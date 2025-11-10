Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а история человека, который вполне осознанно выбрал в качестве личного автомобиля Hongqi HS5 и проголосовал за него собственным кошельком.

Итак, это рассказ не о секундах разгона или сантиметрах клиренса, а о личном опыте владения, о том, как автомобиль ведёт себя в реальной жизни. С тем вниманием к деталям, которое бывает, только если ездишь на машине каждый день. Именно такой взгляд порой позволяет увидеть суть, потому что лишь владелец способен рассказать не о том, как едет машина, а как ему с ней живётся.

История покупки

Наш герой – Денис, топ-менеджер в области маркетинга, креативный директор известной пивоваренной компании. В его гараже обитали Porsche Cayenne, Infiniti FX37, Lexus NX, а теперь – Hongqi HS5. На вопрос, почему, собственно, «китаец», он отвечает прагматично: рынок изменился. Цены на «немцев» и «японцев» ушли в стратосферу, а их обслуживание теперь – что визит к стоматологу: долго, дорого и больно. Ну а на санкционные квесты с запчастями наш герой не готов тратить своё драгоценное время.

Поэтому Денис стал смотреть на китайский рынок и удивился, насколько он многообразен. Но путь к Hongqi оказался извилистым. Сначала нашему герою приглянулся Changan Uni-K – понравилась его дерзкая, как граффити на фасаде, внешность. На этом, впрочем, симпатия закончилась. Потом заинтересовал Exeed RX, на котором он поездил в каршеринге и на тест-драйве. Здесь изрядно смутил «мерседесовский» селектор коробки передач на рулевой колонке, привыкнуть к которому Денис так и не смог и решил искать более классическое решение.

Знакомые мотивы

К Hongqi он пришёл случайно – через такси бизнес-класса, где стало довольно много седанов H5. В них оказалось весьма приятно ехать пассажиром: тихо, солидно, ничего не раздражает. А когда Денис узнал, что за внешность моделей Хончи отвечает бывший дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор, то именно тогда, по его словам, «пазл и сложился». Будто к бокалу хорошего виски нашлась правильная сигара. Дело в том, что нашему герою всегда нравились автомобили представительского класса – с такими характерными чертами, как массивная радиаторная решётка, строгий силуэт, хромированные элементы в нужных местах.

И чтобы дизайн был со вкусом – без лишнего пафоса. Всё это он нашёл в HS5, который показался Денису красивым и гармоничным кроссовером. Как минимум не хуже тех, что были у него раньше. Передняя часть автомобиля вышла яркой и харизматичной, задняя – что-то между Porsche и Mercedes-Benz, отмечает владелец. Что важно, нет ни одного ракурса, который можно было бы назвать неудачным. «Красивый силуэт, крупные колёса, стильные диски – всё здесь сбалансировано», – резюмирует счастливый владелец. А приветственная подсветка по бокам в виде крыльев поднимает настроение, как утренний кофе.

Удобства и музыка

Первое, на что Денис обратил внимание внутри HS5, – это тишина благодаря двойным передним стёклам. Второе – приятные материалы. Понятно, что после Porsche его ожидания от салона были довольно высокими, но в Hongqi всё оказалось на уровне – кожа, алькантара, качество сборки. «Всё выглядит и ощущается дороже, чем стоит», – отметил он. Одним из ключевых преимуществ модели Денис считает эргономику – ему важно, чтобы в салоне всё было на своих местах, и в этом с ним трудно поспорить.

Точно так же, как и мы, он не любит, когда в современных машинах все настройки и функции спрятаны в закоулках сенсорного экрана мультимедийной системы. В Хончи всё понятно, все кнопки – на своих местах, а логика меню – европейская. В Exeed, например, Денису приходилось долго разбираться, а здесь – как в iPhone: всё интуитивно понятно. Немаловажен и тот факт, что тачскрин встроен в переднюю панель довольно изящно, а не выглядит наспех прикрученным к ней планшетом.

Всё здесь визуально целостно, ничего не раздражает, отмечает наш герой, отдельно подчёркивая удобство управления климатом – благодаря панели с аналоговыми клавишами и крутилками. Проекция на ветровое стекло, камеры кругового обзора, контроль слепых зон – всё сделано по-человечески. К тому же не было никаких зависаний или глюков, системы работают стабильно, уверяет Денис. И да, звук. Аудиосистема Bose с дюжиной динамиков – отдельная история.

«Здесь я знал, чего ждать, потому что музыка Bose стояла у меня в Infiniti. И Hongqi тоже не разочаровал: мощный глубокий звук, бас правильный, не гудящий. Можно ехать часами, слушая музыку, и от неё не устаёшь», – подчеркнул владелец HS5. Не может не радовать и размер кроссовера – это крупный автомобиль, что ощущается сразу. Сзади – приличный запас в коленях, места хватает, подстаканники удобные, никто не жалуется даже в дальних поездках, отмечает Денис.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Простор и минусы

Обивка потолка в автомобиле светлая, что добавляет пассажирам ощущения простора. Передние кресла с подогревом и вентиляцией оборудованы удобными подголовниками – почти как в бизнес-классе самолёта, только без турбулентности. Регулировок масса, натуральная кожа наппа, алькантара – отменного качества, с «правильным» приятным запахом. В общем, всё по делу – комфортно, уютно, отличный баланс. Похвалы владельца удостоился и багажник – в нём осталось место для спортивной сумки даже после того, как Денис загрузил четыре новых 20-дюймовых зимних шины. Кстати, благодаря приличной высоте отсека колёса свободно поместились вертикально, а у багажной двери есть электропривод с бесконтактным открыванием.

