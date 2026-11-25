Что будет, если добавить немного гламура в ультрабюджетный кроссовер? Получится Renault Kaptur. История этой машины весьма нестандартная: в Европе есть модель Captur с почти таким же дизайном, но построенная на другой платформе – более компактной и дорогой. Создание очень похожего автомобиля, но на почти примитивной платформе B0, стало одним из тех странных решений, что когда-то в изобилии рождались у альянса Renault-АВТОВАЗ. Причем решение оказалось довольно удачным. Сегодня мы расскажем, как себя чувствуют кузов, салон и электрика Kaptur с пробегом, а в второй части изучим его моторы, трансмиссию и ходовую часть.

Техника

Сказать, что Kaptur – это скучный автомобиль, значит, не сказать ничего. Платформа B0, на базе которой созданы Logan, Duster и еще полтора десятка машин и которая со временем преобразовалась в CMF-B LS, стала одной из самых массовых на нашем рынке. И хорошо известной – многим даже до боли известной. Тем не менее у машины яркая и запоминающаяся внешность, довольно приятный на вид салон, и она сильно отличается от бюджетных «родственниц» по наполнению. Любопытно, что кроссовер до рестайлинга был создан на платформе B0, а после него – на CMF. И это означает, что машины различаются по панелям пола и моторного щита, электрике, климатической системе и рулевому управлению. Например, на обновленном Kaptur появилась другая рулевая колонка с регулировками в двух плоскостях. Наверное, это очень редкий случай, когда дорестайлинговые и рестайлинговые модели созданы на разных, хоть и родственных, платформах.

Kaptur представляет собой пятидверный кроссовер с рядно-линейным поперечным расположением агрегатов, базовым приводом на переднюю ось и опциональным полным приводом, реализованным с помощью электромагнитной муфты. На выбор были предложены три бензиновых мотора. Базовый 1,6-литровый H4M (114 л.с.) и 2,0-литровый мотор серии F4R (143 л.с.) давно известны по другим моделям Renault, а вот появившийся после рестайлинга наддувный 1,3-литровый двигатель серии H5Ht (150 л.с.) стал для нас новинкой.

Технически машина предельно близка к Renault Duster, но с существенными отличиями. Дело не только во внешности: у нее кардинально отличаются эргономика, подход к дизайну интерьера и экстерьера, а также ходовые качества. Особенно радует, что отличается посадка водителя.

Что любопытно, в Бразилии Renault Captur представляет собой версию именно Kaptur нашей сборки, да и индийскую версию сделали тоже на этом шасси.

Хронология

30 марта 2016 года. Модель представлена на международном автосалоне в Москве.

Апрель 2016 года. Начало продаж модели. Кузов, салон и ходовую часть собирали на московском заводе Renault, двигатели – в Тольятти. Базовый мотор объемом 1,6 литра сочетался с механической коробкой передач или вариатором в переднеприводной версии, двухлитровый мотор – с 6-ступенчатой МКП и полным приводом или с 4-ступенчатой АКП и полным приводом.

Июнь 2020 года. Рестайлинг модели. Небольшие обновления внешности, мультимедийной системы и комплектаций. Заметно обновился интерьер. 2,0-литровый мотор заменили на наддувный 1,3TCe, который может сочетаться только с вариатором, но как с передним, так и с полным приводом.

23 марта 2022 года. Остановка производства в Москве в связи с прекращением сотрудничества с Renault. С небольшой задержкой остановлено производство Captur в Бразилии, поскольку большая часть наружных кузовных панелей шла туда с московского завода.

Кузов

Внешние панели

Первые машины перешагнули возрастной порог в 10 лет, и надо сказать, что для бюджетного авто Kaptur неплохо держится. Снаружи явные признаки коррозии найти сложно, но мелкие сколы на кромке капота или передних кромках дверей могут чуть рыжеть. На задней двери все чуть грустнее: из-под накладки ниши номерного знака может появиться предательский подтек – подгнивают точки крепления. Да и саму бленду часто отрывают, поскольку крепления у нее неудачные и пластик не выдерживает, когда за него пытаются открывать и закрывать дверь. Вокруг лючка бензобака иногда можно увидеть вздутия ЛКП: тут в пластиковой нише постоянно стоит вода, а стык пластика и ЛКП натирает абразивом.

Чуть менее приятные следы времени видны при открытых дверях: здесь встречаются и натертости от уплотнителей в проемах, и удручающие дефекты ЛКП от дверной карты на передних дверях. Самое скверное – это потертости краски у наружных дверных ручек: место, где ручка касается металла, часто протерто, и многие владельцы игнорируют появляющуюся ржавчину у кромки ее крепления.

