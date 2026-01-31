Так уж исторически сложилось, что множество автомобильных брендов были названы в честь их основателей. Карл Бенц, Киитиро Тойода, Луи Шевроле, Этторе Бугатти, Фердинанд Порше, Уолтер Оуэн Бентли, Арман Пежо, Адам Опель, Андре Ситроен, Никола Ромео и множество других инженеров, конструкторов и предпринимателей отдали свои фамилии автомобильным маркам, которые остаются на слуху даже спустя десятки лет после того, как их отцы-основатели покинули этот мир. Не стал исключением и Генри Форд, который положил начало своей компании в Детройте еще в 1903 году. С тех пор автомобили с голубым овалом бегают по всему миру, а сама марка удерживает статус четвертого в мире автопроизводителя по объемам производства за весь период существования. Сотни моделей – от крошки Ka до огромных пикапов F-серии, богатая и насыщенная событиями история, заводы по всему миру – всё это Ford Motor Company.