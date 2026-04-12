Через год, 5 апреля 2027 года, автомобильная общественность России будет отмечать полувековой юбилей модели ВАЗ-2121, которая сегодня в несколько измененном виде сходит с конвейера под именем Niva Legend. Удивительно, но в нашей стране остается немалый спрос на нее, да и на вторичном рынке автомобиль тоже не застаивается.

В свое время мой коллега Евгений Константинов предложил считать название «НИВА» аббревиатурой, означающей «Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода», и по этому поводу писать его заглавными буквами. И что-то в этой точке зрения было… Общее количество выпущенных Нив превысило 2,5 миллиона еще в 2022 году, причем более 600 тысяч ушло на экспорт. Базовая модель послужила основой для создания множества вариантов – от кабриолета до пикапа, развозного фургона и автомобиля скорой помощи. На основе классической трехдверной Нивы была разработана удлиненная пятидверная версия, а развитием изначальной Нивы стала модель ВАЗ-2123, превратившаяся сначала в Chevrolet Niva, а затем – в Niva Travel.

Естественно, во всех автомобильных изданиях, включая наше, можно найти материалы, посвященные разработке этого выдающегося автомобиля и его истории. Напомню только основные вехи этого славного пути: в 1974 году были собраны первые предсерийные образцы, в 1976-м – первая опытная партия, а массовое серийное производство стартовало весной 1977 года. В 1993 году автомобиль получил первые существенные изменения (несущественные вносили и ранее): дверь багажного отсека стала доходить до бампера, появился 1,7-литровый двигатель мощностью 79 л.с. вместо менее тяговитого 1,6-литрового мотора той же мощности, а также – 5-ступенчатая коробка передач. В 2002 году права на название Niva получил концерн GM, и ВАЗ-2121 превратился в Lada 4×4. В 2009-м место под капотом занял модернизированный двигатель ВАЗ-21214 мощностью 83 л.с., а в 2014 году вместе с кондиционером и пластиковыми бамперами взамен алюминиевых автомобиль получил имя Urban. В 2021-м после ухода GM из России он стал называться Niva Legend. Это имя автомобиль носит и сегодня. Примечательно, что классическая Нива в следующем году займет четвертую позицию в списке долгожителей конвейера, сместив на пятую позицию Hindustan Ambassador (49 лет). Ну а первые три места в этом рейтинге занимают Volkswagen Beetle (65 лет), микроавтобус Volkswagen Type 2 Bulli (64 года) и Morgan 4/4 (также 64 года).

В свое время Уинстон Черчилль, осматривая представленный ему танк Mk IV Churchill, произнес: «У танка, названного в мою честь, недостатков больше, чем у меня». Вот и у официальной легенды нашего автопрома недостатков тоже хватает, причем многие из них обусловлены одним простым фактом: создателям автомобиля требовалось добиться максимальной унификации с массовой жигулевской «классикой». В частности, именно из-за этого раздаточная коробка была выполнена в виде отдельного агрегата, соединенного с коробкой передач при помощи промежуточного вала. Но есть у автомобиля и бесспорные достоинства! Давайте посмотрим, что пишут о Niva Legend его владельцы.

Ненависть №5: почти полвека – это возраст

Что ни говори, а ВАЗ-2121, превратившись в Niva Legend, остался в своей сути автомобилем родом из 70-х годов прошлого века. И тут возникает некая коллизия: авторы отзывов честно описывают то, что им нравится в автомобиле, но в итоге общая оценка получается на уровне 2 баллов из 5. Но как ставить пятерки машине без электронных систем стабилизации, но с массой проблем как с пассивной, так и активной безопасностью, с ABS не во всех комплектациях, при отсутствии версий с автоматической трансмиссией, галогенных фар и со специфической эргономикой? Оценка честная, но это не отменяет того, что этот автомобиль легендарный.

