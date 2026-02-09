Электромобиль Ferrari получил имя Luce и неоклассический интерьер в стиле техники Apple

Компания Ferrari рассекретила имя и ключевые детали интерьера своей первой электрической модели. Имя Luce в переводе с итальянского на русский означает «свет» или «стекло». Салон Luce — это настоящая революция, такого резкого отката в прошлое в части стиля у Ferrari не было никогда, и многим клиентам это точно понравится: простые, но элегантные формы, стрелочные циферблаты, физические кнопки, алюминиевые тумблеры и регуляторы здесь сочетаются с современной электронной начинкой. Полноценная премьера Ferrari Luce состоится в мае.

Фактически Ferrari отдала разработку дизайна интерьера Luce на аутсорс, а именно калифорнийской студии LoveFrom под руководством Джони Айва, который является главным дизайнером смартфонов и прочей бытовой электроники компании Apple, выпущенной до 2019 года. В 2019 году Айв ушёл из Apple и основал LoveFrom, студия базируется в Сан-Франциско и оказывает дорогостоящие услуги в области дизайна — Ferrari может их себе позволить. Результат вы можете оценить на представленных рендерах и фотографиях.

Команда LoveFrom разработала не только формы салона Ferrari Luce, но и весь графический интерфейс, и здесь действительно много цитат из Apple, но с поправкой на автомобильную специфику. Большинство не обитых кожей поверхностей, с которыми контактируют руки, выполнены из анодированного алюминия и устойчивого к царапинам стекла — всё, как у Apple.

В свою очередь отдел дизайна Ferrari под руководством Флавио Манцони поставил задачу уйти как можно дальше от набившего оскомину засилья сенсорных панелей в современных автомобилях (в том числе марки Ferrari) и сделать салон аналоговым по духу — отсюда стрелочные циферблаты и большое количество физических кнопок и тумблеров. Надпись Luce на передней панели тоже сделана нарочито старомодной.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Минималистичный дизайн передней панели напоминает о 1970-х, формы очень простые и функциональные. Руль в стиле классики от Nardi имеет тонкие алюминиевые спицы. Щиток приборов закреплён на рулевой колонке и регулируется вместе с ней, что гарантирует хорошую читаемость при любой посадке. Щиток состоит из 12,5-дюймовой рамки со скруглёнными углами, внутри которой находятся три круглых многофункциональных циферблата, а в пространстве между ними «рассыпаны» различные контрольные индикаторы.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

10-дюймовый мультимедийный экран напоминает iPad, в который врезали тумблеры системы микроклимата и большие часы — они находятся в верхнем правом углу и могут выполнять роль секундомера, компаса и индикатора работы системы launch control. В рамке над часами есть две физические клавиши, в сочетании с которыми часы напоминают классический будильник. Под корпусом экрана находится алюминиевый поручень для рук, он поддерживает запястье в процессе работы с экраном. OLED-экраны для Ferrari Luce поставляет Samsung.

1 / 2 2 / 2

На верхней поверхности центрального тоннеля разместился маленький селектор режимов трансмиссии, выполненный в виде стеклянного цилиндра с подсветкой, он ходит по L-образному пазу. Слева от селектора находится слот для ключа. В ключ встроен экран с электронными чернилами, он подсвечивается и меняет цвет, когда ключ попадает в слот.

Есть у Ferrari Luce и небольшая потолочная консоль: на ней разместилась крупная рукоятка активации системы launch control, световые плафоны, тумблеры управления светом и обогревом стёкол.

1 / 2 2 / 2

Салон у Ferrari Luce четырёхместный, для задних пассажиров предусмотрены индивидуальные дефлекторы обдува, пять тумблеров управления микроклиматом и небольшой экран, на который выводятся в том числе ключевые динамические характеристики. Представленный образец кожаного сиденья с интегральным подголовникам имеет классический дизайн без каких-либо украшательств.

1 / 2 2 / 2

Платформа и ключевые технические характеристики Ferrari Luce были раскрыты в октябре прошлого года. Напомним, что первый электромобиль Ferrari имеет четырёхмоторную силовую установку мощностью около 1000 л.с. и 880-вольтовую батарею ёмкостью 122 кВт·ч. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с, запас хода на одной зарядке — 530 км по циклу WLTP. Тип кузова Ferrari Luce пока не раскрыт. Скорее всего, это будет что-то среднее между шутинг-брейком Ferrari FF и кроссовером Purosangue.