Электрический лифтбек Ferrari Luce: шок-дизайн, 4 мотора, 1050 л.с. и 2,5 с до «сотни»

Такого потрясения от внешности нового автомобиля мир не испытывал, пожалуй, со времён премьеры Tesla Cybertruck в 2019 году. К «уродцам» от большой немецкой тройки все как-то уже привыкли, но от Ferrari никто не ожидал настолько эксцентричной новинки. Нет, Luce не урод, но его пропорции кажутся негармоничными, элегантности этому кузову явно не хватает, а главное — он не воспринимается как Ferrari.
Честно говоря, Ferrari Luce похож на несостоявшийся электромобиль компании Apple, в чём нет ничего удивительного — разработку дизайна Luce компания Ferrari отдала на аутсорс калифорнийской студии LoveFrom под руководством Джони Айва, который является главным дизайнером смартфонов и прочей бытовой электроники компании Apple, выпущенной до 2019 года. Собственный отдел дизайна Ferrari под руководством Флавио Манцони, разумеется, контролировал процесс и несёт полную ответственность за результат. Интерьер Ferrari Luce был рассекречен в феврале этого года, и там команда LoveFrom действительно потрудилась на славу, сумев чудесным образом вернуть аналоговый дух в цифровую эпоху, а вот с внешность получилась, мягко говоря, на любителя, первые реакции на неё в Сети разгромные, публика недовольна.
Габаритная длина Ferrari Luce — 5026 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1544 мм, колёсная база — 2961 мм. Чтобы хоть как-то визуально компенсировать тяжеловесные пропорции Luce, разработчики снабдили его самыми большими серийными колёсами в истории Ferrari: размерность передних шин — 265/35 R 23, задних — 315/30 R 24. Кузов тщательно проработан с точки зрения аэродинамики, днище абсолютно плоское, дворники в положении покоя стоят вертикально вдоль передних стоек. Верхняя кромка передка представляет собой парящий спойлер, плоскость под которым плавно переходит в лобовое стекло. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления сх = 0,254. Снаряженная масса — 2260 кг, развесовка — 47/53 в пользу задней оси.
В салоне Luce пять мест, за задним диваном со складными спинками находится багажник объёмом 597 л — в общем, полноценный семейный автомобиль. Дизайн передней панели выполнен в стиле 1970-х, но с современным вниманием к деталям. Руль в стиле классики от Nardi имеет тонкие алюминиевые спицы и две секции с физическими переключателями. За рулём находятся два больших лепестка — правый отвечает за регулировку крутящего момента, левый — за регулировку рекуперативной мощности. Цифровой щиток приборов, имитирующий стрелочные циферблаты, закреплён на рулевой колонке и регулируется вместе с ней, что гарантирует хорошую читаемость при любой посадке. В мультимедийный экран врезаны тумблеры системы микроклимата и большие часы в верхнем правом углу, они могут выполнять роль секундомера, компаса и индикатора работы системы launch control. Для задних пассажиров предусмотрены индивидуальные дефлекторы обдува, пять тумблеров управления микроклиматом и небольшой экран, на который выводятся в том числе ключевые динамические характеристики. Все экраны для Ferrari Luce выполнены по OLED-технологии, поставляет их компания Samsung.
Селектор режимов трансмиссии находится на верхней поверхности выступа между передними креслами, он выполненный в виде стеклянного цилиндра с подсветкой и ходит по L-образному пазу. Слева от селектора находится слот для ключа. В ключ встроен экран с электронными чернилами, он подсвечивается и меняет цвет, когда ключ попадает в слот. Ещё у Luce есть небольшая потолочная консоль: на ней разместилась крупная рукоятка активации системы launch control, кнопка вызова экстренных служб при аварии, световые плафоны, тумблеры управления светом и обогревом стёкол. Штатная аудиосистема мощностью 3000 Вт насчитывает 21 громкоговоритель, она транслирует в том числе звук силовой установки, отфильтрованный и усиленный, чтобы водителю было весело и приятно.
Платформа и четырёхмоторная силовая установка Ferrari Luce были рассекречены ещё в октябре прошлого года, мы тогда давали заметку с фотографиями «потрошков», а здесь приведём лишь финальные технические характеристики. Два электромотора переднего силового модуля в сумме выдают 210 кВт и 280 Нм, два электромотора заднего силового модуля — 620 кВт и 710 Нм, максимальная совокупная отдача силовой установки — 772 кВт (1050 л.с.) и 990 Нм. Громоздкую 800-вольтовую батарею для Luce компания Ferrari разработала и собирает сама, её ёмкость — 122 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке — 530 км по циклу WLTP (пока не сертифицирован). До 100 км/ч Luce разгоняется за 2,5 с, до 200 км/ч — за 6,8 с, максимальная скорость — 310 км/ч.
Подвеска у Luce полностью независимая, с активными амортизационными стойками Multimatic с 48-вольтовыми актуаторами. Задняя подвеска вместе с задним силовым модулем крепятся к уникальному полому литому подрамнику, который в свою очередь крепится к кузову через резинометаллические шарниры или, проще говоря, сайлентблоки — такое решение позволяет снизить уровень шума и вибраций в салоне. В заднюю подвеску вдобавок интегрирован рулевой мезанизм, чтобы сделать шасси полноуправляемым. Тормоза — карбон-керамические, диаметр передних тормозных дисков — 390 мм, задних — 372 мм.
Стоит Ferrari Luce очень дорого — от 550 000 евро, даже Rolls-Royce Spectre в «базе» примерно на 150 000 евро дешевле. Выпускать другие электромобили Ferrari в ближайшие годы не намерена.
Это провал.
С нынешним китайским футуризмом, не удивлюсь если реально пойдёт в серию.
Если бы это был долгожданный автомобиль Apple сделанный в сотрудничестве с Ferrari, который бы стоил в пол цены этого авто в своей максимальной комплектации, а также имел бы менее мощные версии по цене условного EQS, то это был бы сумасшедший успех! Но так, как это преподносится как чистокровный Ferrari за пол миллиона долларов, то извините, но это провал.
Начнём с того что практически любой Ferrari это прежде всего про эмоции, а эмоции это про стремительный дизайн, эмоции это про звук двигателя, это связь с автоспортом, эмоции это ощущение что тобой восторгаются люди вокруг. Это Ferrari. Теперь априори убирая звук двигателя ты недополучаешь эмоцию не только от отсутствия вибраций, звука и тактильных ощущений, но и ты не будешь ощущать восхищение людей вокруг, а этого существенная часть природы Ferrari. То есть проект изначально был обречён, даже если выкрутить все остальные параметры на максимум как динамику от Rimac, эмоции от IONIQ 5 N, сделать максимальную векторизацию на каждое колесо и электронную подвеску и всё всё что есть на рынке это всё ровно не был бы достаточно хороший Ferrari. Следовательно у меня лично возникает вопрос: зачем они вообще влезли в эту авантюру?