Очень многие владельцы перечисляют в отзывах то, чего они лишены: «Категорически не хватает штатной оптики, шумоизоляции и просто каких-то мелочей»; «Безопасность – ноль, развернуло на 40 км/ч зимой на шипах – только в путь, хорошо, что никого не было на встречке. Комфорта нет вообще»; «В гололед (не по трассе и не в городе) на этой машине лучше не рисковать ездить, особенно тем, у кого раньше не было такого опыта». Им, конечно, возражают: «Ниве никакой гололед не страшен. Водить надо уметь!», «Рулить в первую очередь нужно головой!». Но это не отменяет того обстоятельства, что никакая электроника водителя Niva Legend не страхует и он всегда остается один на один с машиной и дорогой.

Хватает и других конструктивных моментов, может быть, не столь явных: «Электропроводка осталась из ХХ века. Свет не гасится полностью после выключения зажигания и выхода из машины с ключом – остаются работающими габаритные огни. Соответственно, если забудешь про это и оставишь машину на долгое время, то, наверное, придется начинать думать о новой АКБ». Или вот такой момент: «Подсветка багажника работает только тогда, когда включены габаритные огни. Если вы решили в темное время сутокиз багажника что-то достать, то у вас должны быть включены "габариты", иначе будете лазить там в потемках или с телефоном в одной руке в качестве фонарика. При всем при этом водительская дверь должна быть открыта, чтоб после того, как вы закончили поиски, можно было без огромного шума закрыть дверь багажника. И не забудьте выключить габаритные огни!»

Никуда не делся и 83-сильный вазовский атмосферник, которому, как известно, очень не хватает момента на низах. Из-за этого поездки в горной местности превращаются в мучение: «Прилетел из Москвы в Минеральные Воды, чтобы купить Ниву и в дальнейшем на ней ездить по горам, там, где это можно. Как только выехал из салона и набрал скорость 90 км/ч, понял, что совершил большую ошибку. Я не буду описывать всех удовольствий от езды на Ниве – это нельзя рассказать без мата, но закончилось лично у меня тем, что я съездил в Пятигорск, вернулся обратно в автосалон в Минеральных водах и отдал этот автомобиль на комиссию, чтобы его продали».



В общем, минусов у Niva Travel хватает, хотя машина и была «осовременена». Но «осовремениевание» получилось несколько поверхностным: «Понимал, что это все та же Нива из ХХ века, и не ожидал от нее чего-то сверхъестественного. Да, появились кондиционер, стеклоподъемники, подогрев передних кресел, панель более менее "современная", подголовники для задних пассажиров наконец-то придумали. Да, есть плюсы, но это все перечеркивает огромное количество недочетов». Но, как написал с своем отзыве один из владельцев, «машина устарела, но, повторюсь, это машина – на любителя. Если Нивой заняться, то получится очень даже неплохой автомобиль за свои деньги».

Любовь №5: а с дизайном – угадали

На самом деле очень многие владельцы Niva Legend в списке достоинств автомобиля называют его экстерьер: «Дизайн Нивы очень крут! Концепция машины отличная», «Мне всегда нравился внешний вид автомобиля». А ведь, казалось бы, за почти полвека внешность должна была примелькаться и буквально набить оскомину, да и окончательный вид машины вышел из мастерской художника Валерия Семушкина в 1973 году. Тогда автомобиль смотрелся более чем актуально, а в чем-то – вполне новаторски, оригинальной и узнаваемой разработкой, но в рамках существовавших дизайнерских тенденций. Затем пришла эпоха биодизайна, потом – «новой грани», а внешность Нивы не менялась. Она оставалась вполне актуальной, некоей ценностью, над которой не властны веяния автомобильной моды. Но шли десятилетия, а мода, как известно, движется по спирали. И вот на фоне таких моделей, как новый Ford Bronco, Haval Dargo и Jetour T2, стилистика Нивы выглядит вполне актуально. Не случайно владельцы пишут в отзывах: «Особенная благодарность – советскому автопрому. Как в будущее смотрели!»

