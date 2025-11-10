Итак, это рассказ не о секундах разгона или сантиметрах клиренса, а о личном опыте владения, о том, как автомобиль ведёт себя в реальной жизни. С тем вниманием к деталям, которое бывает, только если ездишь на машине каждый день. Именно такой взгляд порой позволяет увидеть суть, потому что лишь владелец способен рассказать не о том, как едет машина, а как ему с ней живётся.
История покупки
Наш герой – Денис, топ-менеджер в области маркетинга, креативный директор известной пивоваренной компании. В его гараже обитали Porsche Cayenne, Infiniti FX37, Lexus NX, а теперь – Hongqi HS5. На вопрос, почему, собственно, «китаец», он отвечает прагматично: рынок изменился. Цены на «немцев» и «японцев» ушли в стратосферу, а их обслуживание теперь – что визит к стоматологу: долго, дорого и больно. Ну а на санкционные квесты с запчастями наш герой не готов тратить своё драгоценное время.
Поэтому Денис стал смотреть на китайский рынок и удивился, насколько он многообразен. Но путь к Hongqi оказался извилистым. Сначала нашему герою приглянулся Changan Uni-K – понравилась его дерзкая, как граффити на фасаде, внешность. На этом, впрочем, симпатия закончилась. Потом заинтересовал Exeed RX, на котором он поездил в каршеринге и на тест-драйве. Здесь изрядно смутил «мерседесовский» селектор коробки передач на рулевой колонке, привыкнуть к которому Денис так и не смог и решил искать более классическое решение.
Знакомые мотивы
К Hongqi он пришёл случайно – через такси бизнес-класса, где стало довольно много седанов H5. В них оказалось весьма приятно ехать пассажиром: тихо, солидно, ничего не раздражает. А когда Денис узнал, что за внешность моделей Хончи отвечает бывший дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор, то именно тогда, по его словам, «пазл и сложился». Будто к бокалу хорошего виски нашлась правильная сигара. Дело в том, что нашему герою всегда нравились автомобили представительского класса – с такими характерными чертами, как массивная радиаторная решётка, строгий силуэт, хромированные элементы в нужных местах.
И чтобы дизайн был со вкусом – без лишнего пафоса. Всё это он нашёл в HS5, который показался Денису красивым и гармоничным кроссовером. Как минимум не хуже тех, что были у него раньше. Передняя часть автомобиля вышла яркой и харизматичной, задняя – что-то между Porsche и Mercedes-Benz, отмечает владелец. Что важно, нет ни одного ракурса, который можно было бы назвать неудачным. «Красивый силуэт, крупные колёса, стильные диски – всё здесь сбалансировано», – резюмирует счастливый владелец. А приветственная подсветка по бокам в виде крыльев поднимает настроение, как утренний кофе.
Удобства и музыка
Первое, на что Денис обратил внимание внутри HS5, – это тишина благодаря двойным передним стёклам. Второе – приятные материалы. Понятно, что после Porsche его ожидания от салона были довольно высокими, но в Hongqi всё оказалось на уровне – кожа, алькантара, качество сборки. «Всё выглядит и ощущается дороже, чем стоит», – отметил он. Одним из ключевых преимуществ модели Денис считает эргономику – ему важно, чтобы в салоне всё было на своих местах, и в этом с ним трудно поспорить.
Точно так же, как и мы, он не любит, когда в современных машинах все настройки и функции спрятаны в закоулках сенсорного экрана мультимедийной системы. В Хончи всё понятно, все кнопки – на своих местах, а логика меню – европейская. В Exeed, например, Денису приходилось долго разбираться, а здесь – как в iPhone: всё интуитивно понятно. Немаловажен и тот факт, что тачскрин встроен в переднюю панель довольно изящно, а не выглядит наспех прикрученным к ней планшетом.
Всё здесь визуально целостно, ничего не раздражает, отмечает наш герой, отдельно подчёркивая удобство управления климатом – благодаря панели с аналоговыми клавишами и крутилками. Проекция на ветровое стекло, камеры кругового обзора, контроль слепых зон – всё сделано по-человечески. К тому же не было никаких зависаний или глюков, системы работают стабильно, уверяет Денис. И да, звук. Аудиосистема Bose с дюжиной динамиков – отдельная история.
«Здесь я знал, чего ждать, потому что музыка Bose стояла у меня в Infiniti. И Hongqi тоже не разочаровал: мощный глубокий звук, бас правильный, не гудящий. Можно ехать часами, слушая музыку, и от неё не устаёшь», – подчеркнул владелец HS5. Не может не радовать и размер кроссовера – это крупный автомобиль, что ощущается сразу. Сзади – приличный запас в коленях, места хватает, подстаканники удобные, никто не жалуется даже в дальних поездках, отмечает Денис.
Простор и минусы
Обивка потолка в автомобиле светлая, что добавляет пассажирам ощущения простора. Передние кресла с подогревом и вентиляцией оборудованы удобными подголовниками – почти как в бизнес-классе самолёта, только без турбулентности. Регулировок масса, натуральная кожа наппа, алькантара – отменного качества, с «правильным» приятным запахом. В общем, всё по делу – комфортно, уютно, отличный баланс. Похвалы владельца удостоился и багажник – в нём осталось место для спортивной сумки даже после того, как Денис загрузил четыре новых 20-дюймовых зимних шины. Кстати, благодаря приличной высоте отсека колёса свободно поместились вертикально, а у багажной двери есть электропривод с бесконтактным открыванием.