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Но в целом все очень неплохо. Проблемные места вроде арок и низов дверей надежно прикрыты пластиком, причем с очень хорошим креплением. Если машину не били, то внешней коррозии вы попросту не увидите, и заметны будут только случайные сколы, которые не очень-то хотят гнить.

Снизу

Снизу машина смотрится похуже: большая часть московских и петербургских кроссоверов, которым не делали дополнительный антикор сразу после покупки, будет иметь многочисленные поверхности с легкой ржавчиной, особенно в зоне вокруг бензобака, под багажником и у мест крепления задней подвески. Коррозия на всех выступающих частях кузова есть даже у машин из южных регионов. Но она в большинстве случаев легкая, в ближайшие годы не представляющая угрозы для прочности кузова. Шовный герметик может быть поврежден только в самых запущенных ситуациях.

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На фоне довольно хорошего состояния кузова неприятно выглядят очень ржавые элементы подвески, подрамников и выхлопной системы.

Машин, которым проводили дополнительный антикор, на удивление много. Похоже, Каптюры часто покупали люди, которые не рассчитывали менять их на новые через три года. Качество обработки бывает разным, по большей части покрытие не очень эффективное и давно требует обновления. Иногда оно даже, скорее, затрудняет первичную оценку состояния, чем защищает кузов, но общее состояние у таких автомобилей лучше. Конечно, если только не применяли битумное покрытие, которое при отслаивании формирует «карманы» с влагой, где процессы коррозии сильно ускоряются.

Оборудование кузова

С одной стороны, машина собрана на века, потому что кузовные панели действительно крепко сбиты, рассчитаны на внедорожную эксплуатацию и сделано все весьма качественно и по стандартам Renault. С другой, качество многих элементов весьма бюджетное. Поэтому мелких проблем хватает, но они почти все решаются недорого. К типовым можно отнести слабые газовые упоры багажника, к тому же их кронштейны со временем отламываются. Ручки дверей не только протирают ЛКП, но и в случае наличия системы бесключевого доступа иногда умирают из-за попадания влаги. Ограничители дверей очень ненадежны, а нижний горизонтальный уплотнитель передних дверей так и норовит отвалиться и потеряться.

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Моторчик «дворника» задней двери может ломаться на пробегах до ста тысяч километров, выходят из строя фонари. Фары сильно затираются, линзы выгорают, ДХО регулярно перегорают, как и лампы фонарей. Отмечены единичные случаи отказа замков в морозы. Стеклоподъемники подводят на удивление редко, и большая часть их отказов связана с панелью управления стеклоподъемниками.

Салон

Простой и достаточно функциональный салон на момент выхода машины выгодно отличал ее от соплатформенников. Пусть его материалы откровенно бюджетны, но выглядит он достаточно хорошо. А после рестайлинга качество материалов стало заметно выше. Вдобавок рулевую колонку заменили на новую, с двумя регулировками, подняли уровень центральной консоли и основания сидений. Это связано с заменой платформы – у CMF-B LS есть усиление центрального тоннеля, которого нет на В0.

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Нареканий на мелочи много, но критичного почти ничего нет. Серьезные жалобы связаны в основном с управлением заслонкой распределения потоков, в которой клинит тросик (его меняют на новый, одножильный) и очень часто умирает резистор отопителя.

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Жесткий пластик панелей идеально скрывает возраст. При качественной чистке салона пробег выдают только сиденья, которые заметно теряют форму к ста тысячам пройденных километров, да рули, которые затираются, даже если у них нет кожаной обшивки.

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Электрика

Электрическая часть много хлопот не создает, но некоторые слабые места в ней есть. Например, часто отказывает генератор, сама по себе откручивается гайка клеммы стартера. Про слабые дверные ручки, блок стеклоподъемников и «дворники» я уже упомянул – это тоже не самые серьезные неприятности. В целом, не всегда удачные разъемы, особенно в моторном отсеке, пренебрежение цветовой маркировкой проводов по всей длине хлопот немного добавляют, но более дорогих и сложных поломок в электрике практически нет. Если, конечно, никто не пытался устанавливать сигнализации или серьезные акустические системы.

Промежуточный итог

Дешевое – это не всегда плохое. Недорогое шасси, приятный дизайн и хорошая эргономика при качественном исполнении кузова делают машину не только практичной, но и приятной. А какие лучше выбрать мотор и трансмиссию Renault Kaptur с пробегом, мы расскажем во второй части нашего обзора.