Ненависть №4: для семьи вы не годитесь

Буквально с момента официального рождения за Нивой закрепилась репутация не самого лучшего выбора для тех случаев, когда требовался единственный автомобиль для семьи. Другой вопрос, если машину предстояло гонять не только по асфальту: тут и альтернативы особой не было. И эта оценка осталась актуальной и сегодня. «Как единственная машина Нива, конечно, вариант спорный. Но как машина для настроения – вещь отличная»; «Среди моих друзей ее принято называть "купе повышенной проходимости" как раз из-за отсутствия места в салоне!»; «Из минусов – почти полное отсутствие задних мест, за мной при росте под два метра места нет вообще, справа – впритык, но тоже ситуация похожая, места для пассажиров почти нет! У автомобиля чисто символический багажник, на пару сумок и мелочь»; «Как единственная машина в семье, конечно, это не то. Нива – для души, ну и для мужчин, которые знают, как и что в машине устроено, и тогда любая поломка – не проблема».

И даже если автор отзыва пишет, что Niva Legend хороша для семейных поездок на природу, у него тут же находятся оппоненты: «Семейный??? Что за бред… Только если водитель – кот или собака, тогда можно хомяка взять, ну и портфель с носками и трусами, да и умчать в закат», «Это не семейный автомобиль. И за город на нем некомфортно ехать. Нет, если за город – это не более 30 км, то терпимо. Сам владел 3 года, проехал 70 тысяч км. Его территория – бездорожье».

Опять же, для семейного автомобиля важен комфорт всех его обитателей. Тут заводчане постарались хоть что-то сделать. По крайней мере три из четырех возможных комплектаций «Легенды» оснащаются кондиционером. Только авторы отзывов этот кондиционер не слишком-то жалуют: «Кондиционер у Niva Legend весьма условный. Включишь на максимум – заработаешь ангину и рискуешь угробить мотор. На минимум – считай, его нет», «При температуре больше +28 градусов от кондиционера толка нет!»



Семейный автомобиль не должен отличаться избыточной прожорливостью. А вот Нива всегда славилась изрядным аппетитом. Тут, конечно, владельцы называют разные цифры: «По паспорту смешанный цикл – 12 литров на 100 км. В реальности – 15-17 л на 100, и это если без прогрева. С прогревом – 17-19 л. По трассе получилось опустить до 14 л/100 км, но менее не падает»; «У меня по трассе самый большой расход был 12 л на 100 км, и то потому, что был встречный ветер. По городу расход 13-14, не больше»; «Расход примерно 12-14 литров, после обкатки упал не сильно, думаю, что для такой машины многовато». Но о расходе менее 10 литров не пишет никто.

Есть, конечно, владельцы, которых устраивает абсолютно все: «В июле 2024 года проехал с семьей на машине 4000 км (на одометре 20 000) из Казани в Карелию и обратно – битком в машине, в жару, с комфортом в салоне (кондиционер), без единой поломки. В Карелии проезжал там, где другие боялись. Маршрут М12 – М11 со скоростью 125-145 км/ч. Не устали в дороге от слова "совсем"!» Но все же подавляющее большинство склоняется к несколько другой точке зрения: «Эта машина – не для повседневной эксплуатации, она должна быть второй в гараже».

Любовь №4: как вторая – идеально

Да, те, кто приобрел «Легенду», так сказать, с открытыми глазами – зная всю специфику модели и все ее плюсы и минусы, отзываются об автомобиле весьма положительно. «Как автомобиль для выездов на природу Нива – отличный вариант. Имею ее второй машиной в этих целях»; «Для села – помощник по хозяйству. Цемент перевезти, кирпич, на базар излишки с/х продукции… А парковаться в городе – парктроник не нужен. Повернул голову назад и видишь задний бампер своей машины«; «Когда покупал – знал, для чего беру. Строил дом, а там дорога 150 метров на подъем в грязь. "Шестерку" бросал внизу, на перекрестке, а как купил Ниву – плевать, какая там погода»; «Я доволен. Вторая машина, да – не иномарка, но зато обслуживание – все всегда в наличии»; «Нивасик – классный автомобиль (если второй или третий в семье)».

