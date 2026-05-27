«Позор и оскорбление чувств!» — в соцсетях разгромили Ferrari Luce

27.05.2026 255 2 0
Состоявшаяся 25 мая премьера первого электромобиля Ferrari вызвала куда более драматичную реакцию, чем мы ожидали. Официальные странички итальянской компании в соцсетях переполнены гневными комментариями и шутками на тему дизайна Ferrari Luce. Бывшие руководители Ferrari тоже не стали молчать и устроили Luce показательную порку.

Фейерверк негатива в адрес Ferrari Luce сопоставим по масштабам с тем, что был вокруг концепта Jaguar Type 00 образца 2024 года. Главное, если бы такую машину как Luce выпустил какой-нибудь китайский Xpeng или даже тот же Jaguar, то такого «визга» не было бы, но от Ferrari ждали совсем другого. Кардинальное несовпадение ожиданий и реальности вызвало взрыв эмоций. Это как если бы вы пришли на концерт любимой рок-группы, но вместо своих ударных хитов она стала петь частушки под балалайку.

Передача разработки дизайна Ferrari Luce на аутсорс калифорнийской студии LoveFrom была рискованным шагом. В части интерьера этот риск оправдался: команда LoveFrom под руководством Джони Айва, создавшего современный стиль гаджетов Apple, сумела совместить аналоговую эстетику классических спорткаров Ferrari с цифровыми технологиями. А вот с внешностью Luce получилось что-то не то. Можно, конечно, утверждать, что она вышла слишком революционной и опередила своё время, но кому от этого легче?

Помнится, уволенный в конце прошлого года главный дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер тоже объяснял провал на рынке дорогих электромобилей Mercedes-Benz тем, что их рыбоподобный дизайн, отвергнутый многими поклонниками марки, просто опередил своё время лет эдак на десять. Проблема в том, что если сейчас эти электромобили никому не нужны, то продать их через десять лет тем более не удастся — они морально устареют.

Кстати, в плане техники Ferrari Luce тоже далеко не пионер, характеристики у многих топовых китайских электромобилей лучше, а батарея у Luce — это вообще позавчерашний день, слишком толстая и тяжёлая. Но в соцсетях Luce ругают не за технику — в ней разбираются немногие, а за внешность, которую в состоянии оценить любой человек. Так вот сегодня уже очевидно, что внешность, что называется, не зашла.

Легендарный Лука ди Монтедземоло, которого цитирует Reuters заявил, что «Luce является предательством истории Ferrari. Надеюсь, они уберут с этой машины эмблему с гарцующим жеребцом». Лука ди Монтедземоло возглавлял компанию Ferrari с 1991 по 2014 год.

Высказался по поводу Luce и Карло Календа, известный итальянский политик, в прошлом министр экономического развития Италии и директор по управлению взаимоотношениями с клиентами компании Ferrari, его цитирует немецкий журнал Auto Motor und Sport: «Это эстетическое и техническое оскорбление всех тех, кто любит Ferrari, и, как в моем случае, тех, кто там работал».

Блогеры, занимающиеся автомобильной темой, тоже жёстко прошлись по Ferrari Luce. Например, австралиец Саймон с YouTube-канала MGUY Australia, сказал буквально следующее: «Я поражен, что они показали её Папе Римскому, потому что это самая близкая к богохульству вещь, которую я видел за последнее время».

Количество комментариев по поводу Luce только на официальных страничках Ferrari в соцсетях уже исчисляется десятками тысяч и среди них сложно найти положительные (но они есть). Из свежего:

«Наконец-то Fiat Multipla не самый уродливый автомобиль в мире»

«Феррари Ягуару — подержи моё пиво»

«Никогда не думал, что Феррари будет таким образом соперничать с Ягуаром»

«Очевидно, что это рисовал ИИ. Это ведь ИИ? Пожалуйста, скажите мне, что это ИИ!»

«Энцо Феррари бешено вращается в гробу»

«Барби и Кен входят в комплектацию?»

«Это же просто какой-то Prius Pro Max»

«Выглядит как автомобиль будущего из 1970-х»

«Сейчас что, 1 апреля?»

«Нужно просто повесить на него эмблемы Dyson»

Ну и так далее. Акции Ferrari вчера подешевели более чем на 8%, заметной коррекции пока нет. В целом совету директоров Ferrari во главе с Бенедетто Винья, конечно, есть о чём задуматься.

2 комментария
27.05.2026 19:00
Петя Иванов

Рок группы проводят акустические концерты.
PR-службе Ferrari достаточно под топовыми постами с критикой размещать шаблонный ответ "Мы внимательно изучаем мнения покупателей. Просим указать индивидуальный номер клиента Ferrari SPA."

27.05.2026 20:12
Vasissualy Pupkinzon

Почему они не сделали концепт и не проверили реакцию аудитории? Выкатили серийную модель и что теперь всё отменять? Не прижились гены покусанного яблока...

Новые комментарии