Но пару недостатков в интерьере HS5 владелец всё-таки нашёл. Прежде всего это неудобное расположение кнопок на селекторе коробки передач. Обе они расположены на левом торце ручки, рядом друг с другом. Из-за этого их легко перепутать на ощупь и вместо разблокировки селектора – скажем, чтобы включить задний ход – встать в «паркинг». Ещё одна ложка дёгтя – отсутствие выбора цветов интерьера. Чёрный универсален, но скучноват, как строгий костюм, посетовал Денис. Было бы здорово как минимум разнообразить палитру оттенков, а в идеале – ещё и придумать интересные комбинированные варианты.

На ходу HS5 не стремится казаться спортивным, и в этом его прелесть. Это автомобиль не для тех, кто отчаянно наваливает в поворотах, а для тех, кто любит ездить с комфортом – даже на большие расстояния, подчеркнул наш герой. Собственно, он часто ездит за город, а недавно уже успел съездить в Выборг – почти тысячу километров в одну сторону – и приятно удивиться. «Знаете, я не устал вообще. Это редкость. Даже на Cayenne приходилось останавливаться чаще», – уверяет Денис.

Спокойно и мягко

Хончи как минимум не хуже и даже, может, где-то лучше и удобнее, чем Порше и Инфинити, подчёркивает владелец. Лексус всё-таки был поменьше и попроще, так что не особо вписывается в это сравнение. Интересно, что FX был мощнее, чем HS5, но 2,0-литрового 245-сильного турбомотора под капотом китайского кроссовера Денису вполне хватает. Едет он очень приятно, тяга ровная, предсказуемая – даже с запасом, отмечает он. Разгон плавный, без рывков, а классический 8-ступенчатый автомат работает корректно.

«По ощущениям – как будто мотор знает, чего ты хочешь, словно бариста из любимой кофейни. Он всё делает без суеты – не дёргается, не визжит, просто везёт. А если нужно – подхватывает быстро», – пояснил владелец. Полноприводная трансмиссия работает надёжно и предсказуемо, без пробуксовок. Сцепление с дорогой стабильное, что особенно заметно на скоростных трассах вроде М-11. Словом, ощущения от езды – как на «европейце». Даже, может, спокойнее: машина едет уверенно, без нервозности, подчеркнул Денис.

Подвеска мягко отрабатывает неровности, и это здорово – от неё не устаёшь. «Едешь по разбитому участку, и машина всё сглаживает. Она не валкая и не ватная – просто комфортная», – объясняет владелец. Камеры кругового обзора, ассистенты водителя – всё на уровне Lexus или Infiniti, к которым он привык. В целом HS5 производит впечатление тщательно спроектированного и собранного автомобиля. Климат работает отменно даже в дождливую погоду. За чистоту воздуха в салоне отвечает ионизация и система, которая анализирует качество воздуха и задерживает мельчайшие частицы – это особенно важно для аллергиков. Расход топлива так и вовсе удивил – в среднем получилось 8,5-8,7 литра, что меньше, чем было у Лексуса.

Доволен сполна

Пятилетняя гарантия, уверенность в надёжности, высокий уровень оснащения даже в базовой комплектации, продуманный интерьер, мощный мотор – всё это создаёт ощущение цельного, взрослого автомобиля, отмечает Денис. И он связывает это с тем, что Hongqi – не просто один из множества китайских автопроизводителей. «Это компания, которая делает машины для руководства страны аж с 1958 года. Она просто не может позволить себе выпускать плохие автомобили. И это чувствуется – как в дизайне, так и в инженерии», – объяснил он.

Hongqi HS5 не пытается быть китайским Porsche Cayenne или, например, своего рода Infiniti FX из Поднебесной. Он – вполне самобытный автомобиль, у которого уже есть свой круг поклонников. «Я действительно получаю удовольствие от каждой поездки. И если бы меня спросили, купил бы я эту модель снова – мой ответ однозначный: да!», – уверяет владелец. Более того, он намерен приобрести ещё одну модель Хончи – лифтбек H6. Почему? Чтобы от езды и эксплуатации в целом были разные ощущения. И непременно – в ярком цвете.

Китайский автомобиль в наше время давно перестал быть компромиссом, превратившись в осознанный выбор опытного водителя, привыкшего к породистым, премиальным брендам, считает Денис. На сегодняшний день эти машины не только не хуже, а иногда и лучше – особенно по соотношению цены и качества. HS5 – по-настоящему зрелый автомобиль, а не восьмиклассница в маминых каблуках. «Посоветую ли я купить друзьям такую же модель? Конечно!», – утверждает он и, задумавшись, добавляет: «Кажется, драконы научились летать не хуже орлов».