Тут можно и плюсы отметить, например, очень эффективную печку: «Машина реально теплая, печка жарит, как нужно»; «Покупали этот автомобиль как дополнительный специально для поездок семьей за город, на рыбалку. Наши потребности Нива Легенд удовлетворила полностью»; «По салону все просто и аскетично, но ничего не скрипит и не гремит. Я доволен».

Есть, конечно, определенные ограничения. Кто-то и несколько тысяч километров в один присест проглатывает без особого напряжения, а кто-то жалуется: «Даже за 200-300 км на ней ехать – мучение. А я люблю дальние путешествия на природу, на рыбалку, километров на 800-1200. Это не для Нивы. Устал я от этого шума, воя печки, отсутствия багажника». Во время длинных перегонов Нива не дает расслабиться: «Очень аккуратно входите в повороты, особенно зимой»; «При зимней эксплуатации Нива ведет себя как типичный полноприводный автомобиль. Для тех кто не в курсе: в поворот входим на стабильных оборотах и притормаживаем на включенной скорости». Но в этом есть и своя прелесть: «У Нивы есть огромный плюс в этом плане, а именно – водитель полностью сам контролирует вождение. Почему плюс? Потому что я много раз наблюдал зимой, как владельцы иномарок вылетали на обочину по причине чрезмерной уверенности в электронике. Выбирайте оптимальный метод вождения по погоде, и будет вам счастье. Всю зиму отъездил на Ниве – все достойно».



Ну а главное, Niva Legend – автомобиль очень универсальный. Создатели Нивы – и ведущий конструктор Петр Михайлович Прусов, и дизайнер Валерий Павлович Семушкин, отталкивались от слов Алексея Николаевича Косыгина, который говорил: «Нам нужен автомобиль, чтобы на нем можно было и ездить по селу, и приехать в город, к примеру, в театр». Вот и получилась машина на все случаи жизни. И в городе ездить можно, и в глухой деревне, и на охоту скататься, и на рыбалку съездить. А можно просто по выходным выезжать на внедорожные покатушки ради собственного удовольствия, потому что покупка Niva Legend обойдется дешевле, чем приобретение приличного квадроцикла.

Ненависть №3: за что такие деньги?

Впрочем, со стоимостью Niva Legend дела обстоят не так уж и просто. Каталожные цены на «Легенду» стартуют с 1 099 000 рублей, но если вы все-таки хотите получить кондиционер и подогрев передних сидений, то вам придется выложить уже 1 185 000. С одной стороны, сегодня на нашем рынке попросту нет более дешевых новых автомобилей. С другой… Если вы захотите получить автомобиль с заводской подготовкой к оффроудным приключениям, то вам придется выложить как минимум 1 517 000 за Niva Legend Bronto или примерно столько же за Нива Тайга Трофи от компании Промтех, а 122-сильная Niva Legend Sport и вовсе стоит 1 752 000 рубликов. В общем, владельцы задают немало вполне резонных вопросов.

Например, такой: «Не могу понять одного: когда я учился в институте в самом начале 2000 года, она стоила $5000~5500. Почему сейчас она стоит в три раза дороже, а именно $15 000 долларов по курсу 80?! Не понимаю…Кондей добавил ну максимум $700-800, ну и инжектор еще 500. Остальное-то – ну копейки же… Приборка и стеклоподъемники. И чуть другой наполнитель сидений. Почему в три раза дороже?» Многие весьма категорично считают, что, исходя из уровня доходов в регионах, цена этого автомобиля должна составлять не более 500 000 рублей.

Но дело даже не в ценнике как таковом. Один из владельцев назвал Niva Legend «автомобилем для олигархов» и объяснил это так: «Почему машина для олигархов? Потому что для того, чтобы она радовала с первых дней после покупки, в нее еще надо вложить очень много денег». И у этого утверждения есть масса подтверждений.

