Наследники великого Генри: тест на знание марки Ford

31.01.2026 80 1 0
Так уж исторически сложилось, что множество автомобильных брендов были названы в честь их основателей. Карл Бенц, Киитиро Тойода, Луи Шевроле, Этторе Бугатти, Фердинанд Порше, Уолтер Оуэн Бентли, Арман Пежо, Адам Опель, Андре Ситроен, Никола Ромео и множество других инженеров, конструкторов и предпринимателей отдали свои фамилии автомобильным маркам, которые остаются на слуху даже спустя десятки лет после того, как их отцы-основатели покинули этот мир. Не стал исключением и Генри Форд, который положил начало своей компании в Детройте еще в 1903 году. С тех пор автомобили с голубым овалом бегают по всему миру, а сама марка удерживает статус четвертого в мире автопроизводителя по объемам производства за весь период существования. Сотни моделей – от крошки Ka до огромных пикапов F-серии, богатая и насыщенная событиями история, заводы по всему миру – всё это Ford Motor Company.

Сегодня мы предлагаем проверить свои знания, связанные с историей этой старейшей автомобильной марки, причём акцент мы намеренно сделали на «винтажный» ХХ век, в котором происходило всё самое интересное.

Америка история тесты Ford
1 комментарий
31.01.2026 09:28
Максим Сахаров

Edsel - это бренд, а не "марка", г-н составитель теста🤦🏻‍♂️ И 8 вопрос тупой - на картинке могут быть КАК Taunus, ТАК и Cortina.