Но пару недостатков в интерьере HS5 владелец всё-таки нашёл. Прежде всего это неудобное расположение кнопок на селекторе коробки передач. Обе они расположены на левом торце ручки, рядом друг с другом. Из-за этого их легко перепутать на ощупь и вместо разблокировки селектора – скажем, чтобы включить задний ход – встать в «паркинг». Ещё одна ложка дёгтя – отсутствие выбора цветов интерьера. Чёрный универсален, но скучноват, как строгий костюм, посетовал Денис. Было бы здорово как минимум разнообразить палитру оттенков, а в идеале – ещё и придумать интересные комбинированные варианты.
На ходу HS5 не стремится казаться спортивным, и в этом его прелесть. Это автомобиль не для тех, кто отчаянно наваливает в поворотах, а для тех, кто любит ездить с комфортом – даже на большие расстояния, подчеркнул наш герой. Собственно, он часто ездит за город, а недавно уже успел съездить в Выборг – почти тысячу километров в одну сторону – и приятно удивиться. «Знаете, я не устал вообще. Это редкость. Даже на Cayenne приходилось останавливаться чаще», – уверяет Денис.
Спокойно и мягко
Хончи как минимум не хуже и даже, может, где-то лучше и удобнее, чем Порше и Инфинити, подчёркивает владелец. Лексус всё-таки был поменьше и попроще, так что не особо вписывается в это сравнение. Интересно, что FX был мощнее, чем HS5, но 2,0-литрового 245-сильного турбомотора под капотом китайского кроссовера Денису вполне хватает. Едет он очень приятно, тяга ровная, предсказуемая – даже с запасом, отмечает он. Разгон плавный, без рывков, а классический 8-ступенчатый автомат работает корректно.
«По ощущениям – как будто мотор знает, чего ты хочешь, словно бариста из любимой кофейни. Он всё делает без суеты – не дёргается, не визжит, просто везёт. А если нужно – подхватывает быстро», – пояснил владелец. Полноприводная трансмиссия работает надёжно и предсказуемо, без пробуксовок. Сцепление с дорогой стабильное, что особенно заметно на скоростных трассах вроде М-11. Словом, ощущения от езды – как на «европейце». Даже, может, спокойнее: машина едет уверенно, без нервозности, подчеркнул Денис.
Подвеска мягко отрабатывает неровности, и это здорово – от неё не устаёшь. «Едешь по разбитому участку, и машина всё сглаживает. Она не валкая и не ватная – просто комфортная», – объясняет владелец. Камеры кругового обзора, ассистенты водителя – всё на уровне Lexus или Infiniti, к которым он привык. В целом HS5 производит впечатление тщательно спроектированного и собранного автомобиля. Климат работает отменно даже в дождливую погоду. За чистоту воздуха в салоне отвечает ионизация и система, которая анализирует качество воздуха и задерживает мельчайшие частицы – это особенно важно для аллергиков. Расход топлива так и вовсе удивил – в среднем получилось 8,5-8,7 литра, что меньше, чем было у Лексуса.
Доволен сполна
Пятилетняя гарантия, уверенность в надёжности, высокий уровень оснащения даже в базовой комплектации, продуманный интерьер, мощный мотор – всё это создаёт ощущение цельного, взрослого автомобиля, отмечает Денис. И он связывает это с тем, что Hongqi – не просто один из множества китайских автопроизводителей. «Это компания, которая делает машины для руководства страны аж с 1958 года. Она просто не может позволить себе выпускать плохие автомобили. И это чувствуется – как в дизайне, так и в инженерии», – объяснил он.
Hongqi HS5 не пытается быть китайским Porsche Cayenne или, например, своего рода Infiniti FX из Поднебесной. Он – вполне самобытный автомобиль, у которого уже есть свой круг поклонников. «Я действительно получаю удовольствие от каждой поездки. И если бы меня спросили, купил бы я эту модель снова – мой ответ однозначный: да!», – уверяет владелец. Более того, он намерен приобрести ещё одну модель Хончи – лифтбек H6. Почему? Чтобы от езды и эксплуатации в целом были разные ощущения. И непременно – в ярком цвете.
Китайский автомобиль в наше время давно перестал быть компромиссом, превратившись в осознанный выбор опытного водителя, привыкшего к породистым, премиальным брендам, считает Денис. На сегодняшний день эти машины не только не хуже, а иногда и лучше – особенно по соотношению цены и качества. HS5 – по-настоящему зрелый автомобиль, а не восьмиклассница в маминых каблуках. «Посоветую ли я купить друзьям такую же модель? Конечно!», – утверждает он и, задумавшись, добавляет: «Кажется, драконы научились летать не хуже орлов».
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Уже даже не маркируют "партнерский материал" ...
Очевидно тут оплата юанями по другому тарифу.
Хорошая попытка, но всё же НЕТ...
Это настолько плохо, что даже хорошо.
А я вот похвалю. В сравнении с Hongqi HS3 - нормально выглядит. И оптика более-менее сдержанная, планшет неплохо интегрирован в салон и аналоговый климат на крутилках "а-ля" Renault Arkana. Акустика Bose - не может не радовать. Да и сам бренд импонирует своим позиционированием (Hongqi - машина главы КНР, этакая китайская версия марки Aurus).
Но себе бы, конечно, я это не взял. К счастью, не болею болезнью "пускай хоть такая, зато новая".
А что там с Carplay и Android Auto? Ненужные опции?
Ахахах, такой кал)