Во-первых, все опытные нивоводы дружно рекомендуют сразу после покупки отправиться в сервис, поменять абсолютно все технические жидкости и протянуть все, что можно протянуть. Далее следует масса нареканий на быструю коррозию кузова: «Обидно, конечно, что завод жалеет краски, машина, откровенно говоря, начала цвести, и это расстраивает. Малейший скол – и сразу "жук"», «За 14 месяцев проехал на Ниве 3,5 тысячи километров по окрестностям дачи. Машина не видела соли, хранилась под навесом, но крышка багажника начала гнить, клапанная крышка тоже ржой пошла»; «Месяца через два увидел ржавчину на багажнике снизу и на капоте со стороны фар». Ну, тут рекомендации предельно простые: «Берем "Мовиль" и все поливаем. Снимаем сидения, все облицовки салона; пол, потолок торпеду и открытые плоскости – кистью, закрытые – трубочкой и баллончиком. Иногда понадобится длинная трубочка для арок дверей и передней части лонжеронов. "Мовиль" жалеть не надо. Переваривать кузов дороже». Разве что возможна бодрая дискуссия о том, достаточно ли только «Мовиля» или нужно приготовить адскую смесь из него, нигрола, пушечного сала и масла для гипоидных передач. Причем смешивать все это нужно исключительно в горячем виде.

Непременно придется повозиться с регулировкой дверей, особенно – багажника: «Закрыть багажник, если закрыты все двери и окна, просто невозможно. Даже с приличным усилием она не закрывается. Можно, конечно, со всей дури хлопнуть, но тогда есть вероятность потерять заднее стекло».

Однако самое печальное может начаться потом: «Полгода эксплуатации... Посыпалось все, от начала и до конца. Трансмиссия – это треш полный: редуктор передний и задний воют, раздатка визжит так, что уши закладывает, в подвеске к десяти тысячам что-то гремит. Двигатель троит на холодную, третий цилиндр. В гарантии отказали»; «12,5 тысячи всего-то побежали… Передний сальник, коренной подшипник, потекла раздатка, разорвались пыльники на шаровых, постоянно везде масляные опрелости, гидрач в крайних положениях стонет, беспрерывно – регулировка задней двери, чтобы не брякала»; «Подходит к 50 000 км, и понеслось: подшипник то задний, то передний. Амортизатор то передний, то задний». И, похоже, у тех, кто считает, что «в ней разваливается все, кроме двигателя» и что Niva Legend нельзя покупать на последние деньги, поскольку «она ломается каждый день», есть для таких утверждений вполне серьезные основания. Усугубляется это тем, что официальные дилеры не спешат прийти владельцам на помощь: «Полтора года. Поменял передний кардан, а два дня назад – задний, уже второй. Вчера раздатка кончилась. Дилеры утверждают, что вина не их, и это не гарантийный ремонт»; «По сути, вы покупаете конструктор без гарантии. Оптика запотела вся – и опять нет гарантии, хотя отражатели уже скорродировали».

Но есть основания и у тех, кто оспаривает эту точку зрения: «Прошла 30 тысяч за два года. Свозила меня на Черное море, покатала по горам, прошла сотни километров карельских грунтовок, ползала в грязи, и в стужу, и в зной, и при -40, и +55. За все время только расходники менял. Как вы умудряетесь развалить Ниву за 10 000 км пробега – для меня глубокая тайна»; «Машина шикарная, не ломается и не ржавеет, пробег 40 тысяч, возраст 2 года»; «По мне, так машина отличная. Сто тысяч километров подвеска выхаживает свободно, а что раздатка шумит, так это нормально». В таких случаях нивоводы с опытом выражают радость за столь удачливых коллег, но с сожалением констатируют, что беспроблемные Нивы в нашей жизни – большая редкость.

