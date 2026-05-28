Осенью прошлого года стало известно о планах по выпуску автомобилей под брендом Senat на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. В этих планах значились два седана и один внедорожник, и сейчас у нас есть возможность воспроизвести внешность первого из седанов.

Ранее в этом месяце был анонсирован новый премиальный бренд Senat, а вместе с ним и его первая модель — седан 900. Были опубликованы первые тизеры новинки, по которым стало понятно, что основой для седана станет хорошо известный в России Honqgi H9. Последний дебютировал в 2020 году и с тех пор получил несколько обновлений, последнее из которых состоялось в прошлом месяце.

Honqgi H9 2024 модельного года 1 / 2 Honqgi H9 2024 модельного года 2 / 2

Senat 900 же будет сделан на базе чуть более ранней модели — рестайлингового H9 образца 2024 года. Самым заметным отличием российского седана станет существенно переработанная передняя часть. Она сохранит раздельную оптику, при этом здесь появится оригинальная решётка радиатора с вертикальными перекладинами и широким обрамлением, вызывающая ассоциации с гораздо более дорогим седаном Aurus Senat. Бампер получил более строгий по сравнению с Honqgi H9 дизайн, новым стал даже капот, лишившийся фирменного продольного молдинга. Китайский седан может быть с выдвижными дверными ручками, у российской же модели ручки классические под «естественный хват». Тизеров задней части пока не было, однако можем предположить, что здесь наиболее заметным изменением станут новый логотип и шильдики обозначения модели. Кроме того, седан изображён с многоспицевыми колёсными дисками нового дизайна.

Рендеры нового Senat 900 1 / 2 Рендеры нового Senat 900 2 / 2

Под капотом Senat 900 ожидается 3,0-литровый турбомотор V6. В седане Honqgi H9 2024 модельного года он развивает 337 л.с. и 445 Нм крутящего момента, а в качестве трансмиссии используется классический 8-ступенчатый «автомат». Стоит отметить, что в Китае также доступны более простые версии с 2,0-литровой турбочетвёркой (252 л.с.,380 Нм) в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Что же касается габаритов, то они должны быть близки к донорскому Н9: его длина равна 5137 мм, ширина — 1904 мм, высота — 1498, колёсная база — 3060 мм.

Рендер нового Senat 900

Премьера нового седана состоится 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Между тем, на прошлой неделе мы опубликовали обзор самого свежего рестайлинга Honqgi H9 с Пекинского автосалона.