Электрический лифтбек Ferrari Luce: шок-дизайн, 4 мотора, 1050 л.с. и 2,5 с до «сотни»

Компания Ferrari полностью рассекретила свою первую электрическую модель по имени Luce, что в переводе с итальянского на русский означает «свет» или «стекло». Luce оказался крупным пятиместным пятидверным лифтбеком с задними дверьми, открывающимися в противоположную передним сторону. В салоне много физических кнопок и классическая атмосфера в сочетании с современной электроникой. Заказы на Ferrari Luce уже принимаются, поставки заказанных машин клиентам начнутся ближайшей осенью.

Такого потрясения от внешности нового автомобиля мир не испытывал, пожалуй, со времён премьеры Tesla Cybertruck в 2019 году. К «уродцам» от большой немецкой тройки все как-то уже привыкли, но от Ferrari никто не ожидал настолько эксцентричной новинки. Нет, Luce не урод, но его пропорции кажутся негармоничными, элегантности этому кузову явно не хватает, а главное — он не воспринимается как Ferrari.

Честно говоря, Ferrari Luce похож на несостоявшийся электромобиль компании Apple, в чём нет ничего удивительного — разработку дизайна Luce компания Ferrari отдала на аутсорс калифорнийской студии LoveFrom под руководством Джони Айва, который является главным дизайнером смартфонов и прочей бытовой электроники компании Apple, выпущенной до 2019 года. Собственный отдел дизайна Ferrari под руководством Флавио Манцони, разумеется, контролировал процесс и несёт полную ответственность за результат. Интерьер Ferrari Luce был рассекречен в феврале этого года, и там команда LoveFrom действительно потрудилась на славу, сумев чудесным образом вернуть аналоговый дух в цифровую эпоху, а вот с внешность получилась, мягко говоря, на любителя, первые реакции на неё в Сети разгромные, публика недовольна.

Габаритная длина Ferrari Luce — 5026 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1544 мм, колёсная база — 2961 мм. Чтобы хоть как-то визуально компенсировать тяжеловесные пропорции Luce, разработчики снабдили его самыми большими серийными колёсами в истории Ferrari: размерность передних шин — 265/35 R 23, задних — 315/30 R 24. Кузов тщательно проработан с точки зрения аэродинамики, днище абсолютно плоское, дворники в положении покоя стоят вертикально вдоль передних стоек. Верхняя кромка передка представляет собой парящий спойлер, плоскость под которым плавно переходит в лобовое стекло. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления с х = 0,254. Снаряженная масса — 2260 кг, развесовка — 47/53 в пользу задней оси.

В салоне Luce пять мест, за задним диваном со складными спинками находится багажник объёмом 597 л — в общем, полноценный семейный автомобиль. Дизайн передней панели выполнен в стиле 1970-х, но с современным вниманием к деталям. Руль в стиле классики от Nardi имеет тонкие алюминиевые спицы и две секции с физическими переключателями. За рулём находятся два больших лепестка — правый отвечает за регулировку крутящего момента, левый — за регулировку рекуперативной мощности. Цифровой щиток приборов, имитирующий стрелочные циферблаты, закреплён на рулевой колонке и регулируется вместе с ней, что гарантирует хорошую читаемость при любой посадке. В мультимедийный экран врезаны тумблеры системы микроклимата и большие часы в верхнем правом углу, они могут выполнять роль секундомера, компаса и индикатора работы системы launch control. Для задних пассажиров предусмотрены индивидуальные дефлекторы обдува, пять тумблеров управления микроклиматом и небольшой экран, на который выводятся в том числе ключевые динамические характеристики. Все экраны для Ferrari Luce выполнены по OLED-технологии, поставляет их компания Samsung.

Селектор режимов трансмиссии находится на верхней поверхности выступа между передними креслами, он выполненный в виде стеклянного цилиндра с подсветкой и ходит по L-образному пазу. Слева от селектора находится слот для ключа. В ключ встроен экран с электронными чернилами, он подсвечивается и меняет цвет, когда ключ попадает в слот. Ещё у Luce есть небольшая потолочная консоль: на ней разместилась крупная рукоятка активации системы launch control, кнопка вызова экстренных служб при аварии, световые плафоны, тумблеры управления светом и обогревом стёкол. Штатная аудиосистема мощностью 3000 Вт насчитывает 21 громкоговоритель, она транслирует в том числе звук силовой установки, отфильтрованный и усиленный, чтобы водителю было весело и приятно.

Платформа и четырёхмоторная силовая установка Ferrari Luce были рассекречены ещё в октябре прошлого года, мы тогда давали заметку с фотографиями «потрошков», а здесь приведём лишь финальные технические характеристики. Два электромотора переднего силового модуля в сумме выдают 210 кВт и 280 Нм, два электромотора заднего силового модуля — 620 кВт и 710 Нм, максимальная совокупная отдача силовой установки — 772 кВт (1050 л.с.) и 990 Нм. Громоздкую 800-вольтовую батарею для Luce компания Ferrari разработала и собирает сама, её ёмкость — 122 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке — 530 км по циклу WLTP (пока не сертифицирован). До 100 км/ч Luce разгоняется за 2,5 с, до 200 км/ч — за 6,8 с, максимальная скорость — 310 км/ч.

Подвеска у Luce полностью независимая, с активными амортизационными стойками Multimatic с 48-вольтовыми актуаторами. Задняя подвеска вместе с задним силовым модулем крепятся к уникальному полому литому подрамнику, который в свою очередь крепится к кузову через резинометаллические шарниры или, проще говоря, сайлентблоки — такое решение позволяет снизить уровень шума и вибраций в салоне. В заднюю подвеску вдобавок интегрирован рулевой мезанизм, чтобы сделать шасси полноуправляемым. Тормоза — карбон-керамические, диаметр передних тормозных дисков — 390 мм, задних — 372 мм.

Стоит Ferrari Luce очень дорого — от 550 000 евро, даже Rolls-Royce Spectre в «базе» примерно на 150 000 евро дешевле. Выпускать другие электромобили Ferrari в ближайшие годы не намерена.