Какие из этого люди делают выводы? Разные. Одни упирают на то, что за такие деньги можно купить хорошую иномарку (естественно, с пробегом), если нет убийственной необходимости именно в этом автомобиле. Другие резонно утверждают, что если уж нужна Niva Legend, то стоит поискать ее на вторичном рынке. Ведь многие продают недавно купленные Нивы просто потому, что осознали, что именно такой автомобиль им не нужен. Ну а в итоге вы получаете агрегат, в который тоже нужно будет вкладываться примерно в тех же объемах, но на 200-300 тысяч дешевле: «У меня Нива 2021 года, нарадоваться не могу, хотя и купил б/у – на новую не хватило»; «Купил Легенд 2024 года у деда за копейки, сделал все сам – шумоизоляцию, все масла поменял, сальник раздатки заменил прямо возле подъезда, без ямы. Запчасти – копейки! Я доволен».

Любовь №3: зато запчасти – копеечные

Да, есть фактор, который радует тех, кому повезло, и утешает тех, у кого Niva Legend ломается с удручающей регулярностью. Этот фактор – цена на запчасти и компоненты для легкого тюнинга. В сочетании с простотой конструкции и ремонтопригодностью это позволяет не бояться эксплуатировать машину в весьма жестких режимах. Ну сломается, ну и что? Починить можно самостоятельно, без ямы, подъемника и компьютера, у себя в гараже или просто во дворе.

«Запчасти копейки стоят, ремонт простой. Это и есть залог правильного внедорожника»; «Запчасти стоят копейки. Машину можно загнать туда, где условные "крузаки" и "патролы" в жизни не видели»; «Нива довезет куда угодно. Запчасти доступные и есть везде. Ремонт осуществляется легко, если что. Есть куча "плюшек" на рынке для тюнинга»; «Машина неприхотливая, огромнейший выбор автозапчастей. Маленький транспортный налог», – пишут владельцы.

Ну а в итоге Niva Legend порой выигрывает у весьма именитых, куда более мощных и комфортабельных конкурентов, которые, по идее, даже не должны были бы оказаться на чашах одних весов: «Три года владею Нивой. Покупал новой, брал исключительно для езды по полям и бездорожью (работа такая). Поначалу немного пожалел, что не взял за эти деньги что-то подержанное, например, L200. Сейчас проехал 75 тысяч километров. Ремонты копеечные, проезжает везде, машиной доволен».

Ненависть №2: раньше трава была зеленее

Мы уже цитировали жалобы владельцев Niva Legend на многочисленные поломки, которые начинают портить им жизнь буквально сразу после покупки. В среде владельцев бытует мнение, что такую «ломучесть» автомобиль приобрел относительно недавно, после событий 2022 года. Точнее, Нивы и до этого не были образцом надежности, но очень многие считают, что уход из России крупных компаний, поставлявших компоненты на конвейер АВТОВАЗа, сказался на надежности самым негативным образом.

«У меня Нива 2013 года, 160 тысяч пробега. Генератор Bosch живой до сих пор. Мозги родные. Сцепление поменял на 150 тысячах, на дисках клеймо было GM. После 2022 года комплектующие стали китайскими, и понеслось»; «Именно в 22-м году Евросоюз объявил нам экономическую войну, и АВТОВАЗ перешел на российские и китайские комплектующие. Про китайцев не скажу, но многие российские поставщики комплектующих работают на старом оборудовании»; «На первых Нивах Легенд тормоза в сборе ставили от Бош (Германия), подвеска и коробка передач были франко-итальянскими! Сейчас – Китай, причем низкого качества!», – негодуют владельцы в интернете.

А уж какие легенды ходят про живучесть Нив, собранных еще в СССР! «Взять моих соседей по огороду. У одного Ниве 45 лет, у другого – 40, и ничего, катаются»; «До сих пор замечаю на рыбалках и иногда в тайге старые-престарые Нивы, еще с движком 1,6 литра – ухоженные, не гнилые ! А этим Нивам уже – 45-50 лет! Металл там был хороший, а не из бочек от "Газпромнефти"!». В общем, раньше трава была зеленее, а небо – голубее. Но определенные основания для такой точки зрения все же есть.

