подвесок из всех, что встречались мне на «китайцах»! Энергоемкость достаточная, жесткость умеренная, штатные шины 225/45 R18 можно заменить на «семнадцатые», которые подешевле и помягче. Разве что амортизаторы на плохой дороге иногда звучно срабатывают на отбой, но это скорее не дискомфорт, а придирка.
За что платим?
С момента старта продаж Chery Arrizo 8 успел немного подорожать. Базовая комплектация стоит 3,45 млн рублей. В ней есть среди прочего адаптивный круиз-контроль, полный набор обогревов, вентиляция передних сидений, встроенный видеорегистратор. На круизе я проехал несколько сот километров и уже уверился в его безупречности, как вдруг машина повела себя странно. Я решил немного превысить заданный лимит и поддал газу, но Arrizo как будто уперся в ограничитель и принялся волнообразно гасить, а потом набирать скорость. Настройки электроники? Не похоже. Когда я решил повторить эксперимент, эффект уже не проявился.
Еще один баг связан с системой предупреждения о наезде сзади (RCW). В городе она постоянно видит несуществующую опасность и нажимает «тревожную кнопку»: на панели приборов загорается предупреждение, пиликает зуммер, а ты нервно крутишь головой и всматриваешься в зеркала в поисках угрозы.
Доплатив 100 тысяч относительно базовой комплектации, вы получите панорамную крышу и несколько дополнительных ассистентов водителя. А еще – задние боковые и передние коленные подушки безопасности, что доведет общее количество эйрбэгов в машине до десяти. Это беспрецедентное предложение на сегодня, столько больше нет ни у кого. Топ-версия за 3,6 млн отличается только бело-синим салоном вместо черного и бронзовым оттенком декора вместо серебристого, а также черной крышей. За них и доплата в 50 тысяч.
Будут ли брать «камризаменитель»? Наверняка. Недешево, конечно, но из «серых» аналогов за сопоставимые деньги можно купить разве что китайскую Mazda 6 с мотором 2,0 в пустой, как барабан, в сравнению с Arrizo 8 комплектации. А у Chery и гарантия, и запчасти в наличии, и лизинг, и все остальное, сопутствующее статусу официальных поставок. Да и среди китайских кроссоверов за 3,5-3,6 млн рублей тоже нет моделей, которые могли бы так же неплохо сыграть роль бизнес-седана.
|Технические характеристики
|Трансмиссия
|Тип трансмиссии
|DCT7
|Базовые параметры
|Длина × Ширина × Высота, мм
|4757×1832×1469
|Колесная база, мм
|2770
|Колея колес (передних/задних), мм
|1580/1570
|Снаряженная масса, кг
|1489/1538
|Полная масса, кг
|1885
|Объем багажника, л
|455
|Объем топливного бака, л
|55
|Дорожный просвет, мм
|144
|Основные
|Кузов
|несущий
|Привод
|передний
|Тип подвески (передняя/задняя)
|передняя подвеска: независимая, типа McPherson, задняя подвеска: независимая, многорычажная
|Размерность шин
|225/45 R18
|Тормозная система
|Тормозные механизмы колес (передних/задних)
|дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые
|Тип стояночного тормоза
|электрический
|Усилитель руля
|Тип усилителя руля
|электрический
|Силовой агрегат
|Модель двигателя
|SQRF4J16C
|Тип
|рядный четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением
|Объем двигателя, см3
|1598
|Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.)
|136.5/5500 (186 л.с.)
|Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин.
|275/2000-4000
|Максимальная скорость, км/ч
|205
|Разгон до 100 км/ч, сек
|8,9
|Топливо
|Расход топлива (город), л/100км
|8,5
|Расход топлива (трасса), л/100км
|5
|Расход топлива (смешанный), л/100км
|6,2
|Топливо
|Бензин АИ-92 и выше
|Экологический класс
|Euro 6
|Выбросы СО2 (смешанный), г/км
|147
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Не знаю кому как а по мне так ушедшие сонаты/к5 с успехом заменяет JAC J7.Уже во всю трудится в такси, издалека напоминает вышеперечисленных корейцев и вблизи выглядит весьма внушительно.Удивлен что JAC считается компакт классом.По моему он ни фига не компактный.Что то вроде рено Флюенс,который формально считался компактным,а по размерам приближался к бизнес классу.
JAC - это мусорный китайский бренд, о котором в стране происхождения почти никто не знает. И качество автомобилей соответствующее - мертвые моторы с конским расходом топлива, отсутствующей динамика, вонючий кожзам и просроченная электроника, списанная с Алибабы. То, что он "трудится" в такси - это не показатель. Там и Джили Эмгранды катались, которые назвать приличными автомобилями ни у одного в здравом уме человека язык не повернется.
Время покажет, сможет ли данный аппарат занять нишу камри и оптимы. Вроде бы, в сегменте кроссоверов Китайцы показывают прогресс. Атласы, Тигго 7, Омоды и т.д. уже порядком примелькались в потоке.
Раньше была Тойота и ее нелепая пародия под брендом чирий. Теперь получили чирий по цене Тойоты. Только вот как цену ни поднимай, чирий тойотой не станет.