Любовь №2: ох уж эта ностальгия

«Покупая Ниву, нужно понимать, что ты покупаешь и кучу проблем, и если тебе это не интересно, то лучше не брать. Но при этом ты покупаешь и кучу эмоций, нужно взвешивать, что тебе важнее», – написал в своем отзыве один из владельцев, и он совершенно прав. Иначе в 2025 году россияне не приобрели бы 34 тысячи новых Niva Legend, а модель не вошла бы в Топ-10 самых покупаемых автомобилей. Но, судя по тому, что пишут владельцы, одним из значимых факторов при покупке является ностальгия.

Вот что они пишут: «В детстве постоянно гоняли с дядькой на его Ниве по лесам и полям, на ней же учился ездить. Впечатления с детства остались очень классные. И вот в 2023 году задумался я о том, а не купить ли мне за город такой автомобиль для выполнения хозяйственных задач – вывоза мусора, перевозки крупного габарита на прицепе, выездов на реку и в лес с детьми, ну и так далее»; «На данный момент это моя третья машина, езжу редко, сколько она ест вообще пофиг (она у меня не на каждый день). Новая советская машина была мечтой детства, вот мечта и сбылась в 50 лет»; «Мне 44 года, а Нива выпускается с 5 апреля 1977 года. И для тех лет, когда я еще и не родился, она была вполне себе машиной и со всеми этими недостатками. На сегодняшний день это, скорее всего, чьи-то несбывшиеся вовремя мечты, которые люди и реализуют». В общем, «Нива – машина для ностальгии. Я взял Легенд 25 года, вся гудит, но это и есть кайф». И еще одно признание: «Ниву берут не из-за практичных соображений, а душой, и каждый раз, садясь в машину, я чувствую детский восторг!»

Ненависть №1: воет и дрожит, дрожит и воет

«Я милого узнаю по походке», а приближающуюся Ниву легко можно опознать по завыванию раздаточной коробки. Да, избавиться от гула и вибраций трансмиссии этого автомобиля практически нереально. Это, как говорят айтишники и геймеры, «не баг, а фича», а нормальными словами – конструктивная особенность. Источниками шума и вибраций могут быть сама раздаточная коробка, промежуточный вал, связывающий ее с коробкой передач, карданы, ШРУСы.

Упоминания о воющей раздатке встречаются почти во всех отзывах, и оставленных теми, кто в целом оценивает машину положительно, и со стопроцентной гарантией – теми, кому автомобиль «не зашел»: «Раздатка воет – это да. Она всегда воет, когда до 100 км разгонялся. Аж уши закладывает»; «Шум раздатки за три года надоел»; «Про шум раздатки даже можно не упоминать, едешь 80-90 – надо орать, иначе не слышишь другого человека». Кстати, есть и такая точка зрения: «Многие делают шумоизоляцию, но я считаю это лишним, раздатку все равно будет слышно, а музыку можно и громче сделать».

Ну а для борьбы с вибрацией владельцы предлагают целую программу: «Вибрация на Ниве бывает часто, но когда начинает трясти руль, сиденье или кузов на скорости, тут уже надо что-то делать. В первую очередь проверил балансировку колес. Даже если кажется, что недавно делал, на Ниве грузики легко слетают, особенно если резина с высоким профилем или приходится часто ездить по бездорожью. Балансировка сняла мелкую вибрацию, но основная осталась. Следующее – крестовины кардана. Подлез, покачал руками – задний кардан болтался. Заменил крестовины на усиленные, заодно прошприцевал все карданные соединения. После этого стало лучше, но на разгоне все равно ощущалась дрожь. Дальше – подвесной подшипник. Он может выглядеть целым, но при нагрузке дает вибрацию на кузов. У меня резинка была надорвана, подшипник люфтил. Поставил новый в сборе с кронштейном. Не остановился и пошел дальше – проверил реактивные тяги сзади. Их втулки разбиваются и дают биение моста. Замена на полиуретан избавила от «плавающего» зада. Еще одни подозреваемые – ШРУСы или полуоси».

Особое внимание стоит уделять заднему кардану, который работает с максимально возможными углами излома крестовин и ШРУСов, так что при малейшем дисбалансе становится источником вибрации. Есть и такой метод: попробовать подобрать такое положение раздаточной коробки, при котором вибрация кардана станет минимальной: «Когда держал короткую Ниву, выставлял ее на деревянных колодках, чтобы колеса не касались пола, и запускал двигатель. Затем включал четвертую передачу при вращающихся колесах, ослаблял крепеж раздатки и вручную шевелил ее, ища положение с наименьшим вибрациями».

Уменьшить шум раздаточной коробки можно путем многократной переборки, подборки конических шестерен, их регулировки и замены масла ТАД-17 на качественную синтетику. Но радикально избавиться от этого источника раздражения еще не получилось ни у кого. И тут есть только два выхода: избавиться от Легенды, если вам не нужен автомобиль именно с такими возможностями, или смириться, сделать музыку погромче и наслаждаться теми талантами, которыми обладает этот автомобиль.

Любовь №1: настоящая легенда

Ну а главным талантом Нивы была и остается проходимость. Тут только стоит учесть, что она не очень-то любит ездить внатяг, зато если включить пониженную передачу, то очень многие препятствия успешно преодолеваются ходом. Не случайно еще в 70-е заводские испытатели поговаривали, что у всех автомобилей проходимость, а у Нивы – пролетаемость.

За прошедшие полвека ничего не изменилось, и владельцы пишут в своих отзывах: «Я не полезу в грязи и топи насиловать Тойоту или Ниссан, а на Ниве – просто больше газу, и пошло оно все. Там, откуда трактор вытаскивал мой Марк, она проскочила, даже не поняв, что это было»; «Садился я как-то на брюхо в болоте. На бережку стояли иномарки – джипы паркетные, не лезли. Вышел, посмотрел, лопаткой пару раз копнул спереди. Сел, включил понижающую и блокировку. Раз-два, и Нива буквально выпрыгнула из болота»; «Эти машины не любят, когда вы обращаете внимание на вой редукторов. Следите за маслом и и безжалостно гоняйте её даже по бездорожью. Они легко преодолевают трудности, так что не объезжайте их, а берите смело. За все время эксплуатации я поменял лишь сальники полуосей. На Ниве все должно быть в движении: амортизаторы, сайлентблоки, пружины, рычаги, шаровые опоры; только тогда она будет живучей и мобильной».

Ну и вообще, проходимость Niva Legend авторы образов оценивают очень высоко, даже те, кто в целом остался не в восторге: «Проезжаю там, где любая другая машина бы увязла», «Эксплуатирую вместе с прицепом, рыбалка – мое хобби. Закапывался так, что любая другая машина без буксира не вышла бы, а на этой легко выходил».

Есть и еще один фактор: Ниву не жалко, поскольку ремонт после не самого удачного внедорожного заезда обходится не в самые сумасшедшие деньги. Вот и пишут владельцы: «Едешь за грибами и видишь, как по обочинам стоят пластиковые огромные помойки, а ты едешь себе – да, без экранчика, лампочки, диодика, климат-контроля. Зато все эти полированные стоят на обочине, боясь даже подъехать к луже, а у тебя только один вопрос: когда включить пониженную и блокировку и показать этим блестяшкам, что папа приехал».

Не пасует Niva Legend и на грунтовках: «Прекрасно чувствует себя на грунтовке. Главное, не увлекаться и знать грань дозволенного»; «А я от Нивы прусь, хотя это не внедорожник, а вседорожник».

Общий вердикт звучит так: «Нива – это больше, чем просто автомобиль, это вездеход для людей». Или так: «Превосходные внедорожные качества. Настоящая легенда!»